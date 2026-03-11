Nike Strengthより新アイテムNike Adjustable Dumbbells登場

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、Nike Strength（ナイキストレングス）より、新アイテムNike Adjustable Dumbbells（ナイキ アジャスタブル ダンベル）を2026年4月に発売することをお知らせいたします。

Nike Strengthは、エリートアスリートから一般までを対象とした高品質なストレングストレーニング機器を通じて、スポーツの未来に貢献するというNikeのコミットメントを強固にするものです。

今回発売するNike Adjustable Dumbbellsは、12段階の重量調整が可能な可変式ダンベルです。耐久性に考慮した鋳鉄プレート、クロムコーティング、ローレット加工を施したハンドルを採用しており、高い耐久性に配慮した設計で、ホームジムから高強度のトレーニングまで幅広く対応します。

複数のダンベルを置く必要がないので、マンションやワンルームなど限られたスペースや、省スペースなパーソナルジムでも設置しやすく、重さを細かく変えられることで様々なトレーニングに使用可能なダンベルとなっています。

Nike Adjustable Dumbbells 商品特徴

■トレーニングの幅を広げ、省スペースも実現する12段階の重量調整

4kg～26kgまで、2kg刻みで重量調整が可能です。

ウォームアップから高重量セットまで、目的に応じて重量を切り替えられ、徐々に強度を上げて筋力を増強するプログレッシブオーバーロードや、サーキット等の重量を変えることが重要なトレーニングに活用いただけます。トレーニングを続けていく中で重量をアップさせたい場合や、ご家族で兼用される場合にも最適です。

重量の変更は、ダイヤルを回すだけ。思わぬタイミングでプレートが取れて落ちてしまうといった事故を防げます。

また、ひとつのダンベルで重量を自由に調整できるため、省スペースを実現。ホームジムやパーソナルジムなどスペースが限られた設置場所にも最適です。ダイヤルを回す際、Nikeのスウッシュロゴが見えるのもワンポイントに。

■安全性・耐久性・操作性に優れた設計

八角形プレートにより転がりにくく、ダンベルを所定の位置に安定して置くことができます。また、トレーニング動作間で太ももに乗せやすい構造で、リフトの合間にも快適に使用できます。

約35mm径のスチールハンドルを採用し、表面には硬度、耐摩耗性、耐食性に優れたクロームコーティングを施しています。さらに、ローレット加工により、握りやすさと操作性に配慮した設計となっています。

■スタイリッシュに収納が可能な付属トレイ

耐久性のあるナイロン製のトレイが付属しており、使用時以外の日常的な収納としてや、トレーニング間の一時的な置き場として使いやすい設計となっています。ダンベルを床から離して保管することが可能なため、整理しやすく収納できます。

別売りのNike Adjustable Dumbbell Standと組み合わせることで、より安定した操作性と収納性にも対応できます。

Nike Adjustable Dumbbell Stand 商品特徴

■ 設置するだけで本格的なジムスペースを実現

Nike Adjustable Dumbbellsを２つセットできる専用スタンド。パウダーコート仕上げのスチールを採用しており、高い耐久性と安定性を誇るスタンドになっています。床から適切な高さに設置できることで、スムーズにトレーニングを開始することができます。

また、センターのスウッシュマークが存在感を放ち、トレーニングへのモチベーションを上げてくれると共に、本格的かつ省スペースなジムスペースを実現できます。

■オンラインレッスンを見ながらも使いやすい設計

センター部にはスマートフォンを置く為の、専用スタンドを設置。ホームジム使用の際に、Youtube等の動画を見ながらトレーニングをすることも可能です。

商品情報

■Nike Adjustable Dumbbells

商品名：Nike Adjustable Dumbbells

（ナイキ アジャスタブル ダンベル）

価 格：\102,300(税込）

・ダンベル本体

サイズ：W157xL394XH157mm

重量：26kg

・専用ホルダー（付属）収納時

サイズ：W180xL435XH190mm

■Nike Adjustable Dumbbell Stand

商品名：Nike Adjustable Dumbbells Stand

（ナイキ アジャスタブル ダンベル スタンド）

価 格：\56,100(税込）

サイズ：W907xL556xH533(メディアホルダー付きの高さ:610mm）

重量：20kg