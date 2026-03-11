トキエア、2026年夏ダイヤ追加販売のお知らせ
新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役CEO：和田直希、代表取締役COO：長谷川政樹 以下トキエア）は2026年夏ダイヤを以下の通り決定し、航空券を2026年3月11日（水）12:00より販売開始することをお知らせいたします。
なお今回は2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）ご搭乗分の販売となります。
7月以降につきましては決まり次第お知らせいたします。
【運航スケジュール】2026年6月1日（月）～6月30日（火）
【運航曜日：月・金・土・日】
【運航曜日：火・水・木】
※詳細は運航スケジュールをご確認ください（https://tokiair.com/schedules/）
※発着時刻は予告無しに変更する場合がございます
■運賃
※詳細は運賃ページをご確認ください（https://tokiair.com/fare/）
※上記運賃とは別に旅客施設使用料（PSFC）が必要となる場合がございます
■予約方法
１.トキエアWEB サイト
https://tokiair.com/?utm_source=toki_press&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_26&utm_content=ticket_release(https://tokiair.com/?utm_source=toki_press&utm_medium=referral&utm_campaign=summer_26&utm_content=ticket_release)
２.TOKI サポート（コールセンター） 0570-023-237 〔営業時間：8:00-17:00 (年中無休)〕
３.空港カウンター （当日搭乗分のみ購入可能）
※２.・３.につきましては、手数料3,000 円（1人1 区間）がかかります。ただし、障がい者割引運賃をご利用の場合予約手数料は発生しません
トキエア株式会社について
社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）
設立：2020年7月
代表者：代表取締役CEO：和田 直希、代表取締役COO：長谷川 政樹
本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F
事業内容：航空運送事業
URL：https://tokiair.com/
トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。
