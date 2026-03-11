LayerX、「バクラク給与」を正式リリース。給与計算の“前後”にある周辺業務をシステム内で一元化・自動化し、業務の属人化を解消

株式会社LayerX

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典、以下「LayerX」）は、バックオフィス向けAIクラウドサービス「バクラク」シリーズにおいて、「バクラク給与」の正式提供を開始することをお知らせします。

リリースの概要

「バクラク給与」は、給与計算そのものに加え、その前後に発生する変動情報の収集・反映・確認作業をシステム内で一元化・自動化します。変動情報の漏れ検知や計算後のチェックをシステムが担うことで、担当者の経験や判断に依存してきた給与業務の属人化を解消します。

「予約登録」と「履歴管理」による反映漏れの防止

昇給や異動などの変更情報を、発生前にシステムへ「予約登録」できます。指定日に自動でデータが更新されるため、手作業による反映漏れを物理的に防ぎます。また、過去から未来までの情報をひとつのタイムラインで管理でき、「いつ・誰が・何を変えたか」の履歴もすべて自動で記録されます。

「変化」「異常」を自動検知するチェック機能

前月との差分表示に加え、情報の整合性（例：住所変更後の通勤手当未更新など）をシステムが自動検知します。熟練担当者の視点をシステムで標準化することで、チェック業務の属人化を解消。作成したフィルタは管理者間で共有できるため、確実なダブルチェック体制を容易に構築できます。

住民税管理の自動化とアラート機能

Excelでの二重管理になりがちな住民税をシステム内で完結させます。徴収形態の変更時にはアラートで通知されるため、給与計算で最もミスが起きやすい住民税の誤徴収を未然に防止。管理の煩雑さを解消し、正確な運用をサポートします。

以下のリンクよりバクラク給与の製品概要資料をご覧いただけます。

リリースの背景

「バクラク給与」の設計にあたり、数多くの実務担当者様へヒアリングを重ねる中で見えてきたのは、給与計算の本質的な負担は「計算」そのものではない、という事実でした。

給与計算の前後には、散在する変動情報の収集や申請内容の照合、手作業による転記、そして計算後の差分根拠の確認といった膨大な「周辺業務」が潜んでいます。これらの業務が複数のExcelやシステムを横断する複雑な運用を生み出し、担当者個人の経験や判断に依存した“見えにくい負担”として積み重なっています。

バクラクは、「給与計算はミスが許されず、事前の情報収集と事後の検証に多大な労力を要する」という、これまでのバックオフィスの当たり前を塗り替えます。

情報収集から計算、チェックまでを一気通貫で可視化することで、誰もが迷わず、正確に業務を遂行できる環境を構築。担当者の心理的負担を解消し、企業全体の生産性向上をサポートします。

バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

株式会社TECO Design 代表 杉野愼様 のコメント

給与計算の悩みは本当に尽きません。膨大なExcelシートとの格闘、転記作業、そして法改正や社内規定の変更に合わせて日々増えていく、神経をすり減らすような終わりのないチェック項目の数々…。多くの担当者が「ミスが許されない」というプレッシャーの中で、毎月綱渡りのような運用を強いられているのが実態ではないでしょうか。

こうしたバックオフィスの「負」を、根本から解消してくれるのが「バクラク給与」だと感じています。特に「差分チェック機能」や「自動アラート機能」を体験したとき、正直驚かされました。

これまでの給与計算は、担当者の頭の中にだけある「この項目が変わったら、ここも確認しなきゃ」という、極めて属人化した経験値（いわゆる勘どころ）に頼らざるを得ませんでした。「バクラク給与」は、その「担当者しか知らなかった確認手順」そのものをシステム側で明らかにし、必ずチェックする項目などは自動でアラートを飛ばしてくれる。これは単に作業が「楽になる」という次元の話ではありません。ブラックボックス化しがちな給与計算のプロセスが可視化され、誰が担当しても「正解」に辿り着ける。この「仕組みが守ってくれる安心感」は、実務者にとって大変ありがたいです。

「大量のExcelを回すのが当たり前」になっている現場や、転記ミスを防ぐためにダブルチェック、トリプルチェックで力技の対応をしている会社にこそ、この体験をしてほしいです。特に、上場を見据えてガバナンスを強化したいIPO準備企業にとっては、属人性を排除し、客観的な妥当性を一瞬で担保できる「バクラク給与」は、最強の武器になると思います。作業者やチェック者がコメントを残せる点も革新的です。

「給与計算を、もっとクリエイティブで安心できる仕事へ」そんな未来まで想像できる素晴らしいプロダクトに、まだまださらに進化すると確信しています。

【初年度25%OFFキャンペーン】バクラク勤怠とバクラク給与のセット割引キャンペーンを実施します

バクラク勤怠とバクラク給与をセットでご契約いただいた場合、初年度の費用を25％割引します。

対象期間：3月11日（水）～5月31日（日）の間にご契約締結いただいた企業様

内容：「バクラク勤怠」および「バクラク給与」をセットでご契約いただくことで、対象サービスの初年度基本料金を25%OFFでご利用いただけます。

※注意事項

バクラク勤怠をすでにご利用中の企業様への適用： すでに「バクラク勤怠」をご利用中の方が、期間内に「バクラク給与」をご契約いただいた場合、追加いただいた「バクラク給与」の初年度基本料金のみ25%OFFとなります。

対象範囲： 本キャンペーンの割引対象は「バクラク勤怠」および「バクラク給与」の基本料金のみです。オプション料金は対象外となります。

併用不可： その他キャンペーンとの併用はできません。

＜3月26日（木）17:00～＞バクラク給与 お披露目会を開催

バクラク給与のリリースを記念し、株式会社LayerX本社（東京）にてオフラインでのお披露目会を開催いたします。

当日は、バクラクシリーズの立ち上げを初期から担当してきたCPOの榎本が登壇し、なぜ今バクラクが給与計算に挑むのか、その背景にある想いと開発秘話をお話しいたします。

さらに、実際の操作画面を用いたデモンストレーションを中心に、注目の「推し機能」をご紹介します。セミナー終了後にはご希望者を対象に個別相談も実施いたします。

＜3月27日（金）12:00～＞バクラク勤怠＆バクラク給与で実現する給与計算の自動化ウェビナーを開催

バクラク勤怠とバクラク給与、この2つのサービスを連携してご利用いただくことで、よりシームレスな労務体験を実現いただけます。

本ウェビナーでは、バクラクだからこそ実現できる「勤怠と給与の一体型運用」を公開。打刻データが自動で計算に反映され、確定から明細発行までが驚くほどスムーズに完了する様子を、実際のデモンストレーションで体感いただけます。

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。受領代行にも対応。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

バクラク勤怠とは

一般的な固定時間制（定時）はもちろん、フレックス・裁量労働制・変形労働時間制など、異なる働き方が混在する環境でもスムーズに管理するサービスです。残業時間予測や有休取得状況をリアルタイムで可視化でき、法改正への対応も自動化。さらに、メールやSlackとの連携により、打刻漏れの防止・各種リマインドの工数削減を実現し、月次勤怠締めの短縮をサポートします。

バクラク給与とは

給与計算だけでなく、計算前後の周辺業務まで一元化し、ミスなく自動化するサービスです。従業員情報の履歴管理・未来日予約で反映漏れを防止し、前月差分の見える化やカスタマイズ可能なチェック機能で確認作業を標準化。住民税を含む各種情報も一元管理し、Excelによる二重管理を解消します。さらに、バクラク勤怠との自動連携で勤怠締め後のデータを即時反映し、手計算や属人的な運用をなくし、安定した給与業務をサポートします。

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIクラウド「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

