kento fukayaプロデュース　吉本芸人による“本気”のアイドルグループ「ZiDol」2026年春、東京・名古屋を巡るツアーのグッズ解禁　配信チケット発売開始、クラウドファンディング実施決定!!

吉本興業株式会社

吉本興業所属のお笑い芸人 kento fukayaがプロデュースする芸人アイドルグループ「ZiDol」（読み：ズィードル）が、東名ツアー『ZiDol ONEMAN LIVE TOUR 2026 SPRING』のオフィシャルグッズを解禁し、会場チケットが即完売した東京公演を含め、全公演の配信チケット販売を開始しました。

名古屋・DIAMOND HALLと東京・Spotify O-EASTの2箇所で行われる本ワンマンライブのグッズデザインには、国内外での企業アートワーク、ファッション、音楽フェスグッズなどを手掛け、マルチに活躍するクリエイター chao! 氏を起用。

さらに、毎回即完売を記録する「アクリルスタンド」、「リモート握手会」や「ZiDolメンバー＋kento fukaya 新作全員頑張れボイス」などの人気リターンを揃えたクラウドファンディングも本日午前10時よりオープンします。

ZiDolは、浦井のりひろ(男性ブランコ)、稲田美紀(紅しょうが)、ケツ(ニッポンの社長) 、中谷祐太(マユリカ)、高見(スーズ)の5人で結成された芸人アイドルグループ。kento fukayaがプロデュースしたアイドル強制発掘ドキュメンタリー「the idol」から誕生し、「誰でも会える、お金にならないアイドル」をコンセプトに活動しています。

公演概要

＜公演名＞

「ZiDol ONEMAN LIVE TOUR 2026 SPRING」

＜公演日時 ・ 会場 ・ チケット料金＞

【NAGOYA】

日程：2026年3月18日(水)

会場：DIAMOND HALL

(名古屋市中区新栄2-1-9 雲竜フレックスビル西館5F)

時間：開場 18:00 開演 19:00

<会場チケット>

スタンディング \5,500(税込)（要ドリンク代 \600）

【TOKYO】 ※THANK YOU SOLD OUT

日程：2026年4月18日(土)

会場：Spotify O-EAST

(渋谷区道玄坂2-14-8 2F)

時間：開場 17:00 開演 18:00

＜プレイガイド＞

・会場チケット

FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/ZiDol(https://r.ticket.fany.lol/ZiDol)

・FANY online（配信チケットの詳細）

名古屋： https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/zidolnagoya-260318

東京： https://onlineticket.yoshimoto.co.jp/products/zidol-tokyo-260418

『ZiDol ONEMAN LIVE TOUR 2026 SPRING』 オフィシャルグッズ

【ロングスリーブT-Shirts】

●SIZE：XL ONLY ●PRICE\4,500-

【オーバーサイズスウェット】

●SIZE：XL ONLY ●PRICE\6,800-

【マフラータオル】

●SIZE：W1,100×H200mm ●PRICE\3,500-

【直筆サイン入りチェキ】

●PRICE\1,000-

※ZiDolメンバー+kento fukayaの直筆サインがランダムに入っています

※お一人さま2枚まで

【B3ポスター】

●PRICE\1,000-

※新ビジュアル・新衣装のB3ポスターです

【ラバーキーチェーン】

●PRICE\800-

※全7種の内1種ランダム

【生写真セット】

●PRICE各\2,000-

※新衣装ソロ6種+グループ1種の全7枚入りです

ZiDolクラウドファンディングについて

プロジェクトタイトル

「今年もZiDolを盛り上げて、ヒット曲を作るぞ！」

目標金額：\3,000,000

開始時間：2026年3月11日（水）午前10時～

URL：https://cf.fany.lol/projects/4395/

※本URLは本日の午前10:00より有効となります。

ZiDolプロフィール

リターン(1) ZiDol＋kento fukaya 新作全員頑張れボイス \2,000リターン(2)【期間限定販売】 ZiDolリモート握手会 \6,000リターン(3) ZiDol MVメイキング ＋東名ツアー舞台裏映像 \4,000リターン(4) kento fukaya 新曲歌ってみた動画 \4,000リターン(5) 男性ブランコ浦井 新曲歌ってみた動画 \4,000リターン(6) ニッポンの社長ケツ 新曲歌ってみた動画 \4,000リターン(7) スーズ高見 新曲歌ってみた動画 \4,000リターン(8) 紅しょうが稲田 新曲歌ってみた動画 \4,000リターン(9) マユリカ中谷 新曲歌ってみた動画 \4,000リターン(10) 新曲ZiDolメンバー ダンス１発撮り動画 \6,000リターン(11) 新衣装アクリルスタンド 全6種 コンプリート版 \4,000リターン(12) 過去ライブ映像 「ZiDol ONEMAN LIVE in OSAKA@味園ユニバース 」M-CARD \5,000リターン(13) ZiDol完全プライベート 飲み会映像(メンバー撮影) \4,000リターン(14) 稽古日、長回し練習ド キュメンタリー映像 \6,000

ピン芸人・kento fukayaがプロデュースするアイドル強制発掘ドキュメンタリー番組「the idol」から生まれた芸人アイドルグループ。

ピン芸人「kento fukaya」の思い付きでアイドルの為に生まれていない5人が、アイドル界に革命を起こそうと強制的に集められた「誰でも会える、お金にならないアイドルグループ。」がコンセプトの芸人アイドル。合言葉は「上原浩治さん以来の雑草魂」。

＜プロデューサー＞

・kento fukaya 『R-1グランプリ 2021,2022,2024』 FINALIST

＜メンバー＞

・浦井のりひろ(男性ブランコ) 『キングオブコント2021』準優勝、『M-1グランプリ2022』 FINALIST

・稲田美紀(紅しょうが) 『THE W 2023』優勝

・ケツ(ニッポンの社長) 『キングオブコント2020,2021,2022,2023,2024』FINALIST、『ダブルインパクト 2025』優勝

・中谷祐太(マユリカ) 『M-1グランプリ2023,2024』FINALIST

・高見(スーズ)

各種URL

■ZiDol公式X(旧Twitter)： https://x.com/zidol_official

■kento fukaya公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/kf_p4

■kento fukaya公式Instagram： https://www.Instagram.com/kento1989/

■FM大阪「kento fukayaのパニポニパパニプス」radiko ポッドキャスト：

https://radiko.jp/podcast/channels/5ba2d383-e206-4908-ac67-205e4cb56ade?share=1

■ kento fukaya公式YouTubeチャンネル「kento fukaya CH」：

https://www.youtube.com/channel/UCGgTCS5TLQZEPywsj_nFSaw?app=desktop