【SAMANSA】第85回アカデミー賞受賞作『リッチーとの1日』を3月12日より独占配信！世界が認めた傑作ラインナップ強化「第1弾」が始動、今後もアカデミー賞受賞/ノミネート作品を連続公開。
株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年3月12日(金)に第85回アカデミー賞短編映画実写賞を受賞した『リッチーとの1日(原題：Curfew)』を配信開始することをお知らせいたします。
現在SAMANSAでは、第98回アカデミー賞にノミネートされ話題を呼んでいる『ジェーン・オースティンの生理ドラマ』をはじめ、世界最高峰の映画祭で評価された傑作を多数配信しております。今回は『リッチーとの1日』の公開を2026年の第1弾として、今後も「世界が認めた1本」を続々と公開し、良質なエンターテインメントを皆さまへお届けしてまいります。
◆作品紹介
本作は、監督のショーン・クリステンセン自らが主演を務め、スタイリッシュなダンスシーンと孤独な魂の交流を描いた感動作です。その圧倒的な完成度から、後に長編映画『ビフォア・アイ・ディサピアー』（2014年）としてセルフリメイクされるなど、ショート映画の枠を超えた影響力を持つ一作です。
『リッチーとの1日』
あらすじ：
人生を投げ出そうとしていた男リッチーのもとに、突然疎遠の姉から連絡が入る --「今夜だけ、娘を預かってほしい」。やむなく引き受け、現れたのは正直者でまっすぐな姪ソフィア。噛み合わない2人が戸惑いながら過ごす一夜は夜空の色をそっと揺らしていく...。第85回アカデミー賞短編実写映画賞受賞作。
監督：Shawn Christensen
作品時間：19分41秒
作品リンク：https://ja.samansa.com/videos/2660
◆過去にノミネート・受賞した作品はこちら
SAMANSAでは、本作のほかにも歴代のアカデミー賞を賑わせた傑作ショートを数多く配信しています。世界最高峰の映画祭で認められた、短時間で心を揺さぶる至極のラインナップをぜひご覧ください。
【第86回アカデミー賞 最優秀短編実写映画賞】『ヘリウム』
あらすじ：
病院の清掃員のエンツォは深刻な病気を抱えるアルフレッドに、天国とは別の「ヘリウム」という夢のような世界の話をし始める。アルフレッドはヘリウムの世界を夢見ることで、段々と日々の幸せ、そして楽しみを感じ始めるも、エンツォは罪悪感に苛まれる。
監督：Anders Walter
上映時間：22分45秒
作品リンク：https://ja.samansa.com/videos/441
【第95回アカデミー賞 最優秀短編実写映画賞】『アイリッシュ・グッバイ』
あらすじ：
母の訃報を受け、アイルランドの実家へ帰ることになったトゥーロッホは、疎遠になっていた弟ローカンと再会する。 1人では生活ができないローカンを叔母に預けようとするが、亡き母の「100の願い」を叶えるまで実家を離れないと駄々をこねだす！
監督：Tom Berkeley & Ross White
上映時間：22分33秒
作品リンク：https://ja.samansa.com/videos/943
【第96回アカデミー賞 短編実写映画賞ノミネート】『ナイト・オブ・フォーチューン』
あらすじ：
亡き妻の遺体に、最後の別れをしに来たカール。妻の姿を見るのを拒むカールの前に、同じく妻を亡くしたという男性トーベンが現れる。だが、トーベンはどこか様子がおかしい。そんなトーベンに隠された真実とは。大切な人を亡くした二人が寄り添う、心温まるストーリー。
監督：Lasse Lyskjær Noer
上映時間：24分43秒
作品リンク：https://ja.samansa.com/videos/1669
◆SAMANSAとは
SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。
月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。
また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。
名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』
ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/
iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602
Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa
◆ 会社概要
社名：株式会社SAMANSA
本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603
代表取締役：岩永 祐一
共同代表：遠山 孝行
設立日：2021年4月
事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営
コーポレートサイト： https://about.samansa.com/
サービスサイトURL：https://lp.samansa.com
YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about
TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/
Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/
X：https://x.com/samansajpn/
X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr
お問合せ先：info@samansa.com