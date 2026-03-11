サンディスク

サンディスクは本日、産業グレードの新たなメモリーカード、SANDISK(R) IX QD352 microSD(TM)カードおよびSANDISK(R) IX LD352 SDカードをEmbedded World 2026で発表しました。サンディスクの最新のBiCS8 TLC NANDテクノロジーに基づく新製品は、データ負荷の高い用途向けの、信頼性の高い取り外し可能なフラッシュストレージとして設計されています。

拡大するエッジでのワークロードをサポートするために開発されたこのカードは、自動化、エッジ分析、ロボティクス、モノのインターネット（IoT）システム向けに耐久性と持続的な性能を提供します。

サンディスクの自動車／IoT部門グローバルマーケティング責任者のRussell Rubenは次のように述べています。「産業システムには、信頼性の高い持続的な性能が求められます。このため、さまざまなユースケースや環境のワークロードに対応できる産業グレードのリムーバブルストレージの需要が拡大しています。新しいSANDISK(R)産業向けカードは長期的な運用に対応する信頼性の高いストレージソリューションとして開発されました」

SANDISK(R) IX QD352 microSD(TM)カードおよびSANDISK(R) IX LD352 SDカードの主な特長は以下のとおりです。

● 高い耐久性で持続的な運用を実現：要件の厳しい稼働環境向けの設計で、最大768TBW¹（予測値）の耐久性を備え、常時稼働で書き込み負荷の高い用途においてサービス寿命の延長に貢献します。

● 実環境で持続的な性能を提供：アプリケーションパフォーマンスクラスA2に対応し（microSD(TM)）、読み出し／書き込みIOPSは4,000/2,000超で²、ビデオスピードクラスV30により、4K UHD動画の連続録画³や高解像度の画像撮影に対応します（予定）。

● 過酷な環境で長期的な信頼性を確保：産業用途向けにそれぞれ-25°C～85°C、-40°C～85°Cの広範な動作温度範囲に対応し、予知保守が可能な健全性監視機能を搭載し、予期せぬ故障の回避を支援します。

● 産業システム向けの大容量：サンディスクの第5世代産業用SDおよびmicroSD(TM)カードは、128GBから256GB⁴の容量と、取り外しの可能なフォームファクターで、データ量の多いエッジコンピューティング、画像／動画やログ記録の処理に対応します。

Embedded Worldではさらに、サンディスクのミルピタスおよびバンガロール拠点が、自動車業界の情報セキュリティー基準であるTISAX（Trusted Information Security Assessment Exchange）のAL2認証を無事取得したことを発表しました。OEMやティア1サプライヤーに広く採用されているTISAXは、ドイツ自動車工業会（VDA）により策定された業界の枠組みで、自動車サプライチェーン全体で一貫して標準化された情報セキュリティー評価を行うためのものです。TISAX AL2は欧州の自動車メーカーにおいて最も一般的な要件であり、機密情報を取り扱う組織向けに設計されています。

Embedded Worldのサンディスクのブース（Hall 3AのStand 401）では、最新のSANDISK(R) IX QD352 microSD(TM)カードおよびSANDISK(R) IX LD352 SDカードをはじめ、フラッシュソリューションのポートフォリオを広く展示します。ラインナップとして、自動車グレードのSANDISK(R) iNAND(R) AT EU752 UFS4.1 Embedded Flash Drive、自動車グレードの SANDISK(R) EN610 NVMe(TM) SSD、そしてSANDISK(R) Video microSD(TM)カードQD131も紹介しています。

SANDISK(R) IX QD352およびSANDISK(R) IX LD352カードについての詳細は、今年後半の提供開始に合わせて公開する予定です。

TISAX AL2 Confidentiality Certificationについて詳しくは、https://secureframe.com/blog/tisaxをご覧ください。

※本メディアアラートは、2026年3月10日にドイツで発表されたMedia Alertの抄訳版です。

1. 推定値はサンディスク社内の指標に基づき、microSDの寿命全体で書き込めるデータ量を、書き込み増幅係数を1と仮定した場合の総書き込み可能容量（TBW: Terabytes Written）として測定したものです（1 TBWはTerabyte Written = 1兆バイト）。

2. A2性能対応はmicroSDカードのみです。結果はホストデバイス、アプリの種類、その他の要因により異なる場合があります。

3. 互換性のあるデバイスが必要です。4K UHD（3840 x 2160）動画対応は、ホストデバイス、ファイル属性、使用条件、その他の要因により異なる場合があります。詳しくは、www.sandisk.com/HD(http://www.sandisk.com/HD)をご覧ください。Video Speed Class 30（V30）は、30MB/sでの持続的な動画記録を示すもので、UHS対応ホストデバイスでのリアルタイムの動画記録に対応するパフォーマンスオプションです。詳しくは、www.sdcard.org/consumers/speed(http://www.sdcard.org/consumers/speed)をご覧ください。

4. 1GB＝1,000,000,000バイト。実際のユーザー容量はこれより小さくなります。