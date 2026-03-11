ゲームマーケター限定ピザパーティを開催します！

株式会社メイラボ

ゲームマーケターの皆様、ピザを片手に情報交換しませんか？ゲーム業界に特化した動画制作・広告運用サービス「Mr.GAMEHIT（ミスターゲームヒット）」（https://mrgamehit.com/）を提供する株式会社メイラボ（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤 真一）が、現場のリアルな成功事例や課題をフラットに共有できる場を目指し、ゲーム業界のマーケティング担当者限定の交流イベント「ゲームマーケター限定ピザパーティー」を開催いたします。

開催の背景

ゲームマーケターが抱える課題は日々尽きませんが、マーケター同士が気軽に話せる機会は意外と少ないものです。 「セミナー形式の勉強会は少し重いけれど、業界の人とは繋がりたい」 そんな声に応え、年間720タイトル以上の取材実績を持つ「Mr.GAMEHIT」が、これまで蓄積してきた知見を皆様に還元するとともに、美味しいピザを囲みながら、社外のマーケターとフラットに語り合える場をご用意しました。

開催概要

当日のスケジュール

当日は、インプットとアウトプットをバランスよく配置したスケジュールを予定しています。

Mr.GAMEHITについて

Mr.GAMEHITは、ガチゲーマー集団によるゲーム業界に特化した「動画制作」と「広告運用」をご提供するサービスです。ゲームプロモーションにお悩みの企業様へ、戦略立案から企画・制作・分析、クリエイティブ改善まで一気通貫でサポートしています。

▼資料請求はこちら

https://mrgamehit.com/document/

【ゲーム動画制作】Mr.GAMEHIT CR

ゲームへの理解度が深いゲーマーが、過去5,000本以上の制作実績を元に、「成果+ビジュアル」に拘った“思わずプレイしたくなる動画”を制作いたします。CTR 2倍達成、CPI 40％削減などの実績をあげており、有名タイトルからインディーゲームまで、国内外のゲーム会社、広告代理店、ゲームメディア等にご利用いただいています。

公式サイト：https://mrgamehit.com/cr/

【ゲーム広告運用】Mr.GAMEHIT AD

大手広告代理店でゲーム広告運用経験のあるゲーマーが、ハイクオリティな動画CRを用いて、AI自動運用を攻略する広告運用をご提供いたします。蓄積された様々なゲームタイトルのデータを活用し、”勝ちクリエイティブ”を資産化するクリエイティブ運用を行うことで、広告成果の改善と最適化を実現しています。

公式サイト：https://mrgamehit.com/ad/

会社概要

社名 ：株式会社メイラボ（MEILABO CORPORATION）

所在地 ：東京都港区南青山3-8-40 青山センタービル2F

代表取締役：佐藤 真一

事業内容 ：動画制作、広告運用、システム開発、Web制作、IT・Webコンサル

会社HP ：https://meilabo.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メイラボ Mr.GAMEHIT事業部

問い合わせフォーム：https://mrgamehit.com/contact/

広報担当：佐藤昭博