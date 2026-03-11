『Skills』登場！ユーザー数1,000万人突破のAIデザインエージェント「Lovart」、プロのデザイン工程をワンクリックで再現する新機能『Skills』を提供開始！

Resonate International lNC

「真のクリエイティブな直感」に基づく世界初のAIデザインエージェント「Lovart（ラブアート）」は、プロのデザイナーの知見とワークフローをパッケージ化した新機能『Lovart Skills（スキル）』の提供を開始いたしました。

リリースから急成長を遂げ、全世界で1,000万人以上のユーザーに支持されるLovartは、本アップデートにより「アイデア出し」から「最終的なデザインの完結」までをシームレスに繋ぎ、あらゆるクリエイターや企業の制作効率を飛躍的に向上させます。

■ 背景：AIは「生成するだけ」から「仕事を完結させる」フェーズへ

現在のAIツールの多くは、単一の「画像生成」に留まっており、実務で使えるレベルに引き上げるためには、別ソフトでの微調整やレイアウト作業など、多大な手間がかかっていました。

Lovartは、この課題を解決する「AIデザインエージェント」です。今回登場した新機能『Skills』により、ユーザーは真っ白なキャンバスとプロンプト（呪文）の推測から解放され、プロ仕様のデザインベースラインから即座にプロジェクトをスタートできるようになります。

■ 新機能『Lovart Skills』とは？

『Lovart Skills』は、長年の実務的なデザイン経験（視覚的構造、美的判断、実行ロジック）を抽出し、誰でも即座に使用できる形にパッケージ化した「ワークフロー型」の機能群です。

これにより、一般的な画像生成ツールよりも「強固な視覚的構造」と「一貫性のあるスタイル」を維持したまま、実際のデザインチームが納品するレベルの商用利用可能なアウトプットを瞬時に生み出します。

【代表的な4つの活用シナリオ】

ブランドビジュアル展開（Brand Visuals）： 一つのキービジュアルから、ポスター、SNS投稿、広告クリエイティブなど、異なるサイズや比率のフォーマットへ一瞬で展開。

マーケティングクリエイティブのABテスト（Creative Testing）： 同一のキャンペーンに対し、複数のビジュアルスタイルや訴求ポイントを持たせたバリエーションを高速生成し、効果測定を容易に。

パッケージ＆製品ビジュアル（Packaging & Product）： ECサイトのベストセラーページに迫るクオリティで、箱、ラベル、ボトルなどのパッケージデザインや、立体的なモックアップビジュアルを完パケ状態で生成。

ファッション＆パターンデザイン（Fashion & Pattern）： オリジナルのパターンを作成し、異なるシルエットの衣服や生地素材に自然に適用。アパレル企画のプレビジュアル作成を効率化。

■ Lovart独自の強力な編集機能（エディター機能）

『Skills』で生成したベースラインを、ユーザーの「本来の意図」に合わせて精密に調整・修正するための独自機能も備えています。

スマートタッチ（Smart Touch）： 直感的なポイント＆エディット。修正したい部分をクリックするだけで、AIが文脈を理解し、複数ステップの編集を一度に正確に実行します。

テキスト編集（Text Edit）： 元のタイポグラフィ（書体デザインや質感、立体感など）を完全に維持したまま、文字の内容（言語）だけを自然に書き換えます。※アート文字や装飾文字の翻訳・ローカライズに最適です。

要素編集（Edit Elements）： 前景・中景・背景などのレイヤーを分離し、個別のオブジェクトのみを再デザインしたり、通常のテキストのフォント・色・配置を精密に修正したりすることが可能です。

■ 期間限定：Lovart年間プラン 最大50%OFFキャンペーン

新機能の登場を記念し、より多くの方に次世代のデザイン体験を提供するため、年間プランが通常価格の半額でご利用いただける特別セールを実施中です。

■ Lovartについて

Lovartは、デザイン、メディア、広告、EC、ブランディングなど、多岐にわたるプロフェッショナルな現場で採用されているAIデザインエージェントです。直感的なインターフェースと強力なAIエージェント機能を統合し、企業のマーケティングROIの最大化と、クリエイターの表現力の拡張を支援しています。

公式サイト: https://www.lovart.ai/ja

公式X (Twitter): https://x.com/lovart_jp

公式YouTube: https://www.youtube.com/@lovart_ai

本件に関するお問い合わせ先：wangquan@liblib.ai