SNSで注目の韓国ブランド『virstyle（ビルスタイル）』60%にて「新生活コーデ提案」特集を公開！

株式会社シックスティーパーセント

アジアから2,000以上のブランドが入店するオンラインセレクトストア「60%（シックスティーパーセント）」にて、SNSを中心に注目を集める韓国ファッションブランド『virstyle（ビルスタイル）』の特集企画 「新生活コーデ提案」 を公開いたしました。

本特集では、春からの新しい生活シーンに合わせたスタイリングを提案。

初対面・オリエンテーション、友達との食事、通学・通勤、休日、デートなど、日常の様々なシーンを想定したコーディネートを紹介しています。

『virstyle（ビルスタイル）』は、韓国で誕生したファッションブランド。

ルーズフィットを基調としたシルエットや、ワイドパンツとオーバーフィットトップスのバランス感を特徴とし、シチュエーションルックを提案してくれるブランドとしてSNSを中心に支持を広げています。

今回の特集では、virstyleの人気アイテムを使ったコーディネートを紹介しながら、対象商品を期間限定で5%OFFで購入できるキャンペーンも同時に開催。

新生活にぴったりな韓国ファッションのスタイリングを参考にしながら、virstyleのアイテムをお得に手に入れられる機会となっています。

■キャンペーン概要

・イベント名：virstyle New Season, New Style 新生活コーデ提案

・イベント期間：2026年3月11日 12:00 ～ 3月24日 23:59

・内容：対象商品 5%OFF

・対象商品：特集ページ掲載アイテム

》 関連ページ

・販売ページ：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202603-virstyle-codisale_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202603-virstyle-codisale_elp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

・virstyle 日本公式Instagram：https://www.instagram.com/virstyle_jp/

・virstyle 日本公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@virstyle_jp

■Instagramフォローキャンペーン

さらに、virstyle公式Instagramアカウントの開設を記念して、フォローキャンペーンを実施いたします。

期間中にvirstyle 日本公式Instagramアカウントをフォローすると、60%にてvirstyleアイテムに使用できるお得なクーポンをプレゼント。新作情報やコーディネート提案など、最新のスタイリング情報も随時発信していきます。

■株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP