経営者162名の生成AIの利用実態を調査「個人利用9割、組織導入2割」のレポートを無料公開　株式会社コミクス

経営者の生成AI利用率は90.1%に達する一方、組織としての導入検討はわずか19.1%にとどまり、「個人では使っているが、組織としてどう展開するかが決まらない」という課題が浮き彫りになっています。

こうした中、業務効率化や品質担保の仕組みづくり、ガイドライン策定といった「組織で生成AIを活用するための設計図」へのニーズが急速に高まっています。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、経営者162名を対象に実施した独自調査の結果をまとめた「経営者の生成AI活用状況 調査分析レポート」を無料配布し、あわせて「生成AI活用支援パック」の相談受付をいたします。

■ 背景・課題

生成AIの普及は急速に進み、経営者の個人利用率は90.1%に達しています。37%が「毎日利用」と回答し、単なる検索の代わりではなく、日々の意思決定や業務遂行に不可欠なツールとなりつつあります。

しかし、個人利用が進む一方で、組織としての導入検討に着手している企業は19.1%にとどまり、71ポイントもの乖離が生じています。7割以上の経営者が、具体的な導入アクションに踏み切れず「情報収集」という名の様子見に留まっているのが実態です。

その最大の障壁は「セキュリティ」ではなく、「成果物の品質・正確性」への不安（53.7%）です。経営者はリスクを恐れているのではなく、投資対効果が見合わないことを最も警戒しています。また、「プロンプトに自信がない」（40.7%）という声も多く、個人のスキルに依存しない業務フローとしての品質保証体制が求められています。

本レポートでは、こうした経営者が直面する「個人利用から組織活用への転換」に必要な論点を、独自調査データに基づいて整理しています。

■ 提供内容

1）「経営者の生成AI活用状況 調査分析レポート」の無料配布

株式会社コミクスは、経営者・役員162名を対象に2026年1月～2月に実施した独自調査の分析結果をまとめたレポートを無料で配布します。以下無料相談をお申込みいただくと、個別相談時に資料をご提供します。

資料の主な内容（抜粋）

・経営者の生成AI利用率・利用頻度の実態（利用率90.1%、毎日利用37%）

・活用したい業務分野の優先順位（データ分析・調査77.2%、文書作成・編集72.2%）

・生成AI活用における最大の懸念（品質・正確性53.7%がセキュリティ32.1%を上回る）

・個人利用と組織導入の71ポイントのギャップの構造分析

・「品質担保の仕組み」と「組織展開の設計図」という2つの処方箋

2）「生成AI活用支援パック」の相談受付

レポート配布に加え、経営者・企業向けの生成AI導入・定着を支援する「生成AI活用支援パック」の相談受付を開始します。支援は、以下の3つを柱に、IT専任担当者がいない企業でも導入・運用できる形を前提に設計しています。

・環境構築：セキュリティ対策・情報漏洩防止を踏まえた安全な利用環境の整備

・ガイドライン策定：「何を入力して良いか」等、社員向けの利用ルール整備の支援

・定着化研修：現場が自走できる状態を目指す伴走型トレーニング

無料相談を申込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただき、オンライン無料相談の登録をいただくと、個別相談時に資料をご提供します。

■ 特長・強み

・品質を「仕組み」で担保する設計：個人のプロンプトスキルに依存せず、業務フローとしてダブルチェックやナレッジベース活用（RAG）を組み込み、成果物の正確性を保証

・「個人利用」を「組織の競争力」に転換：経営者が個人で実感している生成AIの効果を、ガイドライン策定・ユースケース定義・研修ロードマップにより組織全体に展開

・導入の壁への具体策：情報漏洩対策（学習に使われないオプトアウトや閉域環境等の考え方）と、回答根拠提示・最終確認プロセスの整備方針を提示

・スモールスタート前提：無料診断・課題抽出から特定部門でのパイロット導入、全社展開までの段階設計で、リスクと手戻りを抑制

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・経営者／役員：生成AIの個人利用は進んでいるが、組織としての導入方針が定まらず、投資判断の材料を求めている方

・経営企画・DX推進担当：全社的なAI活用の推進を任されているが、現場への展開方法やガイドラインの策定に課題を感じている方

・管理部門／情報システム部門：セキュリティ・コンプライアンスを担保しつつ、現場に安全に生成AIを展開したい方

活用シーン例

・間接業務の効率化：報告書・議事録の自動作成、メール文面の下書き生成、データ分析・調査の補助

・営業・マーケティング：提案書・企画書の作成支援、顧客対応メールの自動生成、市場調査の効率化

・組織力強化：社内ナレッジの体系化、新人教育・研修コンテンツの自動生成、業務マニュアルの整備

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、経営者の生成AI活用を「個人の便利ツール」で終わらせず、組織全体の生産性向上と競争力強化につなげるための運用設計・人材育成までを支援範囲とし、パイロット導入から全社展開までの再現性を高めていきます。

まずは無料配布レポートの提供と、無料相談・課題診断を通じて、各企業の優先テーマ（業務効率化／品質担保の仕組みづくり／組織展開の設計）を可視化します。

