「第3回中高生DTM作曲コンテスト沖縄」および県内10地域でのDTMワークショップを令和8年度に開催

DTMオキナワ

DTMオキナワ（主宰：安田陽、所在地：沖縄市）は、令和8年度も引き続き沖縄県内の子どもたちを対象としたDTM（Desk Top Music = デジタル音楽制作）の普及・人材育成活動を継続・拡大してまいります。

具体的には、「第3回中高生DTM作曲コンテスト沖縄」の開催、および県内10地域を巡るDTMワークショップの実施を予定しております。

なお、本事業は沖縄県文化芸術振興基金の補助対象事業として採択されています。また、本事業は沖縄県との共催で実施されます。

◼️第3回中高生DTM作曲コンテスト沖縄

スマートフォンやタブレット、パソコンといった、身近なデジタルツールで音楽を制作する中高生の才能を発掘・表彰するコンテストを今年も開催します。2023年開催の第1回（応募曲数44曲）、2025年開催の第2回（応募曲数78曲）と着実に規模を拡大してきた本コンテストが、今年も沖縄の若き音楽クリエイターたちの挑戦の場となります。

なお、従来のグランプリ / 準グランプリ / 協賛企業賞（沖縄環境保全研究所賞）に加え、今回より「県知事賞」も創設されます。

【開催概要】- コンテスト名：第3回中高生DTM作曲コンテスト沖縄- 主催：DTMオキナワ- 共催：沖縄県- 協賛：株式会社沖縄環境保全研究所（決定）ほか- 募集内容：

・スマートフォン/タブレット/パソコンの音楽制作アプリで作られた曲

・他のDTMコンテストで未発表の自作曲

・1曲5分以内であること

・一人何曲でも応募は可能です

・歌は無くても構いません

・録音、ミックスは応募者ご自身で行った曲に限ります

・グループで作った作品も応募可能です

・作詞・作曲・アレンジ・ミックスの工程で生成AIを使用した楽曲は応募できません。但しボカロや歌声AIの利用は可能です。

・楽曲募集期間：令和8年6月1日～7月31日

◼️DTMワークショップ（県内10地域巡回）

- 予選審査期間：令和8年8月1日～8月14日- 審査結果発表イベント：令和8年8月23日（沖縄県立博物館・美術館 講堂）- 参加資格：沖縄県内在住の中学生・高校生（沖縄高専生は3年生まで）- 参加費：無料- 審査員：下地イサム、Shinji、貴之、Nozomi Toma の各アーティスト- 賞品：Amazonギフトカード10万円分 ほか（さまざまな副賞も予定）- 審査基準：メロディー、アレンジ、打ち込み品質、楽曲全体の説得力の4項目で審査- 応募方法：6月1日～7月31日にDTMオキナワのWebサイトからお申し込みください

作曲が初めての子どもでも気軽に参加できるDTM入門ワークショップを、令和8年4月から令和9年1月にかけて毎月1回、県内各地で実施します。Apple社の無料作曲アプリ「GarageBand（ガレージバンド）」を使い、「センスだけで気軽に作曲」から「音楽理論で本格的に作曲」へとステップアップできるカリキュラムをご用意しています。

◼️令和8年度のその他の予定

【開催概要】- 実施期間：令和8年4月～令和9年1月（月1回、全10回）- 実施地域：東村 / 与那原町 / 読谷村 / 国頭村 / 那覇市 / 名護市 / うるま市 / 久米島町 / 宮古島市 / 石垣市- 定員：各回20名程度- 参加条件：GarageBandをインストールしたiPadまたはiPhoneとイヤホンを持参できる小中高校生（保護者1名まで同席可）- 参加費：無料- 申込方法：各開催日の1ヶ月前からDTMオキナワのホームページにて申込受付を開始します

沖縄県内の200校・全国7,000校以上の学校現場で活用されている作曲Webアプリ「カトカトーン(R)」の全国初となる作品コンテストおよび中高生向けワークショップも、(株)教育芸術社の協力のもと令和8年9月より県内で別途開催予定です。

◼️協賛企業さま募集について

私たちは、コンテストやワークショップなどの実施により、沖縄県内の才能ある若い音楽制作クリエイターの発掘・応援に取り組んでおります。県内外の企業の皆さまにもぜひ、DTMオキナワを通じて彼らへのご支援を検討いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

ご支援いただく方法としては以下2つがございます。

◼️DTMオキナワについて

- 協賛によるご支援（ホームページやSNS、イベント会場、配布資料などでの企業名露出）- 楽曲発注を通じたご支援（CM用楽曲、イベント用楽曲、企業サウンドロゴ、社歌等）

DTMオキナワは「ベテランミュージシャンと子どもたちとの共創の可能性を追求する沖縄の音楽制作チーム」として、ベーシストの安田陽と宮古島出身のアーティスト下地イサムが中心となり、2023年に設立。これまでに読売ジャイアンツ「那覇Day」、沖縄JTB「杜の賑い」をはじめ、DTMコンテストに参加した子どもたちが主体となって楽曲制作に取り組んだ企業タイアップ実績も多く有しています。「DTM立県」という新たな沖縄ブランドの確立を目指し、沖縄におけるDTM人口の拡大、若い音楽クリエイターたちの応援、DTM産業の活性化に取り組んでいます。

公式ホームページ： https://dtm.okinawa/

インスタグラム公式アカウント：https://www.instagram.com/dtmokinawa/

【本件に関するお問い合わせ先】

DTMオキナワ主宰 安田陽（やすだよう）

TEL：090-6856-5348

Email：info@dtm.okinawa