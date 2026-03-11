ナノ・ユニバースにてフィンランド発スニーカーブランド「KARHU（カルフ）」期間限定POP-UPを開催

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、フィンランド生まれのスニーカーブランド「KARHU（カルフ）」の期間限定POP-UPイベントを開催。

本イベントでは、最新モデルの試着はもちろん、これまでの人気モデルまで幅広いラインナップを展開。KARHUならではの快適な履き心地と機能性を、実際に体験できる貴重な機会となります。

NANO universe(ルミネ大宮店・札幌ステラプレイス店・西宮ガーデンズ点・仙台エスパル店）にて開催。 開催場所毎に開催期間が異なるのでご注意くださいませ。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【会期＆店舗】

・ルミネ大宮 ＜3/12-3/18＞

・西宮ガーデンズ＜3/20-3/22＞

・札幌ステラプレイス＜3/13-3/18＞

・仙台エスパル＜3/13～3/22＞

■KARHU（カルフ）は1916年にフィンランドで設立され、その名前はフィンランド語で「熊」を意味します。この歴史あるブラ ンドは、初めはスキーの製造からスタートし、その後ランニングシューズやその他のスポーツ用品へと展開してきました。 20世紀を通じて、KARHUは数多くのアスリートや世界記録を持つマラソンランナーに選ばれるなど、高い実績を誇ります。 フィンランドの厳しい気候や多様な地形からインスパイアされたKARHUの製品は、高品質の素材と革新的な技術を用いて 製造され、使用者に最高のパフォーマンスを提供します。また、独自のカラーコンビネーションやデザインは、都市のストリート シーンでも注目を集めています。

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/

【ナノ・ユニバース公式instagram】

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)

