Roll To Roll実務者セミナー、ドライLIB最新動向を4/22会場開催

アイアール技術者教育研究所は、、ドライLIB製造工程の最新動向を体系的に解説し、材料技術から分散・圧延・搬送までの実務課題を学べる公開セミナーを開催します。

電池の高性能化・高生産性が求められる一方、従来のウエットプロセスは溶媒使用を前提とした工程設計となり、設備・運用面での制約が生じやすい状況です。こうした中、水や有機溶媒を用いずに電極を製造する「ドライプロセス」は、製造方法の選択肢を広げるアプローチとして関心が高まっています。

しかし、ドライ工程は材料設計・混合状態・膜強度・搬送時のシワ対策など、実務で直面しやすい論点が多く、最新情報を整理しながら検討を進めることが重要です。

セミナー概要

- セミナー名：Roll To Roll実務者セミナー「ドライLIB製造工程の最新動向編」- 形式：会場開催- 開催場所：日本アイアール(株) 本社セミナールーム- 開催日時：2026/4/22（水）13:30～16:30- 定員：16名- 受講料：9,900円（税込）/1名- 講師：浜本 伸夫 講師 (Roll To Roll研究会 代表)

講座詳細

本セミナーは、リチウムイオン電池のドライ電極プロセスに関する最新動向を、実務者目線で整理しながら学ぶ会場型講座です。講師解説に加え、参加者交流の場を組み合わせ、単なる座学にとどまらず“現場の検討に持ち帰れる視点”の獲得を目指します。

セミナープログラム

- 衝撃のBattery Day（2020.9.23）と各社の動向（日本・欧米・韓国・中国企業の動向 等）- Maxwell Technologiesからテスラ、そしてAM Batteriesへ（4680開発・製造動向 等）- 4680のフィブリル化と製造（実際のドライ工程 等）- バインダー（PTFE／PVDF）に関する論点整理- ドライとウェットの違い（間隙・膜強度、課題と研究開発動向 等）- 粉体混合・プレス技術・搬送シワ対策（ロール間の粉体圧密、圧延の幅分布対策 等）- 正極の論点（PTFEの還元 等）- 各社の特許出願動向（Maxwell、Tesla、日本ゼオン、トヨタ、PPES 等）想定対象- バッテリー工程に携わる研究者・技術者- ドライ電極に携わる研究者・技術者

https://engineer-education.com/seminar/roll-to-roll_akihabara_dry-lib/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出 版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



◆会社HP：https://nihon-ir.jp/

◆アイアール技術者教育研究所：https://engineer-education.com/



〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町15－1 CYK神田岩本町3階

TEL：03-6206-4966