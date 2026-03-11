【新製品】XAG社「APC2 Flex」自動操舵システムの販売を開始

InfinityCrest株式会社

この度、InfinityCrest株式会社は、XAG Co., Ltd.が開発・製造する農業機械を自動操縦化するシステム XAG APC2 Flex (AutoPilot Console)の日本市場における本格展開を開始いたします。

本製品はトラクターなどの農業機械に後付けで導入できる自動操舵ソリューションで、農作業の効率化と精度向上を実現します。

近年、農業分野では労働力不足や作業効率の改善が大きな課題となっています。従来の農作業では、播種、施肥、耕起などの作業時に作業者が長時間にわたり直線走行を維持する必要があり、疲労や操作ミスによる作業精度の低下が問題となっていました。

APC2はRTK衛星測位技術を活用し、最大±2.5cmの高精度な自動操舵を実現。作業の重複や走行誤差を抑えることで、燃料や資材の使用量削減にも貢献します。

また、RTKアンテナ、各種センサー、演算ユニットを一体化したオールインワン設計を採用しており、従来のシステムと比べて設置や導入が容易です。既存のステアリングを外さずに、設置できる設計、既存のトラクターにも対応し、さまざまな農業機械で利用可能です。

さらに、専用スマートフォンアプリと連携することで、自動走行ルートの設定や作業管理、システムアップデートなどを簡単に行うことができます。IMUセンサーによる地形補正機能も備えており、傾斜地や起伏のある圃場でも安定した操舵精度を維持します。

本製品を通じて、農業の自動化・省力化を推進し、より持続可能で効率的な農業の実現を目指します。

【製品概要】



製品名：APC2 Flex

用途：農業機械向け自動操舵システム

詳細についてはこちらからご覧ください。

APC2 Flex 製品情報(https://infinitycrest.co.jp/product/APC2Flex/AutoPilot%20Console/)

主な特徴

・RTK測位による高精度（±2.5cm）自動操舵

・アンテナ・センサー・演算ユニット一体型設計

・ステアリングの交換不要

・スマートフォンアプリによる操作・管理

・地形補正機能による安定した走行精度

希望小売価格

APC2 Flex \660,000 - (税込)

購入/商品のお問い合せ

下記の代理店にご連絡をお願いいたします。

InfinityCrest販売代理店：代理店一覧(HP)(https://infinitycrest.co.jp/agency/)

XAGについて

2007年に中国(広州)に設立したXAGは、農業の自動化や、産業用無人機の業界におけるリーディング・カンパニーです。無人化を行うための研究開発・製造施設の設立、無人機の工業設計、ハードウェアの製造、ドローンのコントロール設計などの分野で世界をリードしています。

InfinityCrest株式会社について

InfinityCrestは、2016年に兵庫県(小野市)に設立。日本における農業の自動化、スマート農業の推進、IoTを活用し日本の農業産業の成長、発展を目指しています。

2024年12月にXAGの日本支社(XAG JAPAN)から独立する形で社名変更を行いました。