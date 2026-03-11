ジェリービーンズグループ、格闘技イベント「RIZIN.52」に協賛

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明）は、2026年3月7日（土）にRIZIN.52（会場：有明アリーナ）に協賛し、当社が展開するリカバリーウェアブランド「JELLY BEANS STYLE」とRIZINとのコラボレーションによる「RIZIN x JELLY BEANS STYLE(https://www.jelly-beansshop.com/shop/pages/rizin_recoverywear.aspx)」、グローバルスポーツブランド「361°」を会場内に出展いたしました。

当日は大会来場者に向けて商品展示・販売を実施し、多くの格闘技ファンや来場者から高い関心を集めました。特に「闘った身体に、ふさわしい夜を。」をコンセプトとしたRIZINコラボモデルは、競技後のコンディショニングをサポートするリカバリーウェアとして大きな反響をいただき、会場販売においても好調な売れ行きを記録しました。

また、本大会ではジェリービーンズグループが大会協賛企業として参画し、当社代表取締役の宮崎明がリング上にて勝利者賞の授与を行いました。トップアスリートの活躍を称える場に参加できたことは、当社にとっても大変意義深い機会となりました。

ジェリービーンズグループは、「スポーツ × アパレル × エンターテインメント」の事業シナジーを軸に、アスリートのパフォーマンス向上やコンディショニングを支える製品・サービスの開発を進めております。今回のRIZINとのコラボレーションを通じて、スポーツシーンにおけるリカバリーウェアの価値をより多くの方々に体験していただく機会となりました。

今後も当社は、スポーツイベントやトップアスリートとの連携を通じて、ブランド価値の向上と新たな市場創出に取り組んでまいります。

■大会概要

イベント名：RIZIN.52

開催日：2026年3月7日（土）

会場：有明アリーナ

主催：RIZIN FIGHTING FEDERATION

■リカバリーウェア「JELLY BEANS STYLE」について

「JELLY BEANS STYLE」は、スポーツ後の身体の回復をサポートすることを目的に開発されたリカバリーウェアブランドです。アスリートから一般ユーザーまで、日常のコンディショニングをサポートするウェアとして展開しています。

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp/



IR・広報担当

https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/