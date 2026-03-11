【参加者募集中】天狗坂を駆け上がれ！菰野町でヒルクライムイベント開催 第十一回 福王神社 天狗坂上がり

菰野町

三重県菰野町にある福王神社で、参道の急坂「天狗坂」を自転車で駆け上がるイベント「第十一回 福王神社 天狗坂上がり」が、2026年5月10日（日）に開催されます。

現在、参加者を募集しています。

本イベントは、福王神社に伝わる天狗伝説を背景に、険しい参道「天狗坂」を自転車で登るヒルクライムイベントです。全完走者の中で最も速く登頂した参加者は、その年の「福王」として称えられ、福王神社にその名を刻みます。

天狗坂の伝説

福王神社は、山深い福王山の中腹に鎮座する歴史ある神社です。古くからこの地には天狗が棲み、人々を見守ってきたと伝えられています。

参道の急坂は「天狗坂」と呼ばれ、その険しい道のりは参拝者を試すかのよう。

この坂を登り切ることで、体内に溜まった邪気が放たれ、天狗様から神秘の運気が授けられ、1年間の幸福が訪れると言われています。

また、春祭りの際には年に一度だけ毘沙門天が開扉されます。毘沙門天は戦勝祈願の神として信仰され、スポーツや受験など、挑戦する人々に力を与える存在として知られています。

イベント概要

第十一回 福王神社 天狗坂上がり

・開催日：2026年5月10日（日）

・時間：6:00～（雨天決行）

・会場：福王神社 参道（天狗坂）

三重県菰野町田口

競技内容

福王神社参道の急坂「天狗坂」を自転車で駆け上がるヒルクライム競技。

最速登頂者はその年の「福王」として称えられます。

参加概要

参加資格

小学生以上の健康な男女

※未成年は保護者の同意書が必要

参加費

・大人・高校生：1,500円

・小・中学生：1,000円

※参加賞・傷害保険を含む

募集人数

100名（定員になり次第締切）

申込受付期間

2026年3月1日（日）～4月25日（土）

申込方法

参加申込書をメールまたはFAXで送付後、参加費を指定口座へ振込、または直接担当者へ提出。

申込詳細：TEAM 福王(https://teamfukuoh.wordpress.com/2026%e5%b9%b4/)

当日のスケジュール（予定）

6:00～7:00 受付

7:00～7:30 開会式

8:00～ 福王神社本殿にて安全祈願

9:00～ 競技スタート

競技終了後 表彰式

・1～3位表彰

・優勝者へ記念盾と「福王ジャージ」授与

・福餅餅つき・参拝者への振る舞い

15:00頃 閉会

※スケジュールは変更となる場合があります。

福王神社の伝説が残る急坂に挑み、運気と栄誉を手にする特別な体験。

自然と歴史に包まれた菰野町で開催される「天狗坂上がり」にぜひご参加ください。