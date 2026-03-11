【100日カビ熟成肉と炭のイノベーティブ】世界が注目する中目黒の「T」 、新店「J」が六本木に4月1日OPEN！

株式会社JohnPain

株式会社JohnPainが、2026年4月1日(水)、東京・六本木に「100日カビ熟成肉」がメインとなる新店舗をオープンいたします。

ご予約URL：https://www.tablecheck.com/ja/j-roppongi/reserve/message

Instagram ：https://www.instagram.com/j_roppongi_/

・世界中から集うお客様で連日満席のレストランの新店舗

世界中の美食家から注目を集める東京・中目黒のステーキハウス 「T nakameguro」。

そのオーナー Jp（中村純平） が、新たに挑戦するレストランが六本木に誕生する 「J」 です。

「J」が目指すのは、

【日本人でさえも知らない、日本の食の魅力を伝えること。】

日本各地の生産者を訪れ、

想いのこもった食材を直接仕入れ、

その魅力を一皿一皿の料理として表現していきます。

・100日間カビ熟成肉

今回のメインディッシュは、2025年 国際品評会で世界一に輝いた「有田牛」。

100日間カビ熟成とフレッシュな食べ比べです。

熟成肉は、ミシュラン３星店へも提供されている「熟成肉つむぐ」氏が手掛けております。

熟成によって生まれる熟成香と噛むほどにほどける柔らかさと深い旨味。

瑞々しさと澄んだ肉の甘み。

同じ有田牛だからこそ際立つ、熟成とフレッシュの味わいの違いを一皿でお楽しみいただけます。

・世界のレストランで研鑽を積んだ焼き師

料理を手掛けるのは、

世界のレストランで経験を積んできた焼き師Yosuke（山家洋翼）。

能登の珪藻土を使った七輪を用い、肉の状態を見極めながら最適な火入れで焼き上げます。

同じ和牛でもまったく異なる二つの魅力、素材の持つ旨味と香りを最大限に引き出した一皿です。

また、和牛だけではなく、

鹿やラムなどのジビエ、日本各地の魚介や野菜など、

生産者の想いが込められた食材を中心にコースを構成。

ここでしか体験できない

“日本の食の新しい発見” を届けていきます。

さらに、

数々のミシュランホテルで活躍してきたソムリエ 金丸浩之 がチームに参加。

料理に寄り添うワインや日本酒のペアリングを通して、

食体験をより深く印象的なものへと導きます。

・SNSで話題の森下直哉が手掛けるデザイン

レストランの空間デザインはTHE HIDEAWAY DESIGN のデザイナーであり、

SNSでも話題を集める 森下直哉 が担当。

独自の感性で創り上げられる空間は、

料理の世界観と調和しながら、

訪れる人に特別な体験を提供します。

Jpが新たに創り上げるレストラン 「J」。

まだ多くの人が知らない日本の食の魅力を、六本木から世界へ発信していきます。

・店舗情報

店舗住所：〒106-0031 東京都港区西麻布3-1-20 Dear西麻布8F

電話番号：03-6910-5536

最寄駅 ：東京メトロ 六本木駅 徒歩3分

営業時間：【 Dinner Time 】18:00~21:00

（当面の間は18:00コーススタートのみの受付です。17:30 から入店可能）

定休日 ：不定休

