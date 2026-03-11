【参加者募集中】天狗坂を駆け上がれ！菰野町でヒルクライムイベント開催 第十一回 福王神社 天狗坂上がり

菰野町

三重県菰野町にある福王神社で、参道の急坂「天狗坂」を自転車で駆け上がるイベント「第十一回 福王神社 天狗坂上がり」が、2026年5月10日（日）に開催されます。


現在、参加者を募集しています。



本イベントは、福王神社に伝わる天狗伝説を背景に、険しい参道「天狗坂」を自転車で登るヒルクライムイベントです。全完走者の中で最も速く登頂した参加者は、その年の「福王」として称えられ、福王神社にその名を刻みます。




天狗坂の伝説

福王神社は、山深い福王山の中腹に鎮座する歴史ある神社です。古くからこの地には天狗が棲み、人々を見守ってきたと伝えられています。



参道の急坂は「天狗坂」と呼ばれ、その険しい道のりは参拝者を試すかのよう。


この坂を登り切ることで、体内に溜まった邪気が放たれ、天狗様から神秘の運気が授けられ、1年間の幸福が訪れると言われています。



また、春祭りの際には年に一度だけ毘沙門天が開扉されます。毘沙門天は戦勝祈願の神として信仰され、スポーツや受験など、挑戦する人々に力を与える存在として知られています。




イベント概要

第十一回 福王神社 天狗坂上がり


・開催日：2026年5月10日（日）


・時間：6:00～（雨天決行）


・会場：福王神社 参道（天狗坂）


三重県菰野町田口



競技内容


福王神社参道の急坂「天狗坂」を自転車で駆け上がるヒルクライム競技。


最速登頂者はその年の「福王」として称えられます。




参加概要

参加資格


小学生以上の健康な男女


※未成年は保護者の同意書が必要



参加費


・大人・高校生：1,500円


・小・中学生：1,000円


※参加賞・傷害保険を含む



募集人数


100名（定員になり次第締切）



申込受付期間


2026年3月1日（日）～4月25日（土）



申込方法


参加申込書をメールまたはFAXで送付後、参加費を指定口座へ振込、または直接担当者へ提出。



申込詳細：TEAM 福王(https://teamfukuoh.wordpress.com/2026%e5%b9%b4/)



当日のスケジュール（予定）

6:00～7:00　受付


7:00～7:30　開会式


8:00～　　　福王神社本殿にて安全祈願


9:00～　　　競技スタート


競技終了後　表彰式


・1～3位表彰


・優勝者へ記念盾と「福王ジャージ」授与


・福餅餅つき・参拝者への振る舞い


15:00頃　閉会



※スケジュールは変更となる場合があります。




福王神社の伝説が残る急坂に挑み、運気と栄誉を手にする特別な体験。


自然と歴史に包まれた菰野町で開催される「天狗坂上がり」にぜひご参加ください。