物流課題の解決と安心・安全の両立を目指す外国籍ドライバー育成プロジェクト始動

株式会社未来地図

有料職業紹介事業を展開する株式会社未来地図（本社：横浜市中区、代表取締役：岡本健一）、外国人就労者の支援事業を展開するIbis株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役：政田盛拓）、及び自動車教習所大手の株式会社パルプランニング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：松本義弘）の3社は、特定技能「自動車運送業」の外国人ドライバー採用において、インドネシア人に特化した一気通貫型の育成・支援プロジェクトを発足いたしました。

本プロジェクトは、深刻な人手不足が懸念される運送業界の所謂2030年問題への対策として、3年以上現地での運転実績のある候補者に、改めて日本人同様の教習課程を受講し試験に合格した「セイフティドライバー」を育成することで、単なる人財を供給することに留まらず、日本の道路交通の安全と社会治安の維持に寄与することを目的としています。

1. 本プロジェクトの背景とその目的と手段

（１）現役ドライバーの高齢化と深刻な担い手不足

ドライバーの求人倍率は全産業平均の約2倍と極めて高く、2027年には約24万人が不足すると予測されています。従事者の約半数が40～54歳と高齢化が進む一方で、20代の若手は1割以下に留まっており、ベテラン層の大量退職による物流停止リスクが現実味を帯びています。

（２）特定技能制度における『免許取得の壁』と、企業が直面する経営リスクの深刻化

現在、自動車運送業における特定技能外国人の制度は、企業に採用された後、入国後に特定活動ビザ（日本の自動車運転免許を取得する活動の為のビザ・有効期限6ヶ月）で入国し、自動車免許を取得後に「特定技能ビザ」へ移行する形態となっています。しかし、その免許取得の根幹となる「外免切替」制度が2025年10月より厳格化され、日本人の試験と同等の高水準な技能が求められるようになった結果、合格率は大幅に低下しています。これにより、採用した企業は「採用しても免許が取得できず稼働に至らない」というミスマッチのリスクに加え、交通ルールの理解不足に起因する事故リスクという、経営的・社会的な重大課題を突きつけられています。

（３）本プロジェクトの目的と手段

本プロジェクトの目的は、深刻化するドライバー不足に対して、単に人員を補充するのではなく事故リスクの低減を目指し、日本の交通ルールを根本から理解したドライバーを育成し、現場で安全に走り続けられる状態で輩出することです。特に、日本の交通文化の中核である「歩行者優先」を、知識として覚えるだけでなく、横断歩道付近の減速・停止判断や生活道路での速度調整、右左折時の確認といった日々の運転判断の中心に据えられるレベルまで定着させることを重視します。

そのため、外免切替制度を前提とした「試験に通すための対応」では目的（安全品質の担保）を十分に達成できないと考え、日本人と同様に教習所で1から日本の運転を学ぶルートを基本方針としています。免許取得はゴールではなく、安全運転の土台を体系的に積み上げるためのプロセスと位置づけ、学科・技能・危険予測・フィードバックを通じて、日本の道路環境で事故を起こしにくい“判断の型”を身につけることを狙います。

加えて、来日後に初めて日本の交通ルールや道路環境に触れるのではなく、入国前の段階からEラーニングで日本での走行に関する教習を行い、事前知識を持った状態で来日する設計とし、来日後は教習所に入校して学科・技能を改めて体系立てて学び直すことで、理解の抜け漏れを最小化し、短期的な暗記ではなく現場で通用する安全判断として再教育・定着させます。

特に教習所内での場内走行（基本走行）だけに偏らず、高速道路の走行を含む場外走行（応用走行）を重視、実運行に近い環境で、合流・車線変更・速度域の管理・車間距離・標識判断などを総合的に身につけることで、「免許は取れたが現場では危ない」を防ぎ、稼働開始後も安全運転を継続できる実践力の獲得につなげます。

また、企業が直面する採用上の不確実性（採用したが、特定活動ビザの有効期間内に免許を取得できず稼働に至らない）というリスクの軽減という観点から、入国・入社後すぐに合宿型教習所へ入校し、原則として1か月以内の免許取得を目指す運用設計としています。これにより、企業側は採用後の稼働計画を立てやすくなり、「雇ったが稼働できない」というミスマッチの不安を抑えた形で受け入れを進めることが可能になります。

2. 「なぜインドネシア人財なのか？」――本プロジェクト立ち上げ初期に対象を絞る戦略的背景

本プロジェクトが当初インドネシア人財に特化する理由は、事故リスクの低減を目指す育成モデルを、まず高い再現性で立ち上げ、検証し、改善できる状態をつくることです。立ち上げ初期は、前提条件をある程度揃えたほうが、教育内容・評価基準・運用導線のどこに課題があるのかを特定しやすく、結果として事故リスクと採用リスクの双方を下げるスピードが上がります。その“立ち上げの確実性”を最大化する観点から、まずはインドネシアにフォーカスしています。

理由は大きく3点です。第一に、インドネシアは日本と同様に左側通行・右ハンドルという交通環境の共通点があり、来日後に教習所で「1から学び直す」際に、通行区分の違いによる混乱を相対的に抑えやすい点があります。もちろん、日本の交通は歩行者優先の考え方、横断歩道付近の停止判断、生活道路の速度感、右左折時の巻き込み回避など“文化としての判断”が重要であり、そこは教習と評価で丁寧に積み上げます。ただ、初期のつまずき要因が減ることで、学習を本当に身につけるべき領域（危険予測・判断の型）へ集中しやすくなります。

第二に、飲酒運転は運送業における重大なコンプライアンスリスクであり、ここは国籍・宗教に依存せず、全員に同一基準で厳格に管理するのが大前提です。その上で、インドネシアはイスラム教徒が多い社会背景のもとで、戒律として飲酒を控える生活習慣が根付きやすく、飲酒に起因する不確実性を相対的に抑えやすい環境要因があると整理できます。プロジェクト立ち上げ期は、教育で補う領域と、環境としてブレにくい領域を切り分けて設計することが重要であり、この点は運用の見通しを立てやすくします。

第三に、インドネシアは世界第4位の人口規模を背景に、育成対象となり得る人財の母集団が厚く、一定人数を継続的に確保しやすい環境があります。これにより、私たちが採用する 「入国前Eラーニング → 入国後すぐ合宿型教習所 → 場外（実路）重視の応用走行」 という、手間と品質管理を要する育成導線を、単発で終わらせず中長期で安定的に運用しやすい点が特長です。

このように供給面の安定性と育成運用の再現性を確保することで、企業側にとっても「採用したが免許取得が長期化して稼働できない」といった不確実性を抑え、計画的な受け入れ・配置につなげやすくなると考えています。

なお本プロジェクトは、対象国籍を固定しません。運用開始後は、免許取得までの期間、学科・技能の到達度、場外・高速を含む応用走行での判断品質などを踏まえてプログラムを段階的に検証・修正し、再現性と安全品質が確認できた範囲から、対象国籍を順次拡大する予定です。

３. 本プロジェクトが提供する「垂直統合型」教育スキームの詳細

本プロジェクトでは、インドネシア現地の強固なネットワークと日本の専門技術を融合させ、入国前から就労中まで隙のないサポート体制を構築しています。単なる紹介に留まらないこの仕組みが、外国人ドライバー採用における「安全」と「定着」を高い次元で両立させます。

【現地選抜・教育】担当企業：株式会社未来地図（人財教育/企業紹介フェーズ）

（１）P3MI（公認送出機関）との戦略的提携

株式会社未来地図は、インドネシア政府公認の送出機関である「P3MI」と緊密な提携関係を築いています。法的に守られた正規のルートを通じて人財を募集・選抜することで、極めてクリーンな採用プロセスを実現しています。

（２）多層的なLPK（小規模送出機関）ネットワークの活用

提携先のP3MIだけでなく、インドネシア全土に点在する複数の有力な「LPK」とも連携しています。各地のLPKから上がってくる膨大な候補者の中から、ドライバーとしての適性が高い人財を効率的に集約し、質の高い母集団を形成しています。

（３）適性検査に基づいた厳選紹介

パルプランニング社の運転適性検査を現地選抜の段階で実施。日本での実務に耐えうる「運転の素養」と「学習能力」を兼ね備えた人財のみをスクリーニングし、企業へ紹介します。

（４ Eラーニングによる高度な事前教育

選抜された候補者は、未来地図社のグループ会社が運営する通信教育プラットフォーム「Pocket Nihongo」を用いて、入国前から徹底した教育を受けます。ここでは単なる日本語学習だけでなく、パルプランニング社の監修による「日本の交通環境・標識・安全文化」に関する専門カリキュラムを履修し、日本での実務に即した知識を身につけます。

【教習・継続教育】担当企業：株式会社パルプランニング（教習/安全管理フェーズ）

（１）「完全日本式カリキュラム」の実施

企業が採用した者は、外免切替制度での免許取得ではなく、株式会社パルプランニングの直営および提携の合宿型教習所に入国後入校し、日本人ドライバーと同様の徹底した指導を行い、免許取得します。これにより、日本の複雑な道路事情や交差点での判断など、現場で通用する運転技術を習得させます。

（２）継続的な安全意識のアップデート

就労開始後も「定期安全講習」を継続実施します。ドライバーの運転状況をモニタリングし、必要に応じた再教育を行うことで、長期的な無事故・無違反を支援します。

【定着支援・就労後マネジメント】担当企業：Ibis株式会社（生活支援フェーズ）

外国籍ドライバーが日本社会に適応し、交通文化を理解しながら長期的に就労できる環境を整える役割を担います。交通安全の専門管理および運行管理は教習・受入企業の責任領域となりますが、Ibisは生活・定着支援の立場から、安全意識の醸成とコミュニケーションの円滑化を通じて、安全な運行を支える土台づくりに取り組みます。

（１） 包括的な生活サポート

外国籍ドライバーが日本の職場環境や地域社会に早期に適応できるよう、日常生活の相談対応からメンタルケアまで多角的な伴走支援を提供します。生活面・言語面・文化面の不安を丁寧に解消し、安心して働き続けられる土台を整えます。

（２） トラブルの早期発見と定着率の向上

就労後に生じやすい不安やストレス、トラブルの予兆を把握し、企業と協力して対応。離職を未然に防ぎ、安定雇用につながる仕組みを企業と共に構築していきます。

（３） 来日後の日本語教育と職場適応支援の知見の活用

日本語教育と定着支援を組み合わせた実践モデルの構築に取り組んできた知見を活かし、外国籍ドライバーが日本の文化や職場コミュニケーションを理解し、安全意識も高めていくことで、社会適応を支える取り組みを行います。

4.成長へのステップアップ計画

本プロジェクトでは、入国後免許取得後に普通免許で業務を開始し、その後企業のニーズやドライバーの習熟度に合わせて「準中型・中型・大型」への免許ステップアップを支援。インドネシア人ドライバーが日本の物流インフラの屋台骨となるキャリアパスを構築します。

5.教習所閑散期を活用した効率的な定期採用の仕組み

本プログラムは、自動車教習所の閑散期（教習所により異なりますが、概ね4月、5月、9月、10月、11月）を活用して設計されています。この時期は教習所の稼働率が低下するため、指導員のリソースに余裕があり、受講者一人ひとりに手厚いサポートが可能です。施設の有効活用により適正価格での研修提供を実現し、この特性を最大限に活かすため、定期採用方式による計画的な受入れプログラムを構築しました。受入企業がこの定期採用方式を導入することにより、年度予算計画への組み込みが容易になり、突発的な採用コスト増を回避できます。また、退職予測に基づく計画的な人員確保が可能となり、業務への影響を最小化できます。定期採用時期は教習所の入校時期から逆算して、毎年4月、５月、６月に秋入社者用として、10月、11月に春入社者用として採用活動を行う設定になっています。

■ 参画各社 会社概要

株式会社未来地図

所在地：神奈川県横浜市中区扇町1-1-25 キンガビル2階

代表者：代表取締役 岡本 健一 URL：[https://mirai-map.co.jp/]

Ibis株式会社

所在地：愛知県名古屋市中村区佐古前町1-15 ダイブスクエア2F・3F

代表者：代表取締役 政田 盛拓 URL：[https://ibis-group.jp/]

株式会社パルプランニング

所在地：東京都新宿区新宿5-17-5 ラウンドクロス新宿5丁目8F

代表者：代表取締役社長 松本 義弘 URL：[https://pal-planning.jp/]

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来地図

担当：岡本健一 E-mail：okamoto@mirai-map.co.jp

Ibis株式会社

担当：政田盛拓 E-mail：morihiro.masada@ibisjapan.co.jp

株式会社パルプランニング

担当：栗田知浩 E-mail：kurita@untenmenkyo.co.jp

