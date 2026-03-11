対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」、導入検討企業の人事を対象とした調査で認知度No.1

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、2026年3月に実施した調査において、「知っているAIロープレサービス」として、当社が提供する対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」が最多回答を獲得したことをお知らせいたします。

調査結果

2026年2月27日から3月1日の期間、「勤務先の企業で人材育成・研修・社員トレーニングのいずれかに携わっている」と回答した方550名を対象に、「AIロープレ」に関する調査を実施し、以下の結果を得ました。

- 「あなたは『AIロープレ』というサービスをご存じですか？」の問いに対し、358名（65.1％）が「知っている」または「聞いたことがある気がする」と回答- 上記358名に対する「『AIロープレ』サービスの検討状況について教えてください。」の問いに対し、201名（56.1％）が「すでに導入している」または「積極的に導入したい」と回答- 上記で「すでに導入している」または「積極的に導入したい」と回答した人事担当者に対する「以下の中で知っている『AIロープレ』サービスをお選びください。」の問いに対し、「PeopleX AIロープレ」が最多の回答数

また、「あなたがお勤めの企業における『AIロープレ』サービスの検討状況について教えてください。」の問いに対しては、「すでに導入している（14.0％）」「積極的に導入したい（42.2％）」「どちらかといえば導入したい（23.2％）」との回答結果となり、「どちらかといえば導入したい」も含めると、79.3％の担当者が、AIロープレをすでに導入済みまたは導入に前向きであることがわかりました。

調査概要

調査対象：事前調査で「勤務先の企業で人材育成・研修・社員トレーニングのいずれかに携わっている」と回答した方

調査人数：550

調査実施日：2026年2月27日～3月1日

調査方法：インターネットによるアンケート

調査企画：株式会社PeopleX

調査実施者：外部調査機関

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/

「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。

（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。

（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。

（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。

