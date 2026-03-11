【日本初を佐賀から】愛犬と一緒にプロバレーボールを応援！SAGA久光スプリングス、3月15日に「WITH DOGDAY」をSAGAアリーナで開催決定！

SAGA久光スプリングス株式会社

SAGA久光スプリングス株式会社（本社：佐賀県鳥栖市）は、森永製菓株式会社（本社：東京都港区）の特別協力の下、2026年3月15日（日）のホームゲームにおいて、SV. LEAGUE初となる愛犬同伴観戦イベント「WITH DOG DAY」を開催いたします。

■ 「WITH DOG DAY」に込めた想い

これまで、スポーツ観戦の日は愛犬にお留守番をさせるのが常識でした。「WITH DOG DAY」は、そんな常識を塗り替え、家族である愛犬とともにプロスポーツの熱狂と感動を共有できる、リーグ初の新しいスポーツ観戦スタイルをお届けします。

■ 安心・安全で特別な観戦体験

本イベントでは、SAGAアリーナの「3Fプレミアムラウンジ（完全個室）」をご提供します。一般の観客席とは完全に分離された空間のため、周囲を気にすることなく、愛犬と一緒にゆったりと試合をお楽しみいただけます。 また、入場から移動まで一般のお客様と接触しない「専用ルート」の設定や、会場内への獣医師の常駐など、愛犬と飼い主、そして全ての来場者が安心して過ごせる環境を整えています。

■ 森永製菓「ひととペットプロジェクト」との連携

森永製菓は、「ひととペットプロジェクト」を通じて、「ひと」だけにとらわれず、家族の一員といわれる大切な「ペット」のすこやかな食を創造し、その食を一緒に共有することで、「ひと」だけでなく「ペット」も笑顔になれる「『ひと』と『ペット』が“一緒だから”、もっと、おいしく、たのしく、すこやかになれる世界」を目指しています。この度、「WITH DOG DAY」の考え方に共感いただき、特別協力していただくこととなりました。当日は、3月3日に発売された新商品「ミニムーンライト with ドッグ」をはじめとした、ひとと愛犬が一緒に食べられるおやつのプロモーションも行われます。

【イベント詳細】

●対象試合： 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第21節

SAGA久光スプリングス VS ヴィクトリーナ姫路

●会場： SAGAアリーナ

●観戦エリア： 3Fプレミアムラウンジ（小型犬限定、規約同意が必要）

●チケット購入先：https://withdogday.com/(https://withdogday.com/)

私たちは、バレーボールを通じて、地域や社会に新たな価値を創出し、

2030年に世界最高峰のリーグを目指すSVリーグの挑戦を佐賀からリードしていきます。

【WITH DOG DAY実行委員会】

企画・運営：株式会社GATHER

特別協力：森永製菓株式会社／SAGA久光スプリングス株式会社

協力：わんわん株式会社／わんだふるグループ

メディアご連絡先：株式会社GATHER TEL：03-6823-1462／MAIL：info@sjgather.com