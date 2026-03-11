10万部ベストセラー『58歳から日々を大切に小さく暮らす』の著者最新刊！老後生活の新しい楽しみ「ひとり旅」の魅力について！

https://www.subarusya.jp/book/b672340.html

株式会社すばる舎（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳留慶太郎）は、『60代から 夢をかなえる ひとり旅』を3月22日に発売します。

内容

今多くのシニア女性が積極的に旅行に出かけているが、なかでも注目を集めるのが「ひとり旅」。様々なことから解放された今、老後の新しい趣味として、ひとり旅に挑戦してみたい…。そうした時代背景から、おひとりさまツアーを積極的に組んでいる旅行会社も。ショコラさんはまさしくその一人。67歳でパートをやめ、年金暮らしに入るが、ずっとしたかったのが、ひとり旅。パート時代に老後資金とは別に貯めたお金で、定期的におひとりさまツアーやひとり旅に出かけている。どうやって旅の計画を練る？予算はどれくらい？ひとりで行きやすい場所は？ひとり参加ツアーの上手な使い方は？──旅先の写真とともに、ひとり旅を気楽に始める方法を提案。まずは近場に1泊2日から！老後生活の新しい楽しみ、発見できます。

目次

はじめにPART1 60代でその魅力にめざめた「ひとり旅」PART2 ひとりで行くなら「交通の便がいい」場所へPART3 ひとり旅のいいとこ取り「ひとり参加のツアー」PART4 出かける前から始まっている旅のワクワクPART5 ひとり旅ができる元気な自分でいるために

書籍概要

発行：株式会社すばる舎著者 ：ショコラ判型：四六判頁数：192ページISBN： 978-4-7991-1403-2Cコード：0095価格： 本体1,600円＋税

著者略歴

◆ショコラ10年続けるブログ「60代一人暮らし 大切にしたいこと」が圧倒的人気を集める。2019年に刊行した『58歳から日々を大切に小さく暮らす』（すばる舎）が10万部のベストセラーに。40代で離婚後、営業職で自活する。57歳でパート勤務に転職、67歳まで働き続ける。最後の2年間は年金を受給しながら生活費を抑え、パート収入をこつこつ貯蓄。老後生活を楽しむための資金に。完全リタイアとなった現在は、健康維持のためのフィットネス通い、時々の旅行で自由な日々を謳歌している。ブログ「60代一人暮らし 大切にしたいこと」https://lee3900777.muragon.com/