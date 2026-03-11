世界で最もプレイされているMOBAゲーム『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』新バージョンを本日解禁！「流」がもたらす無限の可能性で、峡谷の勝負を支配しよう！

Proxima Beta Pte. Ltd.

▶︎Super Flow Dayの特典でさまざまなサプライズが登場

▶︎ゲームプレイを強化する超流リンバオ

▶︎新ヒーローやヒーロー調整に加え、カスタマイズ機能が充実した新モード「超流大乱闘」を実装！

▶︎さらに広がる『Honor of Kings』の世界に、インドが仲間入り!

世界で最もプレイされているMOBAゲーム*1『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は、本日2026年3月11日（水）より、新バージョン「HOK FLOW」アップデートの配信を開始しました。本アップデートでは、新ヒーロー「元歌（げんか）」が登場するほか、３種のスキルを備えた新リンバオ、カスタマイズ機能の拡張、そしてゲームプレイの新要素が追加されます。

さらに本日、インドにおいて『Honor of Kings』が正式ローンチされ、コミュニティはさらに拡大しました。インドのモバイルMOBAシーンにおける重要な節目となるこの機会に、地域文化を称える取り組みの一環として、インドの伝統文化から着想を得た新ヒーローも近日登場予定です。今後の続報にもぜひご期待ください。

Super Flow Dayの特典で期間限定サプライズが登場

3月14日(土)より開催される「Super Flow Day」の期間中、プレイヤーは期間限定バウチャーや特別報酬など、さまざまな期間限定リワードを獲得できます。

- 期間限定バウチャーを無料で獲得 [ 3月6日(金)から ]- イベントに参加してバウチャーを収集- 最大5,000の期間限定バウチャーと交換可能 [ 3月14日(土)から ]-888バウチャーの獲得を保証- ポイントガチャ10回無料 [ 3月14日(土)～15日(日) ]- ゲームにログインすると10回分の無料ガチャと新たな「元流の子」衣装を獲得- 期間限定バウチャーで購入できる新スキン15種が登場 [ 3月11日(水)から ]- すべてのヒーローとスキンを期間限定で無料体験可能- 元歌の限定スキンをフラッシュセールで販売- パートナーイベントポイント2倍- ラマダン限定リンバオを無料配布 [ 3月11日(水)から ]- ラマダン グリーンギフトシャワーで最大10,000バウチャーを獲得可能 [ 3月20日(金)～22日(日) ]

超流リンバオ

新登場の超流リンバオは、以下3つの新スキルのいずれかをプレイヤーに付与します。

- 小さくなぁれ（クールダウン60秒）:縮小の薬を飲む。周囲の敵をノックバックさせて移動速度が増加するかわりに与ダメージが若干低下する。- 大きくなぁれ（クールダウン60秒）：増大の薬を飲む。体型が増大して最大HPが増加するかわりに、移動速度が低下する。- 短くなぁれ（クールダウン60秒）：クールダウンの薬を飲む。クールダウン中のすべてのスキルのクールダウンを1回につき1秒、計3回短縮する（一部の特殊スキル及びスタック系スキルには無効）。代わりにHPが減少する。

新ヒーロー と ヒーロー調整

- 新ヒーロー - 元歌- 588バウチャー / 13,888ステラで直接購入可能- 初週は294バウチャーで購入可能- ヒーロー調整 - ナタク- マップ全体の視界を確保し、マップ全域への迅速なサポートが可能に- ヒーロー調整 - ルアンナ- スキル1の射程を通常攻撃と同等まで拡張- 奥義の攻撃ダメージを強化- ヒーロー調整 - ファーティフ- 攻撃速度を調整- 奥義発動時に追加効果を獲得し、強化通常攻撃でHPが2回回復するように- 斬撃攻撃アニメーションの流れを改善

機能面の利便性向上

コミュニティからのフィードバックをもとに、今回のアップデートではバックグラウンドダウンロード機能を改善し、ダウンロード進行状況をより分かりやすく確認できるステータスページを追加しました。

さらに、ゲームのパッケージサイズも最適化され、必要なストレージ容量を削減。必須コンテンツの容量を抑えるとともに、オプションコンテンツはストレージに余裕がある場合のみ自動ダウンロードされる仕組みとなっています。また、新規プレイヤー向けガイドも強化され、チュートリアルやヒントが追加されました。これにより、プレイヤーはよりスムーズに王者の峡谷での戦いを始めることができます。

カスタマイズ機能の充実

プレイヤーは自分好みのプレイ体験をさらに細かく設定できるようになります。本日より、主にeスポーツテーマや地域テーマの楽曲を中心とした公式ホームBGM 10曲が自由に選択可能となりました。さらに、ダウンロードやロード画面のカスタマイズ機能も追加され、プレイヤーはより自由に自分らしいスタイルを表現できます。

「超流大乱闘」で自分だけのゲームプレイを作ろう！

創造力を発揮するチャンスです。3月15日(日)より、ヒーロースキルのアイデア募集イベントを開催します。スキル強化、パッシブ効果、または新しいゲームメカニクスなど、戦場をよりエキサイティングにするアイデアを投稿してください。投稿されたアイデアの中からトップ10のヒーロースキル案がコミュニティ投票に進みます。最も多くの票を獲得したスキルは、将来のアップデートで実装予定です。

『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は現在iOSとAndroidでプレイ可能です。

以下URLより無料でダウンロードいただけます。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

*1……2020年、『Honor of Kings』は1日あたりのアクティブユーザー数が1億人に達し、中国で最も人気のあるソーシャルエンターテインメントの一つとなりました（自社調べ）。

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

日本語版公式サイトおよびSNS

Honor of Kings （オナー・オブ・キングス）公式サイト：https://www.honorofkings.com/jp/

Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）X：https://x.com/hok_jp

Honor of Kings Japan Esports情報局 X：https://x.com/hokjp_esports

Honor of Kings Japan Discord：https://discord.gg/ExBmZdRjCR

英語版公式SNS

Instagram：@honorofkings

Facebook：@HonorofKingsGlobal

X：@HonorOfKings

YouTube：@honorofkings

Twitch：@hok_esports

TikTok：@hokglobal

『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』製品概要

タイトル：『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』

ジャンル：MOBA

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2024年6月20日

価格：基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

公式サイト： https://www.honorofkings.com/jp/

権利表記：(C)2026 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は、世界で最もプレイされているMOBAです。2025 年には、『Honor of Kings』関連タイトルの月間アクティブユーザー数（MAU）が2億6千万人を突破しました。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレイヤーのスキルと戦術によって決まります。『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』の詳細については、X、YouTube、Discord、TikTokをご覧ください。

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(http://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Gamesの子会社であるTiMi Studio Groupは、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』、『爆走ドリフターズ』、『Delta Force』など、一連のヒットタイトルを開発してきました。またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、『エイジ・オブ・エンパイア モバイル』、そして今後リリースを控える『モンスターハンターアウトランダーズ』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedInの@timistudiosをご覧ください。