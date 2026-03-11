【3.11】「揺れる前」の数秒で被害を防ぐ。施設管理者が導入すべき緊急地震速報による自動制御

南海電設株式会社

今年で東日本大震災から15年を迎えました。東日本大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、そのご家族や被災された方々に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。

震災から15年が経過した今、私たちは多くの教訓を得ましたが、地震大国である日本において、災害はいつ形を変えて襲ってくるか分かりません。本リリースでは、大きな揺れが来る直前の「数秒の猶予」を活かし、自動制御によって致命的な被害を最小化するための具体策を再確認します。

1. 「手動」から「自動制御」へ。被害を防ぐための具体策

工場、学校、商業施設、そして物流センターや大規模施設において、大きな揺れが来る直前の数秒間は、人の判断を待つにはあまりに短すぎます。弊社の緊急地震速報配信サービスは、施設の既存設備とダイレクトに連携し、人の手を介さず「守りの動作」を瞬時に実行します。

2. 「安全配慮義務」とBCP（事業継続計画）の両立

強い揺れを前に、人間はフリーズします。自動制御による「即応システム」を導入することは、従業員や利用者の命を守るだけでなく、設備の損壊を最小限に抑え、早期の事業復旧を可能にします。

「揺れてから動く」のではなく「揺れる前に守る」。これは、現代の施設管理者に求められる安全配慮義務のひとつの完成形です。

3. 『ProPbiz（プロップビズ）』が実現する高度地震対策

弊社の配信サービスは、単なる通知に留まりません。施設の重要な設備と直結し、確実な初動を

サポートします。

●設備との高度な連動：

接点出力により、館内放送、エレベーター、工場の生産ライン、自動ドアなどと瞬時に連携。

人の手を介さず、揺れの前に安全確保アクションを完了させます。

●予報 × 実測のハイブリッド判定で、より高精度な設備制御を:

オンサイト（現地設置型）地震計を組み合わせ、リアルタイムに解析した「地震波」を制御判定に

加えることで、予報のみでは避けられない誤差を補正し、過剰停止や誤報による設備の停止コスト

を大幅に抑制します。

●管理者の負担軽減：

専用端末により、24時間365日、管理者が不在の夜間や休日でもシステムが自動的に設備を守りま

す。

4. すべては「人々を守る」ために

私たちのサービス名『ProPbiz（プロップビズ）』には、その名の由来でもある

「Protect People（人々を守る）」という一つの強い想いが込められています。

3.11を振り返ることは、過去を悼むだけでなく、未来を守る決意を新たにすることでもあります。

私たちは緊急地震速報の配信を通じて、日本全国の施設、そしてそこで過ごす人々の安全を支え続けるパートナーでありたいと願っています。

