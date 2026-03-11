貴州の山水の中で体感する東洋文化の魅力

中国・貴陽、2026年3月10日 /PRNewswire/ -- CNSのニュースレポート：中国南西部の内陸に位置する貴州省は、カルスト地形が広がる生態系の宝庫であり、多様な民族文明が交わる地でもあり、緑豊かな山々と清らかな水に恵まれています。近年、同省は高品質な観光ルートの開発、体験型観光の充実、文化・クリエイティブ産業の育成を通じて、文化と観光のさらなる融合を進めてきました。こうした取り組みにより、貴州の豊かな歴史と文化遺産は新たな輝きを放ち、同省は国際的に名高い観光地としての発展を加速させるとともに、「多彩な貴州」は、世界が中国南西部の文化を知るための重要な窓口となっています。



Top photo: A Tunpu local opera performance in Anshun. Photographed by Tang Zhe. Middle photo: Guizhou's "Village Fashion Show". Photographed by Wu Daping. Bottom photo: Yangming Culture Park in Xiuwen, Guiyang. Photographed by Tang Zhe.



多様な文化的ルーツに育まれた貴州の山岳文明では、地域の人々が文化遺産の保護と革新的な活用に取り組み、歴史遺産の再活性化を進めています。陽明文化という象徴的な文化は、明代の思想家・王陽明が修文で悟りを開いたことに始まり、「知行合一」や「致良知」といった時代を超えた思想を打ち立て、韓国や日本をはじめとする東アジアの文化圏で広く研究されています。同省の「陽明問道十二景」探訪ルートは、主要な文化スポットを結び、観光客が学習ツアーや野外体験を通じて東洋哲学の知恵に触れられるようにしています。

民族文化は、貴州を最も特徴づける文化的背景となっています。貴州には18の世居民族と312の中国少数民族の村があり、その数は全国最多で、ミャオ族の銀細工、侗族大歌、ろうけつ染めなど100件以上の国家級無形文化遺産が受け継がれています。黔東南の民族文化保護区では、西江千戸苗寨などの村で没入型体験を楽しめる一方、安順の屯堡文化は「明代の暮らしを今に伝える生きた化石」として、「屯堡：家と国の600年」ルートを通じて紹介されており、地元オペラや古村での民宿滞在も体験できます。

貴州省は文化資源を魅力的な観光コンテンツへと転換しており、200を超える無形文化遺産体験スペースと510以上の工房が伝統工芸の産業化を後押ししています。テーマルートは、文化スポットと自然景観、さらには世界遺産の景勝地を結び付け、一歩進むごとに景観と文化が広がる独自の観光スタイルを生み出しています。「貴州観光ワンコード（One Code for Touring Guizhou）」デジタルプラットフォームは、ワンストップのモバイルサービスにより、旅の利便性をさらに高めています。

世界に向けて開かれた貴州省は、陽明文化国際フォーラムを開催するとともに、ミャオ族の刺繍やろうけつ染めなどの無形文化遺産を展示会や文化創作を通じて世界の人々に紹介しています。多言語ガイドや国際対応の受入体制など、充実したインバウンド観光サービスが、より多くの海外旅行者を引き寄せています。文化と観光の発展は地域の所得向上にもつながっており、民族村観光、刺繍産業、民宿経営などの雇用を生み出し、農村振興と文化保護の好循環を形成しています。

陽明思想の哲学的洞察から活気あふれる民族文化、そして長い歴史を持つ屯堡文化に至るまで、貴州は文化と観光を融合させ、中国と世界、伝統と現代生活をつなぐ架け橋となっています。幾千年にもわたり育まれてきた文化は、新時代にあっていっそう光彩を放ち、「多彩な貴州」は中国の質の高い発展と開かれた文化交流を示す象徴的な文化ブランドとなっています。

