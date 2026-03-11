年商５億未満の社長向け。成長したいが次の一手が見えない社長へ、成長を再起動する「成長計画書」のつくり方セミナーを、2026年4月9日にオンラインで開催

株式会社新経営サービス

経営革新や、補助金の活用、事業承継コンサルティングに強みがある、株式会社新経営サービス（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、オンラインセミナー「成長を再起動する「成長計画書」のつくり方」を、2026年4月9日（木）17:00～18:00に開催いたします。

https://www.skg.co.jp/online/5330/

本セミナーは、中小企業の経営者を対象に補助金や支援を「難しそう」「うちには関係ない」と感じていた社長でも、突破口が見える具体的な方法を解説いたします。

■ 開催背景

こんな方におすすめのセミナーです。

- 年商５億円までの会社の社長- 現場を社長自身が見ている- 成長したいが‘次の壁‘にぶつかっている- 行政支援や補助金には関心あるが、「難しそう」「うちには関係ない」と感じている- 今まで計画書なしで事業を進めてきた

事業を成長させるために必要なのは、明確な「道筋」です。

しかし、多くの企業が計画書を作らずに進めてしまい、資金調達や補助金、行政支援などのチャンスを逃しています。

このセミナーでは、たった1時間で「成長計画書」の基本構造と実践方法をお伝えします。

計画書は難しいものではありません。むしろ、経営の視野を広げ、資金や支援を獲得するための強力な武器になります。補助金や支援を「難しそう」「うちには関係ない」と感じていた社長でも、突破口が見える具体的な方法をお伝えします。

■ 登壇者

本田 優平 （新経営サービス 経営支援部 コンサルタント）

神戸大学経済学部卒業。幼少期に父親が事業失敗したことを契機に、中小企業の支援に強い使命感を抱き、銀行にて中小企業向け融資業務に従事。資金繰りや相続対策など多様な経営課題に対し、総合的な支援を実施。

現在は、強みである財務コンサルティングのみならず、人事、教育も含めた総合的な経営支援を通じ、企業とそこで働く社員の豊かさの実現を目指し日々活動している。

主な支援実績：経営革新計画の策定、管理会計の策定、事業承継支援など

■ プログラム内容

【第1部】 なぜ、年商5億未満の会社は「次の壁」で止まるのか？

【第2部】 行政支援・補助金は「計画書が9割」で決まる

【第3部】 1時間で理解する「成長計画書」の基本構造

【第4部】 成長計画書は「作ること」がゴールではない

【第5部｜個別相談】「自社の場合、どうなるのか？」という方へ

■ 株式会社新経営サービスについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/48_1_eb52abff5c31935c72031f790078e1bc.jpg?v=202603111051 ]【オンライン（Zoom）開催】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/48_2_5e5c8342905f41cc337761314de46993.jpg?v=202603111051 ]【東京開催】

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ、株式会社として設立しました。現在では、一部上場企業からスタートアップ企業まで、2,000社を超えるお客様にご信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

成長戦略の策定と推進、人事制度改革、人材育成、企業文化の浸透など、幅広い経営課題に対応し、実践的なソリューションを提供しています。

また、商工会議所、金融機関、経営者協会、産業支援機関など、多様な団体に専門コンサルタントを講師として派遣し、知見の共有にも力を注いでいます。これまでに当社コンサルタントによる出版書籍は30冊を超え、経営ノウハウの情報発信にも積極的に取り組んでいます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/48_3_ee9e20acfbc0b38eec3c1a4abff8399c.jpg?v=202603111051 ]

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

人事戦略研究所は、上場企業から中小企業まで、これまでに累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援してきました。

業種や規模を問わず、人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

私たちは、制度設計にとどまらず「現場で機能する運用」までを視野に入れ、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果へと結びつけることを重視しています。

経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

人材開発部は、中堅・中小企業を対象に、理論や知識の習得にとどまらず、現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開しています。

基幹講座である「経営者大学」は、1987年の開講以来、経営者・後継者・経営幹部を中心に、1,400名を超える企業リーダーを育成してきました。また、「実践管理者養成講座」は1991年のスタート以来、500名以上の管理者の成長を支援しています。さらに、管理者パフォーマンス向上プログラム、組織変革プログラム、360度リーダーシップ研修、組織マインド変革プログラム、評価者研修、OJT教育推進プログラムなど、多彩な人材育成メニューを通じて、組織の成長をサポートしています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

経営支援部は、中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団です。

これまでに700社を超える企業の経営計画策定を支援しており、そこで培った実績とノウハウを活かして、事業承継後の経営基盤強化やさらなる成長をサポートしています。

経営革新や補助金の活用など、企業成長に向けたあらゆる取り組みを、計画策定から実行まで一貫して支援。総合的なアプローチと時流を踏まえたノウハウで、実効性の高い成果を生み出します。

また、顧客企業の顧問税理士との連携はもちろん、事業承継をはじめとする経営課題にも、グループ内の税理士・社労士や提携弁護士などの専門家とチームを組み、総合的な解決を図っています。