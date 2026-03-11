こちらは、「共同通信PRワイヤー（海外）」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー（海外）」までご連絡をお願い致します。
台湾・桃園市、FOODEX JAPAN 2026に出展 約30品目を日本ECで販売開始
桃園市, 2026年3月11日 /PRNewswire/ -- 台湾・桃園市政府は3月10日農漁会および関連農業団体を率いて「FOODEX JAPAN 2026」に出展し、桃園産農産品の国際市場向けPRを行った。今回、日本の大手ECモールへ初進出し、東方美人茶や桃映紅茶など約30商品を販売開始。日本市場での認知度向上と海外販路拡大を目指す。
台湾桃園市と千葉県の締盟10周年記念農特産交流会
また訪問団は千葉県および茨城県つくばみらい市で農産品交流を行い、成田市地方卸売市場を視察。日本の流通・販売体制を学び、桃園市魚産品直売センター新設計画の運営に活かす。
今年は桃園市と千葉県の友好都市締結10周年にあたり、本訪問を通じて日台の農業・文化交流のさらなる深化を図る。
桃園春日特集
野菜青汁
紅玉佳人
緑雲
桃映紅茶
番庄美人茶
台湾桃園市政府農業局は、農民へのサービスと農業発展の推進を核心とし、持続可能で革新的な農業のビジョンを継続的に推進しています。
