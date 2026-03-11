【野球好きに聞いた！】専属運転手を雇っていそうなWBC日本代表選手ランキング！

株式会社NEXER

■WBC2026日本代表、専属運転手を雇っていそうな選手は？

2026年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が盛り上がりを見せています。

メジャーリーガーを含む豪華メンバーが侍ジャパンとして集結し、その実力はもちろん、選手たちの年俸やライフスタイルにも注目が集まっています。そんなスター選手たちの中で、「この人、専属運転手を雇っていそうだな」と思う選手は誰でしょうか。

ということで今回は株式会社トランスアクトと共同で、全国の野球を見ることが好きな男女400名を対象に「専属運転手を雇っていそうなWBC日本代表選手」についてのアンケートをおこないました。

「専属運転手を雇っていそうなWBC日本代表選手に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月27日 ～ 3月6日

調査対象者：全国の野球を見ることが好きな男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：あなたは野球を見ることが好きですか？

質問2：あなたがもっとも「専属運転手を雇っていそう」と思うWBC2026の日本代表選手を1人選んでください。

質問3：その選手を選んだ理由を教えてください。

専属運転手を雇っていそうなWBC日本代表選手ランキング！

◆第1位 大谷 翔平 214票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・余裕で専属運転手を雇えるほどの年俸だから。（50代・男性）

・国宝級の選手なので怪我をされたら困るので、運転のうまいプロのドライバーを雇っていて欲しい。（40代・女性）

・生活の大半を野球のことに使っていそうだから。（30代・男性）

・プライベートジェットを持っているくらいなので専属運転手はいて当たり前だと思う。（40代・男性）

・体調管理をしっかりしていらっしゃるので、危険がありそうな運転は必要最低限しかしなさそうだから。（40代・女性）

・注目度の高い選手なので、交通事故等のことで話題にされたくないこと、高年俸選手であること、本業以外で余計な体力を消耗させたくないことが理由です。（70代・男性）

専属運転手を雇っていそうなWBC日本代表選手ランキング第1位は「大谷翔平」選手でした。選んだ理由は経済面だけでなく、「体のケアを大切にしていそう」「野球に専念するタイプだから運転はしなさそう」といった、ストイックな姿勢へのイメージも多く寄せられています。

「事故を起こしたら大変」「怪我をしてほしくない」といったファンの願いが込められた声も印象的で、大谷選手の存在感と期待の大きさが専属運転手のイメージにつながっているようです。

◆第2位 山本 由伸 47票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・練習道具や食事、そして睡眠に至るまで徹底的に「質」を追求するタイプ。移動中も「リカバリーのための時間」と割り切り、信頼できる運転手に任せていそう。（50代・男性）

・自ら運転しているイメージがないから。（30代・男性）

・腕を大事にする。（60代・女性）

・ストイックそうだから。（20代・女性）

・契約で、球団がつけていそう。（50代・男性）

第2位は「山本由伸」選手でした。

「ストイック」「自分では運転しなさそう」という声が多く、練習や体のケアに徹底的にこだわる姿勢が「移動時間さえもリカバリーに充てていそう」というイメージにつながっています。

◆第3位 菅野 智之 46票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・車の中でも時間を惜しんで打者の傾向やクセを勉強して居そうだから運転している時間が無さそう。（40代・男性）

・まだアメリカの運転には慣れていないだろうと勝手に想像しています。とりあえずしばらくはあり得るかなと。（30代・女性）

・育ちがいい。（30代・男性）

・昨年大リーグ入りしたばかりであり、現地の事情に詳しくないと思ったからです。（70代・男性）

第3位は「菅野智之」選手でした。

日本球界を長年けん引してきた実績から「育ちがいい」「大御所感がある」という声が寄せられています。また、メジャー移籍後初年度という事情が、専属運転手のイメージを後押ししているようです。

◆第4位 村上 宗隆 17票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・日本を代表するバッターで、お金もたくさんもらっていそうだから。（50代・男性）

・スケールが大きいので。（40代・男性）

・朝弱そう。（40代・男性）

・大物感があるから。（60代・男性）

第4位は「村上宗隆」選手でした。

日本を代表するスラッガーとしてのスケール感や「大物オーラ」が、専属運転手を雇っていそうなイメージにつながっているようです。「朝弱そう」というユニークな理由もありました。

◆第5位 菊池 雄星 16票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・菊池夫妻共同で専属運転手を雇って様々な場所へ連れて行ってそうな印象がある。（40代・男性）

・大御所感があるから。（30代・女性）

・メジャーリーグで大活躍しているので。（50代・男性）

第5位は「菊池雄星」選手でした。

メジャーリーグでの長年の活躍から「大御所感がある」「経済的に余裕がありそう」といった声が挙がりました。「夫妻で専属運転手を雇って出かけていそう」という、プライベートの充実ぶりを想像させるコメントもあり、公私ともに洗練されたライフスタイルが浮かんできます。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 鈴木 誠也 9票

・迫力があるから。（20代・男性）

・大リーガーだから。（50代・男性）

同率第7位 佐藤 輝明 7票

・年俸が高いので。（40代・男性）

同率第7位 岡本 和真 7票

・なんとなく雰囲気がある。（40代・男性）

・チームの中心選手だから。（50代・男性）

同率第7位 吉田 正尚 7票

・オーラがあるから。（30代・男性）

・メジャーリーガーは雇っていそう。（60代・男性）

第10位 近藤 健介 5票

・スター選手だから。（30代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

第1位に大谷翔平選手、第2位に山本由伸選手、第3位に菅野智之選手が並び、上位3名をメジャーリーガーが独占する結果となりました。

いずれも球界を代表するトップ選手であり、「経済的な余裕」だけでなく「体のケアを大切にしていそう」「野球にストイックだから運転はしなさそう」といった声が共通しています。

大切な仕事や重要な移動をより安全かつ快適におこないたい方は、専属の運転手派遣サービスを活用してみてはいかがでしょうか。

