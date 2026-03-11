Sonos、ブランドの原点であるホームサウンドシステムへ回帰　　　シームレスに家中をサウンドで満たす2つの新しいスピーカーを発表

Sonos Japan合同会社

サウンド体験で世界をリードする米国発オーディオブランド Sonos （本社：米国カリフォルニア 州、CEO：Tom Conrad、Nasdaq：SONO）は、本日、Sonos Play(TM) と Sonos Era 100(TM) SL を発表いたします。新しい2つのスピーカーは、システムの強化に改めて注力するSonosの姿勢を体現しています。部屋全体を満たすパワフルなサウンドを生み出す設計、部屋ごとにシステムをシームレス（簡単）に導入・拡張でき、時間とともにユーザーの暮らしに寄り添いながら広がっていくリスニング体験を提供します。

SonosのCEOであるトム・コンラッド（Tom Conrad）は次のように述べています。

「多くのコンシューマーテック製品は革新を約束しますが、実際には新しいものが既存のものを置き換えることに留まり、新しいデバイスが孤立してしまうことも少なくありません。Sonosは、新しい製品を追加するたびに体験がリセット（初期化）されるのではなく、より良くなるべきだと考えます。Sonos PlayとEra 100 SLは、Sonosが最も得意とする、一見シンプルでありながら、その背景にあるシステムの拡張性によって深い価値をもたらします。」

2つのエッセンシャルスピーカーで実現する1つのパワフルなSonosシステム

Sonos Playは、Sonos製品の中でも最も汎用性の高いスピーカーで、豊かなステレオサウンドをお届けします。自宅のみならず外出先でもシームレスに楽しめるように設計されています。

- Sonosシステムの一部としてWiFi接続により、複数の部屋でのグループ再生やステレオペアリングが可能です。付属の充電ベースを使用することで、自宅での設置場所としても快適に利用できます。- ポータブルリスニング取り外し可能なストラップを備え、日常的に持ち運びやすい設計です。最大24時間のバッテリー再生が可能、IP67の防水・防塵性能、さらに、スマートフォンを充電できる内蔵モバイルバッテリーを搭載しています。- どこでもシステムを拡張今回初めて、外出先でもBluetooth接続から複数のスピーカーを直接グループ化接続できる機能を搭載。スマートフォンとSonos Playを接続し、最大3台のSonos PlayのPlay/Pauseボタンを長押しすることで同期が可能です。さらに、Trueplay の自動チューニングが、環境に応じてサウンドを最適化します。- サステナブルな設計最適化された電力管理と交換可能なバッテリーにより、長期間の使用を前提とした設計になっています。- シームレスな操作性Sonosアプリ、音声サービス、Spotify Connect、Apple AirPlay 2などを通じて、音楽、部屋、デバイスをひとつの体験としてシームレスに操作できます。

Era 100 SLは、よりシンプルで導入しやすいスピーカーです。マイクを搭載していない設計とシンプルな機能構成により、単体でも部屋全体を満たす力強いサウンドを実現します。また、時間とともにSonosシステムへ簡単に拡張でき、別の部屋への追加、ステレオペアリング、ホームシアターの構築など、楽しみ方の幅が広がります。

Sonosのプロダクトクリエーション担当VPであるクリス・カライ（Chris Kallai） は次のように述べています。

「最初に自宅に迎えるスピーカーは、単体でも完成されたサウンドを届けるべきであり、他のスピーカーと組み合わせてSonosシステムが家中に広がることでさらに優れたリスニング体験が叶います。Sonos Play と Era 100 SL は、ユーザーの実際の暮らし方に寄り添う選択肢を提供します。そして、新しい部屋、新しい瞬間、新しい可能性をシンプルに追加してつなげていくことができます。」

はじめやすく、広げやすく、長く使えるSonosシステム

100以上のストリーミングサービスに対応し、お好みの音声アシスタントを選択し、WiFiまたはBluetoothで屋内外どこでも再生することが可能。音楽、ポッドキャスト、テレビ、映画をどこにいても楽しむことができ、すべてのスピーカーが簡単に連携するよう設計されています。

継続的なプラットフォームのアップデート、拡張され続ける互換性、そして世代を超えて使える製品設計により、Sonosシステムは買い替えを前提とせずユーザーとともに進化し続けます。業界パートナーとの協業やSonosコミュニティからのフィードバックをもとに、長期的に楽しめるリスニング体験を実現しています。

また、Sonosのすべてのスピーカーと同様に、Sonos PlayとEra 100 SLは、音楽、映画など各分野のトップクリエイターで構成されるSonosサウンドボードメンバーの協力のもとチューニングされ、アーティストの意図に忠実なサウンドを実現しています。

Sonos PlayおよびSonos Era 100 SLは、2026年3月31日より順次販売開始予定です。日本ではSonos Era 100 SLは4月上旬より、Sonos Playは2026年4月末から販売を開始する予定です。

販売価格は、Sonos Play \49,800（税込）、Sonos Era 100 SL \29,800（税込）で全国の提携店舗（オンライン含む）にて販売いたします。詳細は sonos.com をご覧ください。最新情報は @sonos をフォローしてください。

Sonosについて

Sonos（Nasdaq:SONO）は、サウンド体験で生活を豊かにする事をミッションに、業界をリードするオーディオ企業です。Sonosは、音楽や映画、物語や会話など、人々が愛するあらゆるサウンドをひとつに繋げる接続型オーディオシステムを構築しています。ホームシアタースピーカーやコンポーネント、プラグインおよびポータブルスピーカー、ヘッドフォンに至るまで、製品ラインアップは使用する部屋やデバイスが増えるほど性能が向上します。現在、世界60か国以上、1,700万世帯以上を超えるお客さまにご利用いただいています。Sonosの本社は、カリフォルニア州サンタバーバラにあります。詳細は、https://www.sonos.com/ja-jp/home をご覧ください。

