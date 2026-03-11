シンシアリー デリバリーマネージャー秋元かおる、「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」に登壇

シンシアリー株式会社

シンシアリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里）は、「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」に、デリバリーマネージャー 秋元かおるが登壇することをお知らせいたします。

■「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」について

詳細・お申し込みはこちら :https://expo.ipros.jp/event/14277

本展示会は、国内最大級のBtoBマッチングプラットフォームを運営する株式会社イプロスが初めて主催するリアル展示会です。営業・マーケティング成果に直結するAI／DXソリューションが集結するほか、著名講師によるセミナーや交流会も開催されます。

＜基本情報＞

・会期 ：2026年3月24日（火）・25日（水）10:00～17:00

・会場 ：東京ビッグサイト 東4ホール（東京都江東区有明3-11-1）

・主催 ：株式会社イプロス

・参加費 ：無料（事前登録制）

■ 登壇セッションについて

お申し込みはこちら :https://expo.ipros.jp/event/14986/users/login?ticketId=747142

テーマ：なぜ今、女性のAIスキルが企業の営業・マーケティングDXを加速させるのか

登壇者：

日本マイクロソフト株式会社 プロフェッショナルスキル開発本部 トレーニングプログラムマネージャ 河村 明子氏

シンシアリー株式会社 デリバリーマネジャー 秋元 かおる

概要：

営業・マーケティングDXの成否を分けるのは、ツールの導入ではなく「現場の課題をAIで解く力」です。本登壇では、日本マイクロソフトの「Code Without Barriers Japan」とWAIJが共同展開するリスキリングプログラムの知見を基に、顧客視点や仮説構築力を備えた女性人材が、Copilot等のAIエージェントを自ら開発・活用することで、いかに組織の営業プロセスを変革し、実利をもたらすかを解説します。リスキリングプログラムのインターン生による実例も交え、DXを加速させる「人材とAIの最適解」を提言します。

■ シンシアリー株式会社について

シンシアリー株式会社は生成AI技術を活用し、人間の圧倒的な生産性向上・企業価値向上、AIエージェント・AIバーチャルヒューマンという新しいワークフォースを創り出し、AIによる働き方の変革をご支援します。

https://cynthialy.co.jp/

＜会社概要＞

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂2丁目11番1号5階

名古屋営業所：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（STATION Ai内）

設立： 2022年10月

代表者： 國本知里

事業内容： 生成AIの人材育成・成果創出コンサルティング・活用開発支援事業

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

シンシアリー株式会社 広報担当

電話番号：050-6873-5210

メールアドレス：info@cynthialy.co.jp