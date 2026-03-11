ビザスク、米国発のエキスパートマッチングシステム「AI Scout」をグローバル展開。AIを競争力強化の中核へ

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、米国チーム主導で開発し、2年間にわたり社内運用と検証を重ねてきたエキスパートマッチングシステム「AI Scout」を、国内外のクライアント向けに提供開始しました。

「AI Scout」は、コンサルティングファーム、金融機関、事業法人等のクライアントから寄せられる「業界や業務に精通したエキスパート（専門家）の意見が聞きたい」といった多岐にわたる依頼に対し、AIが即座に適合度の高い候補者の初期リストを提示する仕組みです。従来、依頼内容を整理し、国内外75万人超の登録エキスパートから候補者を提案するには数時間から2～3日を要していましたが、本機能の導入により、24時間365日、依頼から約5分で初期リストをクライアントへ提示可能となりました。

これにより、クライアントは初期リストを起点としたエキスパートの選定やインタビュー設計の高度化、候補者の追加探索依頼等を迅速に進められるようになり、プロジェクトの初動スピードが大幅に向上します。

◼️サービス提供の背景

企業の新規事業開発や投資判断において、一次情報の取得には高い専門性とスピードが求められています。特にグローバル市場では、必要な知見への迅速なアクセスが、企業の意思決定の質を左右する重要な要素となります。

当社は、社内リサーチチームが依頼内容の解像度を高め、最適なエキスパートを提案する「フルサポート形式」を強みとする一方で、より迅速にプロジェクトを開始したいというニーズに対応するため、社内業務プロセスへのAI導入を積極的に推進してきています。

中でも、過去2年間にわたり米国チーム主導で開発してきた、エキスパートリサーチ業務のAIモデルは、人間が最終判断を担う「Human-in-the-loop」の体制で精度向上を図ってきました。複雑なプロジェクト要件の理解能力を継続的に学習させ、マッチングロジックを高度化した結果、十分な信頼性と時間短縮効果が確認され、グループ全体の生産性向上にも寄与しています。

今回提供を開始する「AI Scout」は、これらの社内運用の成果をクライアント向けサービスとして展開するものです。単にAIを既存の仕組みに付加したものではなく、社内実証で磨き上げたAIモデルに加え、当社が長年蓄積してきた膨大なマッチングデータとオペレーションの知見を構造化しました。AIを部分的な効率化ツールにとどめるのではなく、データ・運用・人の専門性を統合した事業基盤へと昇華させることで、グローバル市場における競争力を構築してまいります。

◼️「AI Scout」について

「AI Scout」は、クライアントが送付したインタビューの要件に対し、AIが即座に適合度の高いエキスパート候補を国内外75万人超の登録エキスパートから提示するシステムです。本機能の導入により、当社が候補者選定に要していた数時間から2～3日のプロセスを約5分へと短縮し、24時間365日対応が可能となりました。

クライアントは即座に提示される初期リストを起点に要件の精緻化や追加探索の依頼を迅速に行うことが可能です。AIが初期リスト生成を担うことでプロジェクト開始までのリードタイムを大幅に短縮し、より本質的な要件設計や戦略的判断にリソースを集中できる環境を構築します。

※利用対象クライアントは順次拡大予定です

◼️代表取締役CEO 端羽 英子のコメント

AIの進化により、特にインターネット上に公開されている情報の収集や、その分析にかかる時間が一気に短縮され、情報が高度に均質化していく社会の中で、差別化につながる意思決定や質の高い意思決定を支援する人の知見や一次情報の価値はますます高まっています。

私たちは、より早く、よりたくさんのエキスパートの意見を聞きたいというニーズに対応するため、2025年4月にChief AI Officerを任命し、AIを部分的な効率化にとどめるのではなく、事業基盤に組み込んできました。

「AI Scout」や先般発表したAI活用機能は、その取り組みの一環であり、今後もAIを活用したサービスを発表していく予定です。私たちはテクノロジーと人の専門性を融合させることで、世界中で挑戦するお客さまのパートナーであり続けたいと考えています。

◼️株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。

「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を支援。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の4社に1社において導入実績を有する。※複数部署での導入も1社扱い（2026年3月時点）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/

