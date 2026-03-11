よりパワフルに、より静かに。Hypericeの次世代パーカッションデバイス「Hypervolt 3」シリーズが3月11日より日本国内で販売開始

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は、世界中のトップアスリートから絶大な支持を得るボディケアデバイスブランド「Hyperice（ハイパーアイス）」より、ブランド史上最も高度なパーカッションテクノロジーを搭載した「Hypervolt 3」シリーズ全3モデルを、2026年3月11日より販売開始いたします。

■開発の背景：エリートレベルのリカバリーをすべての人へ

Hypericeは過去15年間、プロアスリートから日々の生活に励む人々まで、すべての人がより良く動き、パフォーマンスを向上させるために設計されたエリートレベルのボディケア技術を提供することで信頼を築いてきました。Hypervolt 3シリーズは、ストレスや緊張を和らげ、ボディケアを促進し、柔軟性と可動域を維持し、ワークアウト前のウォームアップを加速させ、活動後の迅速なリカバリーを可能にします。

HypericeのCEOであるJim Huetherは次のように述べています。「Hypervolt 3シリーズは、私たちがこれまでに開発した中で最高のパーカッションによるボディケア技術を表しています。ウェルネスとメンテナンスにおいて最も信頼されている製品の一つであるHypervolt 2シリーズをベースに、パワーの向上、ノイズの低減、バッテリー寿命の延長といった大幅なアップグレードを行いました。プロのアスリートから日常の運動を楽しむ方まで、最もアクセスしやすいプレミアムなパーカッションマッサージガン体験を提供できるように設計されています。」

■「Hypervolt 3」シリーズの革新的なアップグレード

スピードと静音性の向上

より多くの速度設定と、特許取得済みのQuietGlide(R)テクノロジーによるさらなる静音化を実現。

フルリニューアルされたアタッチメント

各セッションでより広い範囲をカバーできるよう、ヘッドアタッチメントが33%大型化され、完全に再設計されました。

バッテリーの進化

バッテリー寿命がより長く（最大4時間）延長されました。

究極の携帯性

3つのデバイスすべてに専用キャリーケースが付属し、旅行時の機内持ち込み（TSAフレンドリー）が可能です。

温冷ケアの融合「Heated Head Attachment」

3段階の温熱（約42.8～48.9℃）とパーカッションを組み合わせた再設計済みのアタッチメント。（Hypervolt 3と3 Proに同梱。Go 3は別売で対応）

■製品ラインナップ

Hypervolt Go 3 - アクティブに動く方へ

外出先でのボディケアのために設計された軽量なパーカッションデバイスです。

人間工学に基づいた傾斜ハンドルを備え、市場で最もポータブルなパッケージでありながら、プロレベルのメンテナンス、長寿命バッテリー、そしてより精密なコントロールを提供します。

主な特徴：デジタルダイヤルによる5段階速度、Hyperice App接続、4時間バッテリー、1.6ポンド（0.73kg）、45ポンドのストールフォース（耐荷重）。 新しいHeated Head Attachmentに対応。

内容物： アタッチメント2種（フラット、ウェッジ）、キャリーケース、USB-Cコード。

Hypervolt 3 - 日々のパフォーマーへ

Hypervolt 2よりもパワフルでありながら、5段階の精密な速度設定と極めて静かな動作を実現しています。 圧力センサーが強度をガイドし、Bluetooth接続によりHyperice Appを介したパーソナライズされたボディケアメンテナンス・ルーティンが可能です。

主な特徴：デジタルダイヤルによる5段階速度、圧力センサー、Hyperice App接続、4時間バッテリー、2ポンド（0.91kg）、60ポンドのストールフォース。

内容物：アタッチメント5種（温熱ヘッド、フラット、ウェッジ、フォーク、クッション）、キャリーケース、18Vウォールチャージャー（国際プラグ対応）。

Hypervolt 3 Pro - プロフェッショナルへ

高負荷なトレーニングを行うアスリートや専門家、そして身体のケアがパフォーマンスに直結するすべての人々のために作られた、Hypericeのフラグシップデバイスです。プロスポーツチームからも信頼されているプロレベルの深いアプローチを提供します。

主な特徴：デジタルダイヤルによる6段階速度、70ポンドのストールフォース、51dBの極静音設計、Hyperice App接続、4時間バッテリー、2.5ポンド（1.1kg）。

内容物：アタッチメント5種（温熱ヘッド、フラット、ウェッジ、フォーク、クッション）、プレミアムキャリーケース、18Vウォールチャージャー。

■製品概要

・製品名

Hypervolt Go 3 / Hypervolt 3 / Hypervolt 3 Pro

・希望小売価格

Hypervolt Go 3：30,800円（税込）

Hypervolt 3：51,700円（税込）

Hypervolt 3 Pro：70,400円（税込）

・発売日

2026年3月11日

・販売チャネル

公式オンラインストア、全国のスポーツ用品店、フィットネスジム等

【Hyperice公式直販サイト】 https://hyperice.jp(https://hyperice.jp)

■Hypericeについて

Hypericeは、"to help everyone on Earth move better, live better and be better"(地球上のすべての人がよりよく動き、よりよく生きることをサポートする)ことを使命とする、ボディケアプロダクトのリーディングカンパニー。10年以上にわたり、パーカションデバイス（Hypervoltライン）、動的空気加圧（Normatecライン）、振動（VyperおよびHypersphereライン）、温熱技術（Venomライン）に特化し、リカバリーと生活を向上する世界的なムーブメントを牽引してきました。現在、Hypericeは総合的なハイパフォーマンス・ウェルネス・ブランドとして、世界中のプロリーグ、アスリートから、"最高の自分を引き出したい"と考える一般ユーザーまで、すべての人のために設計されています。ファスト・カンパニーの「最も革新的な企業」の1社に選ばれたHypericeは、そのテクノロジーとノウハウを、フィットネス、ホスピタリティ、ヘルスケア、マッサージ、フィジカル・セラピー、スポーツ・パフォーマンス、ワークプレイス・ウェルネスなどの業界に世界規模で応用しています。