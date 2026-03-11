ヘルスケアサーカス株式会社がKMMK株式会社と業務提携

ヘルスケアサーカス株式会社

ヘルスケアサーカス株式会社（本社：神戸市中央区東川崎町1丁目5番8、代表取締役：近藤 綾香、以下「ヘルスケアサーカス」）は、KMMK株式会社（本社：東京都市渋谷区桜丘町14-1 Hatchery SHIBUYA、代表取締役CEO：森 啓悟、以下「KMMK」）と、医療・ヘルスケア分野において医療機関と企業の協働を促進する教育・認定制度の構築を一体的に推進することを目的として、業務提携契約を締結いたしました。

■ 業務提携の背景

近年、医療DX・予防医療・デジタルヘルス分野における新規サービスや研究開発が急速に進展しています。一方で、倫理審査や法規制対応、研究計画設計の妥当性、医療現場への導入ハードル、実証後の継続運用モデルの構築といった課題が存在します。

さらに医療機関側では、医療制度や研究倫理への理解が十分でない企業からの相談が増えており、現場での対応負担やコミュニケーションのミスマッチが課題となっています。

こうした状況を踏まえ、企業が医療機関と適切に協働するための基礎知識や制度理解を体系的に学ぶ教育プログラムおよび認定制度の必要性が高まっています。



ヘルスケアサーカスは、外部設置型倫理審査委員会（IRB）の運営、倫理相談、研究支援、薬機法関連支援を通じ、研究・事業開発の初期段階から企業が適切に医療機関と協働するための倫理・制度面の設計を支援する専門企業です。

KMMKは、医療機関との実証設計、KOLネットワークの活用、医療現場への導入支援などを通じ、ヘルスケア企業の伴走支援を展開してきました。

本提携により、「倫理設計」から「医療現場への実装」までを一気通貫で支援する体制を構築します。

■ 業務提携の主な内容

1. 医療連携教育プログラムおよび認定制度の構築

・医療制度や研究倫理など、医療機関と協働する上で必要な基礎知識を体系的に学ぶ教育プログラムの開発

・企業およびスタートアップを対象とした医療連携認定制度の構築

・基礎理解から実践レベルまでの段階的な教育プログラムの整備

2. 医療現場実装・PoC支援

・医療機関との連携設計

・実証実験（PoC）の構築

・医療従事者・専門家との連携

3. 医療・ヘルスケア企業向け伴走支援モデルの共同展開

・医療DX／デジタルヘルス領域の事業開発支援

・製薬企業・医療関連企業との共同プロジェクト創出

・AI活用型ヘルスケアモデルの構築

4. 教育・研修の共同提供

・企業向け研修プログラムの提供

・医療・研究に関するeラーニングの開発

■ 本提携の意義

本提携により、倫理的に適正でありながら医療現場に実装可能で、継続的に運用できる事業モデルの構築を目指します。

また、企業が医療制度や研究倫理への理解を深めた上で医療機関と協働できる環境を整備し、倫理的に適正でありながら医療現場に実装可能なヘルスケア事業の創出を推進してまいります。

両社は、「実装される倫理」「社会に届く医療サービス」の実現に向け、持続可能なヘルスケアエコシステムの構築に取り組んでまいります。

■ 今後の展望

・医療連携教育プログラムおよび認定制度の展開

・医療機関・研究機関との連携強化

・スタートアップ向け倫理×実装支援パッケージの提供

・医療産業都市との連携プロジェクト創出

・予防医療・高齢者領域への展開

■ 会社概要

ヘルスケアサーカス株式会社

所在地：兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5番8

代表者：代表取締役 近藤 綾香

事業内容：倫理審査支援、研究支援、薬機法関連支援等

医療・ヘルスケア領域において、研究倫理審査支援、研究設計、薬機法・研究倫理に関する制度理解支援などを通じて、ヘルスケア事業の企画から社会に届けるまでを支援しています。ヘルスケア関連企業と連携し、研究倫理や業界制度を踏まえながら、ヘルスケア事業の適切な推進を支援し、新しいヘルスケア価値の創出に取り組んでいます。

コーポレートサイト：https://www.healthcarecircus.co.jp/

KMMK株式会社

所在地：東京都市渋谷区桜丘町14-1 Hatchery SHIBUYA

代表者：代表取締役CEO 森 啓悟

事業内容：医療機関との実証支援、医療DX事業開発支援等

医療・ヘルスケア領域において、地域医療支援、医療DX推進、ヘルスケア事業の企画・コンサルティングなどを展開しています。医療機関、自治体、企業との連携を通じて、医療格差の解消と持続可能な医療体制の構築に取り組んでいます。

コーポレートサイト：https://kmmk.co.jp/



［本件に関するお問い合わせ先］

ヘルスケアサーカス株式会社

https://www.healthcarecircus.co.jp/contact/

KMMK株式会社

TEL：03-6427-8860 mail: info@kmmk.co.jp