参加者の6割が帰国後も英語学習を継続。 セブ島で出会った先生と日本でもオンラインで再会「QQEnglish キッズサマーキャンプ2026」募集開始

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、2026年夏休みに開催する小中高生向け短期留学プログラム「QQEnglish キッズサマーキャンプ2026」の募集を開始しました。近年、円安や国際情勢の変化がある中でも、子どもに“早期海外体験”をさせたいというニーズは高まっています。一方で、「短期留学が一過性で終わってしまう」という課題も指摘されています。本プログラムは、14日間のセブ島体験を通じて英語力と自立心を育む短期留学です。最大の特徴は、短期留学の常識を覆す「継続性」にあります。帰国後のオンライン英会話での学習は任意ですが、参加者の6割以上が継続学習を選択しています。中には、セブ島で担当した教師と日本から再びレッスンを受講するケースもあり、現地で築いた信頼関係が学習意欲の継続につながっています。

特徴：24時間「英語で過ごす」14日間

詳細を見る :https://qqenglish.jp/lp/kids-camp-2026summer/

本キャンプは、14日間すべてを英語で過ごす“英語漬け”環境を軸に設計されています。授業だけでなく、生活・共同活動・アクティビティまで含め、英語を使う時間を最大化しています。

- 1日6コマ（マンツーマン4コマ＋グループ2コマ）

- 朝9時から夜9時まで英語環境

- 英語日記・スピーチ・レビュー

- 週末アクティビティで実践機会を創出

- 4名に1名のガーディアン配置、日本人スタッフ引率

英語を「勉強する時間」と「使う時間」に分けるのではなく、生活そのものを英語環境に置きます。授業だけでなく、カフェでの注文やスーパーでの買い物などのアクティビティも英語で行い、実際のやり取りの中で“伝える経験”を積み重ねます。

初日は親元を離れ、緊張から言葉が出なかった子どもが、最終日にはステージに立ち、自分の言葉で英語スピーチに挑戦する。

その変化を生むのは、「英語が上達した」という実感だけでなく、「自分でもやり切れた」という成功体験です。本キャンプでは、その小さな成功の積み重ねを何よりも重視しています。

保護者が安心できるサポート体制

フィリピン人教師とのマンツーマンレッスンの様子スーパーで英語でお買い物をする参加者の様子週末アクティビティでのビーチ付近での集合写真の様子卒業式で英語でのスピーチに挑戦するお子さまの様子

子どもたちが安心して学習に集中できるよう、生活面・安全面の体制を整えています。

- 日本人スタッフが往復引率

- 現地常駐スタッフによる生活サポート

- 4名に1名のガーディアン配置

- セキュリティ管理された宿泊施設

- 緊急時の医療対応体制

2025年参加者アンケートでは、申し込みの決め手として

「保護者同伴なしで参加できる」「安全面（宿泊・スタッフ体制）」が上位に挙げられました。

初めて海外へ送り出す家庭にとって、「安心して預けられる環境」であることも重要な判断基準となっています。

昨年の参加者の声と継続率

フィリピン人のガーディアンと参加者との記念写真の様子ビュッフェ形式の食事学校に隣接するホテル

2025年開催キャンプ参加者の保護者61名への事後アンケートでは、満足度平均4.13（5段階）、紹介意向8.08（10段階）と高評価を得ました。

また、参加者の6割以上が帰国後も英語学習を継続しています。

希望する家庭ではオンライン英会話を活用し、セブ島で担当した教師と日本から再びレッスンを受けるケースも見られます。現地で築いた信頼関係を保ったまま学習を続けられる点も、本プログラムの特徴のひとつです。

保護者からは、次のような声が寄せられました。

「初めての海外、また長期にわたっての親が不在の経験を小学生の間に経験できたことは本人の成長に大きくつながったと思います。海外を身近に感じ、英語だけでなく様々なことに興味を示しております。」



「帰国後、得意げに「前よりも英語が聞き取れるようになった！」「英語が話せる！」と言っています。自信がついたことで、学習もより前向きになり、英検も次の級を受験したいと意欲的です。」



「普段からQQのオンラインレッスンをうけていますが、留学前は、先生との雑談もうまく返答できず、沈黙時間が多かったのですが、帰国後は笑いながら楽しそうに談笑している声が聞こえてくるようになりました。」

代表コメント

オンライン英会話を受講するお子さまの様子代表取締役 藤岡頼光

英語はあくまで手段です。大切なのは、自分の世界を広げることだと思っています。私自身、海外で挑戦する中で、世界の広さと同時に、自分の可能性にも気づきました。子どもたちにも、早い段階でその感覚を体験してほしいと考えています。異文化の中で自分の言葉で伝える経験は、大きな自信になります。その「やればできた」という成功体験は、英語力以上に、その後の人生を支える力になると信じています。

実施概要

名称：QQEnglish キッズサマーキャンプ2026

開催地：フィリピン・セブ島（QQEnglish ビーチフロント校）

日程：

・第1期：2026年7月26日（日）～8月8日（土）

・第2期：2026年8月9日（日）～8月22日（土）

対象：2026年4月時点で新小学5年生～新高校2年生

定員：各回30名

参加費：310,000円（税込）

スケジュール

QQEnglishとは

詳細を見る :https://qqenglish.jp/lp/kids-camp-2026summer/QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos