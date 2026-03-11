【Voice Camp（ボイスキャンプ）】声優スクール業界の全体像がわかる「声優スクールカオスマップ2026」を公開

株式会社モノクロマーケティング

オンライン声優スクール「Voice Camp（ボイスキャンプ）」を運営する株式会社モノクロマーケティングは、声優スクール業界の全体像を整理した「声優スクールカオスマップ」を公開しました。本カオスマップは、声優を目指す人や声に関するスキルを学びたい人が、養成所・専門学校・オンラインスクールなど多様な学習環境を俯瞰して理解できるよう整理した資料です。

近年、声優を目指す人の学習環境は大きく広がっています。従来からある声優養成所や専門学校に加え、オンライン声優スクールやボイストレーニングスクール、ナレーション・話し方スクール、VTuber関連スクールなど、声に関する教育サービスの選択肢は多様化しています。こうした背景を踏まえ、Voice Camp（ボイスキャンプ）では声優スクール業界の構造を整理する取り組みとして本カオスマップを作成しました。

「声優スクールカオスマップ2026」| Voice Camp（ボイスキャンプ）

「声優スクールカオスマップ2026」の高画質データはこちらからダウンロードできます

https://drive.google.com/file/d/1094J5d8oDFcuRtJGUWrjDFCl_jEYe1bf/view?usp=sharing

今回公開したカオスマップでは、声優教育に関する主な教育機関・スクールをカテゴリごとに整理し、声優教育業界の構造を可視化しています。

本資料は、声優スクールの優劣やランキングを示すものではなく、声優教育サービスの全体像を理解するための参考資料として公開するものです。

■ 声優スクール市場の多様化

声優業界は、アニメやゲーム、ナレーション、配信などさまざまな分野で活躍の場が広がっており、それに伴い声に関する教育サービスも増加しています。

従来は声優養成所や専門学校が主な学習環境でしたが、近年ではオンラインレッスンを提供する声優スクールや、ナレーション・話し方・配信など声に関連するスキルを学べるスクールも増えています。

一方で、これから声優を目指す人や声に関するスキルを学びたい人にとっては、

- どのようなスクールがあるのか- それぞれの違いは何か- どのように選べばよいのか

といった情報を整理して理解することが難しいという課題もあります。インターネット上には多くの情報が存在するものの、業界全体を俯瞰して理解できる資料は多くありません。

■ カオスマップの掲載カテゴリ

今回のカオスマップでは、声優教育サービスを主に以下のカテゴリで整理しています。

- スクール / 教室：声優レッスンや演技指導を提供するスクール型の教育サービス。- 養成所：声優事務所や劇団などが運営する養成機関。プロデビューを目指す人向けの育成機関として広く知られています。- 専門学校：声優・アニメ・エンターテインメント分野の専門教育を提供する教育機関。声優学科やアニメ関連学科などを設置している学校を整理しています。

本カオスマップでは、こうしたカテゴリごとに声優教育サービスを整理することで、声優業界の学習環境を俯瞰できる構成としています。

■ カオスマップの活用シーン

本カオスマップは、以下のような方々の参考資料として活用されることを想定しています。

- これから声優を目指したいと考えている方- 声優養成所やスクールを比較検討している方- 声優専門学校など進学先を検討している学生の方- 声優教育業界の構造を知りたい方

声優業界には多様な学び方が存在するため、本資料を通じて自分に合った学習環境を考えるきっかけとして活用していただければと考えています。

■ 今後の展開

声優スクールや養成所の情報を調べる中で、「業界全体の構造が分かりにくい」という声を多く目にしてきました。声優を目指す人にとって、まず業界の全体像を理解することは進路を考える上で重要です。今回公開したカオスマップが、声優スクール選びや進路検討の参考資料として役立てば幸いです。

Voice Camp（ボイスキャンプ）では今後も、声優スクールや声に関する教育分野の情報を整理し、声の学びに関する情報発信を継続していく予定です。また、今回公開したカオスマップについても、業界の変化に合わせて定期的な更新を検討しています。

■ Voice Camp（ボイスキャンプ）について

Voice Camp（ボイスキャンプ）は、オンラインで学べる声優スクールとして、声優レッスンや話し方レッスン、ナレーションレッスンなど、声に関するさまざまな学習機会を提供しています。未経験からでも声の基礎を学べるオンラインレッスンを通じて、声優を目指す方や声を活かした活動に挑戦したい方をサポートしています。

