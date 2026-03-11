地方から、日本を作り直す。― 地域経済活性化団体「結の会 -musubinokai -」発足 ―

株式会社Dragon connect

2026年3月11日、地域経済の活性化を目的とした団体「結の会（musubinokai）」が発足いたしました。

いま日本では、地方の在り方・地域産業・地域医療のあるべき姿が改めて問われています。中央に頼るだけでなく、地方が自ら考え、動き、作り直す。

その実践と議論の場として、結の会は活動を開始します。



発足の背景 ― 今、地方から問い直す

日本のこれまでの歩みを振り返るとき、地方経済の縮小・産業の担い手不足・医療体制の脆弱化など、地域が直面する課題の深刻さは増しています。

政策論や評論の言葉ではなく、現場で実際に事業を作り動かしてきた視点から、地方経済・国家・産業・未来を現実ベースで語り、行動につなげていく――それが結の会の出発点です。

結の会 -musubinokai-について

団体名：結の会 -musubinokai-

発足日：2026年3月11日

目 的：地域経済活性化・地方創生の実践と普及

参加費：無料

開 催：不定期開催

WEB ：https://lujzqpef.gensparkspace.com

結の会-musubinokai- ロゴ

こんな方を歓迎します

政治家にチャレンジしたい方

政治と経済について学びたい方

地方創生の事業で挑戦したい方

人生を変えるきっかけを探している方

経験・年齢・専門知識は問いません。志と行動力のある方のご参加をお待ちしています。

「日本を作り直すラジオ」始動

結の会 -musubinokai-の活動と連動するかたちで、YouTubeラジオ番組を配信開始します。

番組名：「日本を作り直すラジオ - 地方から日本を再設計する -」

番組コンセプト

地方で事業を実際に作ってきた立場から、地方経済・国家・産業・未来を現実ベースで語る。

番組のポジショニング

評論家ではなく、「実際に現場で作ってきた人間の記録」

配信チャンネル：ゆうきたかし YouTubeチャンネル

URL： https://youtu.be/Fy2um0AkeWQ?si=P8NmPikOpJjfpfu8

日本を作り直すラジオ-サムネイル-

■ 会員募集のご案内

本日2026年3月11日より、「結の会 -musubinoka-）」会員を募集開始いたします。

参加ご希望の方・お問い合わせは、下記までお気軽にご連絡ください。

■ お問い合わせ

団体名：結の会-musubinokai-

メール：Madoguchi＠dragon-connect.net

WEB ：https://lujzqpef.gensparkspace.com