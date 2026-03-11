テクミラホールディングス株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役：池田 昌史)は、子会社である株式会社Wellmira(以下、Wellmira)およびネオス株式会社(以下、ネオス)が、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、『健康経営優良法人2026』の認定を取得したことをお知らせいたします。 Wellmiraは中小規模法人部門において通算6回目、ネオスは大規模法人部門において通算6回目の認定となります。

Wellmiraの健康経営について

ヘルステック企業として、3つの「行動変容＝かわる」アプローチのもと、従業員が健康保持増進に努め、自身のもつ最大限のパフォーマンスで働ける環境を構築しています。従業員が最高のパフォーマンスで働くことで、Wellmiraが開発・運営するヘルスケアサービスの価値向上に繋がり、結果として自然に健康になれる社会を創ることができると考えています。＜３つの「行動変容＝かわる」＞「自分がかわる」：まず自らがヘルスリテラシーを高め、健康で活き活きと働ける自分に変わる「みんなとかわる」：自分だけではなく、周りの人たちが健康に変わる働きかけをします「専門家と一緒にかわる」：専門家の力を活かし、人がもつ「健康になる力」を高めることを目指します＜主な取り組み＞● 肩こり・眼精疲労解消を目的とした施策 従業員へのヒアリングの結果、多くが肩こりや眼精疲労を健康課題と感じていることが分かりました。これを受け、肩こり・眼精疲労を解消する行動を習慣化する取り組みを実施しました。（１）プロのトレーナーによる講習会を開催 プロの講師から、肩こりや眼精疲労に効果的なストレッチ方法を学びました。（２）AI健康アプリ「カロママ プラス」で継続・定着化を支援するイベントを実施 講習会後3週間、Wellmiraが開発・運営するAI健康アプリ「カロママ プラス」を活用し、ストレッチや運動などの健康行動でポイントが貯まるイベントを実施し、ストレッチなど健康行動の継続・定着化を図りました。

その結果、「施策実施後、ストレッチなど身体を動かす機会が増えた」と回答した従業員は60％以上でした。今後も取り組みを継続し、2026年中に、肩こり・眼精疲労解消のために身体を動かすことが習慣化した従業員を80％以上に引き上げることを目指します。● ヘルスリテラシー向上 Wellmiraが提供している健康経営支援サービスのひとつである「オンデマンド・健康セミナー動画」を「カロママ プラス」から配信し、社員はいつでも産業医や管理栄養士が講師を務めるセミナーの動画を視聴できるようにしました。● 栄養相談窓口の導入 栄養士など専門家にオンラインで相談できるサービス「食Desk」（Wellmira開発）を活用し、社員が気軽に食の悩みを相談できる窓口を設置しました。● 職場環境の整備 座り仕事による身体への負担軽減や運動不足解消のために、バランススツールを設置しています。また、柔軟な働き方に対応できるようフルフレックスやリモートワークを導入しています。※PHR：Personal Health Record（パーソナル・ヘルス・レコード）、個人の健康や身体の情報を記録した健康・医療・介護などのデータのこと

■AI健康アプリ【カロママ プラス】概要

https://www.wellmira.jp/kenko_keiei/

食事・運動・睡眠などのライフログや健康診断結果、ウェアラブルデバイスから連携したPHR※を記録すると、パーソナルAIコーチ「カロママ」から実践的でパーソナルな健康アドバイスが届くアプリです。「ダイエット」や「健康維持」など健康づくりの目的に応じたコースから選択でき、食事の写真を撮るだけで、AI がカロリーや栄養バランスを自動で分析し、最適な食材や献立を提案します。個人・法人共に利用が可能で、企業・健康保険組合の健康経営での活用の他、自治体やスポーツクラブにも導入されています。サービスサイトURL： https://calomama.com/

ネオスの健康経営について

＜基本方針＞ 「会社の基盤は社員の健康」という認識のもと、社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮し、明るく活き活きと仕事ができる環境づくりに取り組んでいます。また、創業当初からヘルスケア事業を通して多くの方々の健康増進をサポートしてきたノウハウをベースに、社員の健康維持・増進を支援し、「健康経営」を積極的に推進してまいります。＜運営体制＞ 社長を健康経営責任者とした「健康経営推進プロジェクトチーム」が中心となり、安全衛生委員会・産業医・健保組合と連携して、社員の健康維持・増進を支援する施策を推進しています。

＜目標とする指標について＞ 2020年度に行った従業員の健康診断データの分析結果より、肥満者の割合が男女ともに増加傾向にあることや、運動習慣に課題を抱える従業員が多いことなどがわかったため、「適正体重維持者率」や「運動習慣者比率」を指標として設定しています。加えて、一人ひとりのワークライフバランスを高め、アブセンティーズムを抑えることにより会社全体の生産性が向上するという認識の下、「平均残業時間」「有給取得率」「ストレスチェックの受検率」「傷病休職平均日数」を指標として設定しています。 経営トップ（健康経営最高責任者）とこれらの指標を定期的に確認することにより、効果的・効率的な施策に取り組んでいます。＜主な取り組み施策＞● 健康増進イベントの開催 ・Wellmiraが提供する歩数計アプリ【RenoBody】を活用したウォーキング大会を通じて、歩くことの習慣化を促進 ・2025年度は社員の65％が参加し、終了後のアンケートでは参加者の7割以上が「意識して歩くようになった」と回答● 適切なワークライフバランスの維持 ・一人ひとりの勤務時間をしっかりと把握・管理することで長時間労働を抑制● 健康管理サポート ・メンタルヘルスや女性の健康管理など、さまざまな健康課題に応じた各種セミナーを実施 ・健康診断の受診促進や会社負担による予防接種、産業医によるケアなど、きめ細やかなサポート体制を構築 ・自社で管理している農園で採れた野菜を定期的に無料配布し、健康的な食生活を促進

■歩数計アプリ【RenoBody】概要

https://www.neoscorp.jp/company/health.html

毎日の歩数に応じてWAON POINTが貯まる無料の歩数計アプリです。法人向けには「RenoBodyウォーキングイベントサービス」を提供し、健康経営サポートサービスとして企業や健康保険組合に活用いただいています。健康経営において課題となる運動面の取り組みを、低コストかつ手軽に実現できるサービスで、累計700団体以上にご利用いただいています。・RenoBodyアプリ： https://renobody.jp/corporation/app/・RenoBodyウォーキングイベントサービス： https://renobody.jp/corporation/

今後もテクミラグループでは、社員一人ひとりの健康増進を支援するとともに、創業当初から展開してきたヘルスケア事業を通じて健やかな社会の実現に貢献してまいります。＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜Wellmiraについて＞【商 号】株式会社Wellmira【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.wellmira.jp/【代表者】渡辺 敏成【事業内容】・企業/健保/自治体/スポーツクラブ向けAI健康アプリ「カロママ プラス」・健康経営サポートサービスの歩数計アプリ 「RenoBody」・指導員×AIのハイブリッド型オンライン特定保健指導サービス「カロママオンライン」・管理栄養士・栄養士向けのポータルサイト「かわるPro」・ヘルステックニュース「HealthTechWatch」 ・その他、ヘルスケアITサービスの開発、食や健康関連のメディア運営＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/kHUyaiGiKI4iCFKmTD8T.pdf