バースデイ公式Instagramフォロワー100万人を突破！抽選で商品券が当たるキャンペーンを実施します。
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのベビー・子供用品『バースデイ』の、公式Instagramのフォロワーが100万人を突破したことを記念し、キャンペーンを実施することをお知らせいたします。
■バースデイ公式Instagramについて
バースデイ公式Instagram（@grbirthday）では、新商品の情報やお買い得商品のお知らせなど妊娠中から子育て中の方へ幅広く便利な情報をお届けしています。この度、フォロワーが100万人を突破したことを記念し、抽選で100名様にしまむらグループ共通商品券が当たるキャンペーンを実施します。
●バースデイ公式Instagram（@grbirthday）のフォローはこちらまたはQRコードから
https://www.instagram.com/grbirthday/
■キャンペーンの概要について
バースデイ公式Instagram（@grbirthday）をフォローし、該当のキャンペーン投稿にコメントしていただいた方の中から、抽選で100名様にしまむらグループ共通商品券が当たるキャンペーンを実施します。詳細はバースデイ公式Instagram（@grbirthday）をご確認ください。
●実施期間
３/11（水）10：00～３/22（日）23：59
●当選内訳
５名様：10,000円分のしまむらグループ共通商品券
10名様： 3,000円分のしまむらグループ共通商品券
85名様： 1,000円分のしまむらグループ共通商品券
●注意事項
バースデイ公式Instagram（@grbirthday）は、アカウント名の後ろに認証バッジが付いています。
なりすましアカウントからのDMにご注意ください。
■Instagramアカウント『プレバースデイ』について
https://www.instagram.com/prebirthday_official/
バースデイ公式の、妊婦さん＆新米ママ応援アカウントです。妊娠初期～１歳頃までの“はじめての育児に寄り添う情報”や、バースデイのおすすめ商品情報をお届けしています。
※こちらのアカウントは、今回のキャンペーンの対象外です。
