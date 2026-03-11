韓国人気ブランド「SOMEWHERE BUTTER(サムウェアバター)」26SSシーズンPOP-UP開催中！渋谷PARCOで限定ノベルティも

nugu Japan株式会社

本POP-UPでは、26SSシーズンの新作コレクションを中心に、日本ではまだ展開の少ない人気アイテムを直接手に取ってご覧いただけます。また、購入金額に応じた限定ノベルティもご用意しています。

ブランド概要

SOMEWHERE BUTTERは、日常に溶け込む特別さを届ける、自由なヴィンテージカジュアルをベースにしたブランドです。まだ出会ったことのない“バター”を探すように、新しい価値を生み出し続けることをコンセプトに、独自の世界観を展開しています。また、環境に配慮したサステナブルなプロダクトにも積極的に取り組んでいます。

- Instagram：@somewherebutter(https://www.instagram.com/somewherebutter/) / @somewherebutter.jp(https://www.instagram.com/somewherebutter.jp/)

開催概要

期間 : 2026年3月6日（金）～ 2026年3月19日（木）

開催場所： 渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」

POPUP STORE EVENT



POP-UP期間中、対象金額以上ご購入のお客様に限定ノベルティをプレゼントいたします。

- \10,000以上：Heart Bag Charm- \30,000以上：Sophie Mini Cross Bag

※なくなり次第終了となります。

POPUP STORE おすすめ商品

Heart Bag CharmSophie Mini Cross Bag

1.Toma Stripe Knit \14,630 ( Navy / Light Blue / Light Pink)

2.Lovey Button Cardigan \8,580 ( Light Blue / Ivory / Grey)

3.Loli Tote Bag \13,090 ( Silver / Cream / Black )

4.Cotton Cable Knit Pants \11,330 ( Light Grey / Navy)

次回POP-UPのお知らせ

SOMEWHERE BUTTER POP-UP終了後、3月20日（金）より

韓国レディースアパレルブランド 「OHESHIO（オヘシオ）」 のPOP-UP STOREを同会場にて開催予定です。今後の新たなブランド展開にもぜひご期待ください。

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本（partnership@nugu.jp）