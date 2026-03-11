デジタルと伝統が交差する “当て字” という名の「祝福のコード」。元PlayStation CTOの書家 茶谷 公之が、人気新生児名を「縁起良い漢字」で表現した新刊『Ink & Blessing』

～日本古来の「当て字」を現代の感性で再解釈し、音と意味を編み上げる叙情的な芸術を漢字を通して世界へ～

オフィスちゃたに株式会社

オフィスちゃたに株式会社（代表取締役：茶谷公之）は、日本古来の文字文化である漢字を通して「名前に込められた意味と祝福」を再解釈した書籍「Ink & Blessing - 50 American Boy Baby Names in Auspicious Kanji」および「Ink & Blessing - 50 American Girl Baby Names in Auspicious Kanji」を、Amazonにて世界同時発売いたしました。

男児編 ”Ink & Blessing - 50 American Boy Baby Names in Auspicious Kanji" 表紙女児編 ”Ink & Blessing - 50 American Girl Baby Names in Auspicious Kanji" 表紙

本書は、米国社会保障局（SSA）が公表する近年人気のアメリカのベビーネーム・トップ50を題材に、日本に古くから伝わる「当て字（Ateji）」の技法を用いて構成されています。宗教的背景や歴史的人物に由来することが多い欧米の名付け文化とは異なり、本書では、一文字一文字の意味に親の想いを託すという日本的な発想を取り入れ、名前の響きに寄り添いながら、縁起が良く美しい意味を持つ漢字を丁寧に選定しました。単なる翻訳ではなく、「音」と「意味」を重ね合わせることで、名前そのものを詩的な表現として捉え直し、文化と芸術が交差する新しい名付けのかたちを提示しています。

■ 「翻訳」の枠を超えた、音と意味の調和「当て字（Ateji）」の魔法

本書における漢字の選定は、単なる言語の逐次翻訳ではありません。歴史的人物や宗教的背景に依拠することが多い欧米の名付けに対し、日本の漢字体系は、一字一字が独立した「表意（意味）」と「表音（響き）」を保持する多機能な構造を有しています。本書では、情報の機械的な置換ではなく、英語圏の名前が持つ音韻（サウンド）に吉祥の意を持つ漢字を合致させ、新たな価値を付加する「当て字」の技法を採用しています。



数千に及ぶ漢字候補から、音韻の調和、文字の造形、および意味の整合性を基準に厳選。これにより、親から子への最初の贈物である「氏名」に対し、日本文化の文脈に基づいた多層的な祝福を織り成す、独自の表現体系を紹介しています。

ページ例： 男児編 ”Ink & Blessing - 50 American Boy Baby Names in Auspicious Kanji"ページ例： 女児編 ”Ink & Blessing - 50 American Girl Baby Names in Auspicious Kanji"

「例えば『Amy（エイミー）』という名。フランス語で『最愛の』を意味するこの響きに、本書では『恵美（E-Mi）』という漢字を割り当てました。これは『天の恵み（Blessing）』と『美しさ（Beauty）』が共にある人生を願うアプローチです。私たちは単に文字を訳しているのではなく、その名の深層に流れる『想い』を訳しているのです。

■ デジタルの極致から、墨が刻む「不変の価値」へ

当て字の説明「恵美」を例に当て字を説明

ソニー・コンピュータエンタテインメント（SCE）元CTOとしてPlayStationのプラットフォーム構築を牽引し、現在は経営戦略・DX/AI戦略のエキスパートとして活動する茶谷公之が、書道というアナログ領域に回帰した背景には、先端技術と伝統文化の融合による「価値の再定義」があります。



システムエンジニアとして長年ソフトウェアコードの設計に従事してきた茶谷は、漢字を「数千年の歴史を有する、人間精神の洗練された論理構造（コード）」として定義しています。情報の自動化・効率化が加速し、あらゆるデータが抽象化・記号化される現代社会において、手書きの筆文字による情報の具現化と、名前に内包される持続的な祈念こそが、次世代へ継承すべき本質的な資産であるとの課題意識に基づき、本書は企画されました

■ 本書の特徴

ページ例： Oliver 旺理葉と表現ページ例：Oliver 旺理葉 の個々の漢字の意味と名前としての願い

・伝統と現代の融合： 最新の米国トレンドネームを、古来の「当て字」の技法で再定義。

・著者自らによる筆致： 全ての漢字は書家としての顔を持つ茶谷が、本書に記載の文字全てを執筆・デジタル化し反映

・パーソナルな探求： 自分の名前に隠された新しい「意味」を発見する体験を通して、これまでの名前体験にはなかったアイデンティティを探求

■ 本書の活用方法

本書は、単なる名称の紹介に留まらず、実用的なリファレンスおよび文化的な贈答品としての活用を想定し構成されています。



１.贈答用・鑑賞用としての利用（ギフト的使い方）： 著者揮毫による筆文字作品を全ページにわたり掲載。電子書籍版に加え、保存性と鑑賞性に優れたペーパーバック版およびハードカバー版を展開しており、出産祝いや日本文化愛好家へのギフト、あるいはアートブックとしての利用に適しています。



２.命名および改名のインスピレーション： 欧米の伝統的な名付けに、日本的な「文字への願い」を融合させる新たな視点を提供します。新生児への命名検討や、自身のアイデンティティを異文化の視点から再定義する際のリファレンスとして活用いただけます。



３.多文化理解の促進（教科書的使い方）： 漢字の構造や「当て字」の論理体系に触れることで、日本語固有の文化概念を深く理解するための教養書としても機能します。

■書籍情報

シリーズタイトル：

男児名編 Ink & Blessing - 50 American Boy Baby Names in Auspicious Kanji

（URL：https://amzn.asia/d/0cZn1Ldv）

女児名編 Ink & Blessing - 50 American Girl Baby Names in Auspicious Kanji

（URL：https://amzn.asia/d/00Cv79Jy）

著者：茶谷 公之 （ちゃたに まさゆき）雅号：茶谷 公哲（ちゃたに こうてつ）

販売形態： 電子書籍（Kindle）、ペーパーバック、ハードカバー（販売形態は国ごとに異なります）

販売ストア： Amazon（世界17のAmazonストアにて発売）

■著者プロフィール

茶谷 公之（ちゃたに まさゆき）。オフィスちゃたに株式会社 代表取締役。元ソニー・コンピュータエンタテインメントCTO。PlayStationの技術統括としてプラットフォームの成長を支える。その後、楽天、KPMG、マッキンゼー等でDX/AI戦略の要職を歴任。

現在、オフィスちゃたに株式会社代表取締役。著書『創造する人の時代』『プレイステーションの舞台裏』『未来を創るリーダーへの道標』など。対話型コーチングAI「ちゃたにコンパス」（日英版）もリリース。

独立書人会 準会員、富山書道会 師範。書家としての雅号は茶谷 公哲（こうてつ）。

オフィスちゃたに株式会社 https://www.office-chatani.com

著者 茶谷 公之オフィスちゃたにロゴオフィスちゃたにウェブサイトへのQRコード2025年7月 毎日書道展への出品作品「守破離」