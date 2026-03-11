「京急バス×OJICO」新作半袖TシャツがOJICO羽田エアポートガーデン店先行販売で登場！
「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、京浜急行バス（京浜急行バス株式会社、本社：神奈川県横浜市、取締役社長：森 明裕）をモチーフにした新作半袖Tシャツが初登場いたします。
3月12日(木)からOJICO羽田エアポートガーデン店にて先行販売を開始いたします。
【京急バス×OJICO 半袖Tシャツ】
30社を超える鉄道会社とのコラボ商品など乗り物をモチーフにしたアイテムを毎年多くリリースしているOJICOですが、今回登場する「半袖Tシャツ 京急バス×OJICO」は、路線バスを単体でデザインしたOJICO初の商品となります。
京急バス羽田営業所所属のトヨタSORA燃料電池バスの車両をTシャツのフロントからバックにかけて描き、羽田空港へ向かうバスの背景には飛行機の姿も。90センチのキッズサイズから男女兼用3Lまでの幅広いサイズ展開で親子やファミリーでのお揃いができ、バスを利用したお出かけや旅行などのシーンをより楽しくするTシャツに仕上げました。
ナンバープレートの番号は、6月23日の「OJICOの日」にちなんでいます。
〇商品詳細
商品名：半袖Tシャツ 京急バス×OJICO
価格：こども/3,700円(税込4,070円)～ おとな/5,100円(税込5,610円)～
サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/男女兼用全5サイズ(S・M・L・LL・3L)
カラー：ネイビー
素材等：綿100%、日本製
先行販売場所 ：OJICO羽田エアポートガーデン店
先行販売日程：2026年3月12日(木)～5月18日(月)
※先行販売終了後は、沿線エリアにあるその他OJICO常設ショップ、期間限定ショップ、公式オンラインショップにて販売を予定しております。
※販売場所やスケジュールは変更になる場合がございます。
〇OJICOについて
「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。
https://www.ojico.net/
〇有限会社チャンネルアッシュについて
ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。
〇会社概要
会社名：有限会社チャンネルアッシュ
所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5
代表者：越原 裕幹
設立：平成17年2月15日
企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/
OJICO公式web：https://www.ojico.net/
事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売
〇お客様からのお問い合わせ先
OJICOお客様窓口
TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）
〇本リリースに関する報道お問い合わせ先
有限会社チャンネルアッシュ 担当/松岡
ＴＥＬ：076-246-3377
e-mail：hiromi@ojico.net または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/
「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。