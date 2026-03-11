トップファーム出身のプロフェッショナルが集結。AIエージェント×コンサルティングで企業変革を加速する「YZ PARTNERS」、本格始動

株式会社YZ PARTNERS

株式会社YZ PARTNERS（本社：東京都港区、代表取締役：張 益銘）は、トップティアのビックコンサルティングファーム出身者が集結し、設立されたコンサルティングファームです。戦略策定からDX推進、システム導入支援まで、一流ファームで培った知見と実行力を基盤としながら、AIエージェントを最大限に活用した次世代型コンサルティング--「ニューコンサル」によって、企業の競争力を非連続に引き上げるサービスを提供してまいります。

従来のコンサルティングの枠を超える、AIドリブンな価値創出

株式会社YZ PARTNERS 代表取締役：張 益銘

YZ PARTNERSは、ベイン＆カンパニー、アクセンチュア、シグマクシス等のプロフェッショナルファームで実績を積んだコンサルタントたちが、ひとつの志のもとに集まり誕生しました。戦略策定、デューデリジェンス、DX構想、システム導入支援、指揮型PMO--これらトラディショナルなコンサルティング領域においては、引き続きお客様のニーズに応じて、満足いただける価値を提供してまいります。そのうえで、私たちが最も注力するのが、コンサルティング業界のゲームチェンジャーとなるAIエージェントを活用した「ニューコンサル」 です。

単なる自動化ではない。"文脈を理解し、成果を出す"AIサービス群

YZ PARTNERSが提供するAIサービスは、単純作業の自動化にとどまりません。現場固有のコンテキスト（文脈）を深く理解したうえで業務を代行し、経営の意思決定そのものを高度化させるソリューションです。

エグゼクティブ専用AI

最新の市況データや業界動向を踏まえた高度なチューニングやプロンプトエンジニアリングにより、CxOレベルの重要な意思決定をサポート。経営判断のスピードと精度を飛躍的に向上させます。

夜勤AI

業務時間外にタスクを自動遂行し、翌朝には具体的な進捗を生み出す--人が眠っている間も、AIが確実にプロジェクトを前に進めます。

AI×クリエイティブ最適化

広告用クリエイティブをAIで高速・大量に生成し、広告効果の最大化を実現。PDCAサイクルを圧倒的に加速させます。

これらはあくまで一例です。お客様の課題に応じて、最適なAIソリューションを設計・提供いたします。

中小企業の皆様へ--AI導入補助金の活用で、コスト負担は半額以下に

中小企業のお客様は、AI導入補助金を活用することで、トータルコストの半額以下の負担でこれらのサービスを導入いただけます。煩雑な補助金申請手続きについても、YZ PARTNERSがワンストップで代行。「AIを導入したいが、コストやリソースがネックで踏み出せない」という企業様も、安心してご相談ください。

AI乱世--企業間格差は"AIの活用度"で決まる時代へ

AI導入支援事業費補助金についてはこちら :https://it-shien.smrj.go.jp/

AIの指数関数的な進化により、各市場はかつてないスピードで変化し続けています。企業間の競争力格差は、今後ますますAIの活用度合いに依存していくことは明白です。そして、あらゆる業界でイノベーションのジレンマが加速度的に発生すると私たちは確信しています。

中小企業にとっては、千載一遇のチャンスです。 大企業が長い年月をかけて構築してきた仕組みやITシステムを、AIエージェントの導入・運用によって一気に凌駕する--イノベーションのジレンマを逆手に取った「ジャイアントキリング」が、今まさに現実のものとなります。

大企業にとっては、この波を味方につける好機です。 AI活用をいち早く始める事でイノベーションのジレンマのリスクを最小化しつつ、長年培ってきたノウハウや独自のコンテキストをAIへ迅速かつ的確にインプットすることで、競合が容易には追随できない圧倒的な競争優位を確立できます。

AI乱世の"真のパートナー"として、成果創出まで伴走しきる

YZ PARTNERSは、単にAIツールを納品する会社ではありません。

AIドリブンなコンサルティングサービスを通じて、構想策定から導入、運用、そして成果創出に至るまで、お客様に徹底的に伴走しきる--それが私たちの約束です。

AI乱世となるこれからの時代に、貴社の隣で共に戦い、共に勝つパートナー。それがYZ PARTNERSです。

代表プロフィール

お問い合わせはこちらから :https://yz-partners.co.jp/corp-contact/

張 益銘（ちょう りめい）

中国遼寧省生まれ。5歳で来日し、以降日本で育つ。横浜国立大学大学院を卒業後、アクセンチュアにてコンサルタントとしてのキャリアをスタートし、数多くの日本を代表する大企業の変革を支援。その後独立し、2023年６月に株式会社YZ PARTNERSを設立。トラディショナルなコンサルティングの実力と、AIエージェントによる次世代の価値創出を掛け合わせ、企業の持続的成長を支援する。

お問い合わせ

株式会社YZ PARTNERS

メールアドレス：yzp.all@yz-partners.co.jp

電話番号：08067272284

