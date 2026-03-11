士業の実務で判断に迷う「訳あり不動産」。その理由と実務の実態

株式会社SA

相続財産清算人、破産管財、成年後見、遺産分割。士業の実務では、不動産の換価が手続きの要になります。しかし実際には、共有状態、借地権・底地、再建築不可、境界未確定、管理不全空き家など複数の論点が絡み、不動産売却が止まるケースが少なくありません。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は、こうした案件に対応する士業向け専門ページを公開しました。訳あり不動産の買取・売却支援を専門に年間10,000件以上の相談を受けてきた経験をもとに、士業案件の進め方を整理しています。

士業向けページ：https://sakk.jp/service/profession/

■士業案件で不動産が止まる典型構造

不動産の価値の問題ではなく、前提条件が複雑に絡むことで手続きが止まります。

・共有者多数・所在不明

・借地権・底地の契約関係

・再建築不可・接道条件

・境界未確定・越境

・残置物・老朽化

・管理不全空き家リスク

これらが重なると、売却方針が定まらず換価が進みません。

■案件ごとに進め方を設計

士業案件では通常の売却とは異なる優先順位があります。「早期換価」「公正性」「説明可能性」「関係者調整」など、株式会社SAでは案件の状況に応じて「入札方式の設計」「資料整理」「内覧調整」「条件比較」「契約条件整理」などを行い、売却を進めるための環境を整えます。

■報道関係者向け取材対応について

本件専門ページ公開にあわせ、士業案件における不動産流通の課題について、報道関係者向けの情報提供・取材対応を随時行っています。

【開催概要】

日時：2026年3月18日 18:00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

登壇者：

酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

※本会は報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供の機会です。

個別取材を含め、情報提供の方法については柔軟に対応いたします。

【解説可能テーマ例】

・相続財産清算人案件の不動産換価

・破産管財物件の売却実務

・共有不動産の整理方法

・借地権・底地案件の交渉構造

・管理不全空き家と行政対応

■株式会社SA

年間10,000件の相談、500件の売買実績を手がける訳あり不動産の専門会社。不動鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産の整理、買取から鑑定評価まで一貫対応します。

公式サイト：https://sakk.jp/