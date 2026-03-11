【無料ウェビナー開催2026.3.25】法務の人手不足、どう乗り越えたか～４社の実例から学ぶ 法務アウトソース活用術～｜Authense法律事務所

Authense法律事務所申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9256/

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

本ウェビナーは、法務部門のリソース不足を感じており、アウトソースを具体的に検討したい法務担当者、実務を把握するマネジメント層の皆さまにフォーカス。

法務アウトソースサービスを手がけ、数多くの企業の法務部の体制づくりを支援してきた西尾 公伸弁護士が登壇し、４社での導入事例を「企業の課題にどうマッチしたか」「法務アウトソースがどのように効いたか」という観点で整理し、解説いたします。

法務アウトソースは、人員補充だけではない。規模も業種も違う４社の実例から考える、これからの法務体制のつくり方

法務担当者の退職や採用の難しさ、顧問弁護士への相談のレスポンスなど、法務部門のリソースに関する悩みは、企業規模や業種を問わず広く共通する課題となっています。

一時的に法務担当者が不在になるケースは、上場企業でも珍しくありません。こうした状況の解決策として「法務アウトソース」という選択肢があります。しかし、「外部の弁護士を社内業務にどう組み込むのか」「一時的な人員補充にすぎないのではないか」と、自社での活用をイメージすることが難しい方も多いのではないでしょうか。

実際には、法務アウトソースの活用方法は一時的な穴埋めにとどまりません。

活用例として

・担当弁護士が社内システムに入り事業部と直接やり取りすることで情報管理の壁を突破した企業

・弁護士の2次チェック体制を整えることで若手メンバーの育成と法的品質の担保を同時に実現した企業

・顧問弁護士と役割を分担することでコストとスピードを同時に改善した企業

など、成功している活用の形は各会社の課題に応じて大きく異なります。

本ウェビナーでは、企業法務とアウトソース支援を手がける西尾 公伸弁護士が、法務クラウドを導入した４社の事例を「どんな課題にマッチしたか」「どこに一番効いたか」という観点で具体的に解説します。

「自社に近い状況の事例を知りたい」「どんな使い方ができるか、まずイメージをつかみたい」という方に、特におすすめのウェビナーです。

【ウェビナータイトル】

法務の人手不足、どう乗り越えたか

～４社の実例から学ぶ 法務アウトソース活用術～

【開催日時】2026年3月25日（水）12:00~13:00

【会場】オンライン（Zoomウェビナー）

【参加費用】無料

申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9256/

※恐れ入りますが、同業他社の方はご参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

【ウェビナー内容】

1. なぜいま、法務部門のリソース不足が深刻化しているのか

2. 「法務クラウド」とは何か──顧問契約・正社員採用との違い

3. 導入事例6社の紹介と課題別の活用ポイント解説

◎ インハウス採用の代わりに「まず一緒に働いてみる」（製造小売業）

◎ 担当固定制でナレッジを蓄積する（IT・インターネット）

◎ 社内システムに完全参加し、高セキュリティの壁を突破（ITサービス）

◎ 「法務ゼロ」の危機に即応し、顧問との隙間を埋める（プライム上場・小売）

4. あなたの会社はどのパターン？── 課題タイプ別の活用シーン整理

※ウェビナータイトルや内容につきまして、変更する場合がございます。

【こんな方におすすめ】

・現在の法務人員・体制に限界を感じており、アウトソースを具体的に検討したい方

・他社がどのように法務アウトソースを活用しているか、リアルな事例を知りたい方

・法務担当者の退職・育休などでリソース不足に直面している方

・法務人材の採用活動が思うように進まず、代替手段を探している方

・顧問弁護士はいるが、日常業務レベルの相談先が不足していると感じている方

【登壇者】

弁護士 西尾 公伸（第二東京弁護士会所属） https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_nishio/

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業後、大阪市立大学法科大学院を修了。

弁護士登録後、ベンチャーファイナンスを中心に企業法務に注力し、当時まだ一般的でなかった種類株式を活用した大型資金調達に携わる。

企業法務分野のマネージャーとして、投資契約、労務問題、企業危機管理、M&Aなど多岐にわたる案件に対応。企業の法務人材不足を解決するために法務人材のアウトソーシングサービスを立ち上げ、責任者として指揮を執る。

弁護士の立場から、ビジネスにおける新たな価値の創造を目指すパートナーとしてのみならず、事業の成長を企業と共に推進するプレイヤーとして、戦略的な法務サービスを提供する。

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソースサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は367名。Authense法律事務所は、弁護士83名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢297名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東京証券所プライム市場に上場する企業へと成長するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：297名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/