エクセディ、再生医療系ライフサイエンス企業の「iPSポータル」へ出資 「自分の細胞で治す」未来へ、社会課題解決を支援

株式会社エクセディ（代表取締役社長：吉永 徹也、本社：大阪府寝屋川市、東証プライム上場）（以下、エクセディ）は、再生医療とその関連領域を中心に研究開発/事業支援を行う株式会社iPSポータル（代表取締役社長：小林 正和、本社：京都市左京区）（以下、iPSポータル）に対し、2026年2月27日に出資を実施したことをお知らせいたします。

「自分の細胞で治す」ための新たな医療インフラ構築を掲げるiPSポータルは、iPS細胞技術と業界で培ってきた多くの企業との関係を活かし、誰もが自分の細胞で治療を受けられる「個別化医療」の社会実装を目指すライフサイエンス企業です。

特にiPSポータルが推進する事業「BRR（Bio-Resource Reserve）」は、健康な自身の細胞から質の高いiPS細胞を作製・保管し、将来の病気や怪我に備えるための土台となる革新的な取り組みです。自身の細胞を使用することにより、他人の細胞移植で生じる「拒絶反応」のリスクを軽減できます。エクセディは、BRRを土台として成り立つ「自分の細胞で治す」仕組みが、人々の健康寿命を支える次世代の社会インフラとなると確信し、iPSポータルの事業を支援いたします。

左：吉永 徹也 氏（エクセディ 代表取締役社長）、右：小林 正和 氏（iPSポータル 代表取締役社長）

出資の背景：社会課題解決への貢献

エクセディは駆動系部品メーカーという枠組みを超え、持続可能な社会の実現に貢献する企業への進化を目指しています。 これまで支えてきた「人々の快適な移動」に加え、さらなる社会課題の解決に貢献するため、社会的価値の高い事業への支援を模索してまいりました。今回の出資は、再生医療の普及という重要な社会課題に対しエクセディがその解決に向けた取り組みを支援し、貢献していくためのものです。

今後の展望：技術と医療の融合を目指して

今後は、資金提供による事業支援に加え、エクセディが長年培ってきた「ものづくり技術」を活かした協業についても、両社で協議・検討を進めていく方針です。 エクセディの生産技術やノウハウが、iPS細胞技術の実用化や普及にどのように貢献できるか、製造プロセスや技術応用の観点から幅広く可能性を模索してまいります。

株式会社iPSポータル について



本社所在地：京都市左京区田中門前町103番地5 ルイ・パストゥール医学研究センタービル

代表取締役社長：小林 正和

事業内容：主に再生医療や関連領域を対象とした最新のCell-Techを用いた研究開発支援、スタートアップや新規参入企業に対する事業化支援など

設立：2014年7月31日

従業員数：20人



株式会社iPSポータル コーポレートサイト :

https://ipsportal.com/

株式会社エクセディ について

株式会社エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーです。世界25ヶ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供しています。

株式会社エクセディ 本社

本社所在地：〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

代表取締役社長：吉永 徹也

業種分類：輸送用機器

設立：1950年

市場名：東証プライム

従業員数：3,131人（連結：14,197人）（2025年3月現在）

株式会社エクセディ コーポレートサイト :

https://www.exedy.com/



新商品ポータルサイト :

https://www.exedy.com/newbiz/

