「電話したいが、プライバシーの懸念がある」避難所でのコミュニケーション課題

Jiffcyを通してコミュニケーション課題の解決に取り組む、株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西村 成城、以下「Jiffcy」）は、避難所におけるプライバシー問題への取り組みを2026年3月11日（水）より開始いたします。

東日本大震災以降、日本では年々防災意識が高まり、備蓄や避難場所の確認などの多くの取り組みが進められてきました。一方で、災害時のコミュニケーション手段については、依然として多くの課題が残っています。

特に避難所では、周囲との距離が近く、プライバシーが確保しづらい環境の中で、電話などの音声通話をためらうケースも少なくありません。

◇避難所におけるコミュニケーション課題について

災害時の避難所としては、体育館や市民館などの一部のスペースを使用することが多くなっています。それにより、さまざまなコミュニケーション課題が生じています。

・周囲との距離が近く、個人情報が漏れてしまう

・話し声が迷惑となることがあり、通話しにくい

・電話回線が通じにくい

Jiffcyは音声通話とテキストコミュニケーションの中間にあたるテキスト通話技術を用いており、避難所の利用において、秘匿性を保ちながら安定性の高いコミュニケーション手段を提供しています。

Jiffcyを使用すると、電話で相手を呼び出しつつも、リアルタイムにテキストコミュニケーションをすることができます。周囲に人がいる状況でも、周りに話し声を聞かれることがないため、安心してコミュニケーションを行うことができます。

また、電話回線ではなくインターネット回線を使用しており、災害時の安定性も高くなっています。

◇避難所におけるプライバシー問題への取り組みを開始

Jiffcyは、2026年3月11日（水）より、避難所におけるプライバシー問題への取り組みを開始いたします。

現在さまざまなイベントで防災グッズの配布を行なっており、その活動をより本格化。今後ショート動画を通した避難所でのコミュニケーション啓発や、Jiffcyの使い方として避難所を打ち出すなど、避難所でのプライバシーの懸念を感じる方を一人でも減らすための活動を重点的に行なっていく予定です。

イベントでの防災グッズ配布

株式会社Jiffcy 代表取締役CEO 西村 成城 のコメント

周りに話し声が聞かれるのが嫌だったり、秘匿性の高いコミュニケーションを取りたいため、Jiffcyを使っている方が多くいらっしゃいます。実は、Jiffcyのリリースタイミングから避難所での利用について推進することは検討しておりましたが、接続の安定性の確保などの課題があり、なかなか積極的に進められておりませんでした。

改善を進め、今回ついに避難所におけるプライバシー問題への取り組みを開始することができ、とても嬉しく思います。避難所のプライバシー問題については、災害大国である日本において、今後ますます重要なテーマとなっていきます。その中で、一つの選択肢としてJiffcyを活用いただければと考えています。

■テキスト通話アプリ『Jiffcy』とは

『Jiffcy』はテキストで通話感覚のコミュニケーションができる、便利で新しいテキスト通話アプリです。『Jiffcy』はリアルの友達、家族、恋人と利用する実名SNSです。電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。

『Jiffcy』はコロナ禍を経て、離れていても対面に近い本物のコミュニケーションができるSNSとして、Z世代、α世代の学生を中心に多くの方に使われています。直近では日経トレンディ「2025年ヒット商品30」にランクイン。また、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'25 / 第31回AMD Award」優秀賞を受賞いたしました。

■Jiffcy ダウンロード

以下のURLよりJiffcyをダウンロードいただけます。

https://jiffcy.go.link/19XLX

■会社概要

社名：株式会社Jiffcy

本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F

代表者：代表取締役CEO 西村 成城

事業内容：インターネットサービス 設立：2018年1月

HP：https://jiffcy.com

■採用情報

テキスト通話アプリ『Jiffcy』を提供する株式会社Jiffcyは、エンジニア及びマーケティング、PM他さまざまなポジションの募集を行なっています。私たちと一緒に世界を変えませんか？

・マーケティングマネージャー

https://www.notion.so/career-jiffcy/24f7641a95218091981df49bafb6248b

・ショート動画担当

https://www.notion.so/career-jiffcy/SNS-eb4a72f787be486cb690c7a2b5a26af2

・PM

https://www.notion.so/career-jiffcy/PM-1a47641a9521805babefe9d458b0d75b

・Androidエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Kotlin-1a47641a9521804092fcfe2e0f3ec432

・iOSエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Swift-137b81c38bcb4bca91f7fce5f01e67fa

・PR広報

https://www.notion.so/career-jiffcy/PR-1d97641a95218033939cebe679e2e49a

・CFO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CFO-1d37641a9521805790fefd210306660b

・CUSO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CUSO-1d37641a9521800c9aefc6e1dc78119c

・CMO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CMO-1d27641a952180249683fc3d6e749b83