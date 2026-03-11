NTQジャパン、帝国ホテルで設立10周年記念イベントを開催

株式会社NTQジャパン





NTQグループ CEO ファム・タイ・ソン氏

株式会社NTQジャパン（本社：東京都、以下NTQジャパン）は、設立10周年を記念し、帝国ホテル東京にて2026年3月6日に「NTQジャパン10周年記念イベント」を開催しました。本イベントでは、これまでの10年の歩みを振り返るとともに、AI時代におけるITビジネスの未来をテーマにしたプレゼンテーションや最新ソリューションの計画紹介が行われました。

当日は、NTQグループ代表によるトップメッセージ、NTQジャパン代表によるメッセージ、スペシャルゲストによる祝辞、AI・DX領域の最新トレンドを紹介する「WOW Showcase」、そしてビジネスパートナーとのネットワーキングが実施され、多くの参加者が交流を深める場となりました。

参加者からは笑顔が溢れ、「大変参考になった」などの喜びの声が上がりました。

設立10周年を迎えたNTQジャパンこれまでの歩みと次の10年のビジョン



NTQジャパン 10周年

イベント冒頭では、NTQジャパン創立から現在までの歩みが紹介されました。

NTQジャパンは、グローバルIT企業であるNTQグループの日本拠点として設立され、日本企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援してきました。

これまで

- システム開発- ITアウトソーシング- グローバル開発体制の構築

などを通じ、日本企業のデジタル変革を支援してきました。

10周年という節目にあたり、NTQジャパンは、革新的な価値を生み出す基盤として、3つの重点方針を掲げ取り組んでまいります。

- コンサルティング力の強化- 「人手依存」から「再現性と信頼性」への転換- AIの活用によるソリューション力の高度化

NTQジャパンの次の10年は「Solution Partner」として、顧客と共にWOWを体験して行くことに注力して行くと発表しました。

NTQが掲げるWOWには、「驚きと感動」そしてお客様との「Win Win」な関係という意味が込められています。

トップメッセージ＆スペシャルゲスト日本市場へのさらなるコミットメント



（左）NTQグループ CEO ファム・タイ・ソン氏 （右）株式会社NTQジャパン 代表取締役社長 ファン・タイン・ナム氏

イベント当日は、まずNTQグループ代表のSon氏による記念スピーチが行われました。

代表からは

「NTQジャパンの日本進出は、NTQグループにとって初めての海外拠点としての挑戦でした。当時は日本の法制度も十分に理解できず、資金も限られ、人脈もない状況からのスタートでしたが、日本企業のプロジェクトを通じて品質への姿勢や信頼を重んじる文化を学びながら実績を積み重ねてきました。現在ではNTQグループは20以上の国に顧客基盤を持ち、顧客数350社以上、日本市場の顧客200社以上、海外7拠点を展開するグローバルIT企業へと成長しています。」

と、語られました。

また、スペシャルゲストからの祝辞も寄せられ、NTQジャパンのこれまでの成果と今後の成長への期待が述べられました。

最後にNTQジャパン代表取締役社長のNam氏からは以下のような内容のスピーチが行われました。

「NTQ Japanは設立10周年を迎えました。これまで支えてくださったお客様およびパートナーの皆様に、心より感謝申し上げます。NTQ ジャパンは、日本企業のプロジェクトを通じて培ってきた品質へのこだわりと信頼を大切にしながら成長してまいりました。今後もソリューションパートナーとして価値を提供し続け、日本社会とお客様にとって「なくてはならない存在」となることを目指してまいります。」

NTQ「WOW Showcase」AI時代のITビジネスの未来を提示



魔法使いとNTQヒーロー

イベントのメインプログラムとして開催されたのが NTQ「WOW Showcase」です。

ここではNTQが提供する最新ソリューションや、AI時代のITビジネスの未来について紹介されました。

紹介された主な内容は以下の通りです。

NextGen ODC Suite

NTQジャパンの副社長のBinh氏が魔法使いに扮する仮装を行い、会場内を大いに湧かせて、新たなNTQの次世代型オフショア開発センターの紹介を行いました。NTQは、AIを活用して課題を解決する自社ツールを開発し、要件定義から開発・運用まで、プロセス全体の業務を継続的に改善していきますと発表。NextGen ODCについて、いかに有用性があるかを披露しました。



品質担保型生成AIソリューション

NTQコンサルティングジャパンの石川社長が、NTQヒーローに扮した仮装で登場し、会場からは歓声と拍手が沸き起こりました。ここでは、レガシーシステムの怪物との戦闘シーンが描かれ、NTQが提唱するシステムのマイグレーションおよびモダナイゼーションによって課題を克服し、最終的にはNTQの品質担保型生成AIソリューションが勝利を収めるというストーリーが発表されました。



AI時代の開発モデル

昨今話題である、SaaSの死についてニュース形式で危機感を訴求し、石川社長のプレゼンへと繋げました。石川社長はAI駆動型開発のデモを披露し、これまで数ヶ月かかっていたソフトウェア開発がAI駆動型開発を行うことで3日で開発ができてしまうことを証明。今後は、NTQでもAI駆動型開発を提供していく予定であると発表しました。

Networking Time ビジネスパートナーとの交流





NTQジャパン10周年

イベント後半にはNetworking Timeが設けられ、帝国ホテルのビュッフェを囲みながら参加者同士が交流を深めました。

会場ではビジネスパートナーとNTQの間で活発な意見交換が行われ、新たなビジネス機会につながる交流の場となりました。

日本とベトナムの文化交流 テト文化「リーシー」の紹介

リーシー

本イベントでは、日本とベトナムの文化交流として、ベトナムの旧正月文化「テト」におけるお年玉文化「リーシー」も紹介されました。

リーシーは、新年の幸運を願って赤い封筒を贈るベトナムの伝統文化です。

会場では、NTQ10周年を記念したリーシー袋が配られ、日本とベトナムの文化交流を象徴する温かな場面となりました。

NTQジャパン次の10年へ



NTQジャパンSolution Partner WOW

NTQジャパンはこれからもお客様とWOWを共有し、日本企業のデジタルトランスフォーメーションを支援していきます。

設立10周年を新たなスタートとして、NTQジャパンは次の10年に向けてさらなる成長と挑戦を続けていきます。

会社概要

会社名：株式会社NTQジャパン

設立：2016年

所在地：東京都千代田区内幸町一丁目2番2号 日比谷ダイビル15階

電話番号：03-3528-8780

事業内容：システム開発、DX支援、ソフトウェア開発、AIソリューション、ITコンサルティング

公式サイト

https://www.ntq.com.vn

お問合せ：NTQジャパン広報担当 山崎、ジャン(https://jp.ntq.com.vn/contact-us/)