福岡のアーティスト15名がつないだ1年間のアート教室 ー 放課後デイサービスの子どもたち、初めてのギャラリー展示「それぞれの春」

株式会社JTL ART

株式会社エイド（福岡市）と株式会社JTL ART（福岡市）は、放課後デイサービス「エイドケアカレッジ姪浜校」にて実施してきた絵画教室の成果発表として、生徒作品展示会 「それぞれの春」 を2026年3月28日（土）から4月5日（日）まで、福岡市博多区のアートギャラリー ART BASE KMY にて開催します。

本展示では、小学校低学年から高校3年生までの子どもたちが、約1年間にわたり取り組んできた創作活動の成果を展示します。

1年間、15名のアーティストとともに

エイドケアカレッジの生徒が作ったメインビジュアル

本プロジェクトは、2025年4月より毎月2回、放課後デイサービス「エイドケアカレッジ姪浜校」にて実施してきた絵画教室です。

総勢15名のアーティストが講師として参加し、毎回2名のアーティストが子どもたちとともに授業を行いました。

授業ではデッサン、イラスト、コラージュ、立体表現など、さまざまな技法に触れながら制作を行ってきました。

最初の9ヶ月は、絵の上手さを競うのではなく、色、紙、絵の具、ペン、様々な素材など、画材と出会う時間。

そして最後の3ヶ月は、「自分の作品を作る時間」として、子どもたち一人ひとりがテーマと向き合いながら制作を行いました。

教室の様子はこちらから(https://www.instagram.com/art_base_kmy/)

テーマは「春」

展示会に向けたテーマを子どもたちと考えましたアーティストと共に歩んだ１年

展示タイトルは 「それぞれの春」。

同じテーマでありながら、そこに現れる色も、形も、感情もすべて異なります。

誰かの春は、明るく鮮やかな色かもしれない。

誰かの春は、静かに始まる小さな変化かもしれない。

子どもたちが1年間の中で見つけたそれぞれの「春」 をぜひ会場で感じてください。

完成した作品だけでなく、迷い、立ち止まり、また描き出す。

その過程ごと伝わる展示となっています。

代表コメント

株式会社エイド 代表取締役 白石浩一

一般社団法人発達障害支援アドバイザー協会 代表理事

放課後等デイサービスの現場では、子どもたちの「困りごと」に向き合う場面も多くあります。

しかし、その数だけ子どもたちには強みや可能性があります。

創作の時間の中では、子どもたちは支援を受ける存在ではなく、

一人の表現者になります。

今回の展示は、子どもたちがこれまで出会うことのなかった多くのアーティストとともに、

一年間かけて取り組んできた創作活動の成果です。

福祉の現場にいると、どうしても「できないこと」に目が向けられがちです。

しかし、子どもたちにはそれぞれの感性があり、

それぞれの世界があります。

子どもたちは、一人ひとりが“まだ見たことのない世界”を描く無限の力を持っています。

今回の展示では、完成した作品だけでなく、子どもたちが試行錯誤しながら表現を見つけていく成長の過程も含めて感じていただければと思います。

この展示を通して、子どもたちの可能性や、福祉とアートが社会の中でつながる新しい形を、多くの方に知っていただければ嬉しく思います。

株式会社JTL ART / ART BASE KMY

プロデューサー 伊藤大樹

絵を描く時間の中では、年齢も立場も関係なく、みんな同じ表現者になります。

最初は“白い紙の前で止まってしまう子”もいました。

しかし、回を重ねるごとに、色に触れ、素材に触れ、少しずつ自分の表現を見つけていきました。

この1年間、子どもたちは迷いながらも、自分の感覚と向き合い続けてきました。

完成した作品だけでなく、その過程ごと感じてもらえたらうれしいです。

展示概要

展示名

「それぞれの春」

会期

2026年3月28日（土）～4月5日（日）

時間

12:00～20:00

会場

ART BASE KMY

福岡県福岡市博多区神屋町4-2

入場

無料

出展

放課後デイサービス「エイドケアカレッジ姪浜校」生徒

主催

株式会社エイド

株式会社JTL ART

取材について

授業風景、制作過程の写真・動画素材の提供も可能です。

取材をご希望のメディアの方は下記までご連絡ください。

お問い合わせ

株式会社JTL ART / ART BASE KMY

担当：伊藤大樹

Mail：jtlart.artbase@gmail.com

TEL：080-7981-3392