－ 21の音楽・ポッドキャスト制作ツールをワンストップで提供 －　ヤマハ・ミュージック・イノベーションズ、クリエイター向け統合型プラットフォーム「Yamaha Creator Pass」の提供を開始

ヤマハ株式会社（以下、当社）の米国子会社であるYamaha Music Innovations, LLC（ヤマハ・ミュージック・イノベーションズ、CEO 杉野祐介）は、3月10日より、クリエイター向けの新たな統合型プラットフォーム「Yamaha Creator Pass(http://yamahacreators.com/)」（ヤマハ・クリエイター・パス）の提供を開始しました。ヤマハおよびパートナー企業の幅広いサービスをワンストップで提供し、より快適かつ効果的な音楽制作を実現するサブスクリプションサービスです。

Yamaha Creator Pass公式サイト：http://yamahacreators.com/（英語）

Yamaha Creator Passでは、専用アカウント「Yamaha Creator ID」一つで、音楽・ポッドキャスト制作者向けの多様なツールを利用できます。制作レベルや目的に応じて複数のプランから選択でき、楽曲・音声コンテンツの制作・編集・配信から、ジャケット写真などのグラフィック生成、プロモーション動画制作、グッズ制作・販売まで、クリエイタージャーニーにおける一連のプロセスをシームレスに進めることができます。基本プランには、音楽制作ソフトウェア「Output」、AIマスタリング・ミキシングツール「LANDR」、ポッドキャスト制作ツール「Riverside」、アーティスト支援プラットフォーム「Groover」などが含まれます。さらに、追加ツールの利用時にはユーザー限定の特典割引が適用されるなど、各ユーザーのニーズに応じた柔軟な制作環境を実現します。

なお、3月13～15日、米テキサス州オースティンで開催される、音楽・映画・テクノロジー分野を中心とした世界最大級のビジネスカンファレンス＆フェスティバル「SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）2026」に出展し、「Yamaha Creator Pass Studio(https://schedule.sxsw.com/2026/events/OE46573)」で来場者にデモ体験の場を提供します。また同13日には、ヤマハ・ミュージック・イノベーションズが「Breaking the Sound Barrier: Making Creativity Accessible to All(https://schedule.sxsw.com/2026/events/PP1162951)」（音の壁を打ち破り、すべての人に制作の機会を）をテーマにパネルセッションを主催し、CEOの杉野祐介が著名インフルエンサーらとともにパネリストとして登壇します。

ヤマハ・ミュージック・イノベーションズ CEO 杉野祐介のコメント

コンテンツが大量消費される現代において、人間のクリエイティビティや文化をより発展させたいという信念のもと、協業・投資活動に取り組んできました。Yamaha Creator Passは、まさにその思いを形にしたサービスです。

数年後に5,000億米ドル規模に達すると見込まれるクリエイターエコノミー市場において、ヤマハはクリエイターの表現を解き放つ制作・配信プロセスの実現を目指します。そのビジョンを具現化するものとして、選び抜かれたパートナーが提供する信頼性の高い音楽・ポッドキャスト制作ツールと、ヤマハの制作・配信機器を一つに統合し、あらゆるレベルのクリエイターがアイデアを作品へと育て上げる一連の道のりを、よりスムーズに進められる環境を整えました。

ヤマハ・ミュージック・イノベーションズは、コンテンツ制作・配信から収益化に至るまでのクリエイタージャーニー全体を支えるために、スタートアップやパートナー企業との協働を通じて最適なソリューションを届けることを使命としています。今回、主要パートナーとともにYamaha Creator Passを開発できたことは、その使命を大きく前進させる一歩だと考えています。

プラン概要（2026年3月時点）

種類

Beginnerプラン（2種、米国のみ3種）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1099_1_93c3e1783ec94779b417dc74983a99ca.jpg?v=202603111051 ]

Producerプラン（2種）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1099_2_9640418210ea909b4a0f656850b9608a.jpg?v=202603111051 ]

Podcasterプラン（1種、米国のみ2種）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1099_3_029648b2ddf8c746e1d8962ffa5d59c0.jpg?v=202603111051 ]

価格（米国）

月額＄14.99～、年額＄155.88～

※米国以外でのご利用時は、決済時点の為替レートに基づいて換算されます。

無料トライアル

Beginner・Producerプランは7日間、Podcasterプランは14日間

※Beginner Complete、Podcaster Completeは無料トライアル対象外

展開国

37カ国（主な展開国・地域：米国、カナダ、欧州30カ国、オーストラリア、シンガポール、日本など）

Yamaha Creator Passで利用可能な21のツール一覧。DistroKid、AudioShake、VOCALOID（ヤマハ）、TONE3000、MogulはYamaha Creator IDで追加購入できるアドオンサービス（拡張機能）として2026年夏頃の提供開始予定。その他のパートナーは、Yamaha Creator Pass会員限定の特典・割引を提供。

ヤマハ・ミュージック・イノベーションズ サイト

https://yamahamusicinnovations.com/（英語）

ヤマハクリエイターパス サイト

https://yamahacreators.com/（英語）

