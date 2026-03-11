東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾートが【サーロインステーキが食べ放題】ステーキ＆アジアンフード・ディナービュッフェを開催（2026年5月8日～7月12日の金・土・日曜日）

株式会社ファーストリゾート

サーロインステーキが食べ放題

東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾート（千葉県浦安市舞浜1-6）では、2026年5月8日からステーキ＆アジアンフード・ディナービュッフェを開催いたします。



ホテルビュッフェならではの臨場感を楽しめるライブキッチンでご提供するビーフステーキやエスニックな風味が食欲をそそるアジアンフードをお楽しみください。



ステーキは、最上部位であるサーロインを使用。赤身と脂の旨味が感じられ、強い火力で表面をカリッと、中はやわらかく焼き上げます。



野菜やハーブ、シーフードをふんだんに使用したヘルシー志向のタイ料理やベトナム料理など香り豊かなアジアンフード。タイを訪問してタイ人シェフから指導を受けた本場仕込みのタイ料理のほか、台湾やベトナムでの食べ歩きの経験を生かしました。



その他、オードブル、サラダバー、温製料理などをビュッフェスタイルでご用意いたします。



サーロインステーキ

フォー・ガー

ヤムウンセン、ソムタムタイ


バインミー

生春巻き

ホーイライ・パップリッパオ


海老のチリソース煮

豚肩ロース肉のグリル

ルーローハン


烏賊の炊き込みご飯

ミニチーズバーガー

スイーツ各種

メニュー

＜ライブキッチン＞


サーロインステーキ　和風ソース&エスニックソース


フォー・ガー（ベトナム）



＜オードブル＞


ヤムウンセン（春雨サラダ、タイ）


ソムタムタイ（青パパイヤのサラダ、タイ）


生春巻き（ベトナム）


バインミー（バゲットサンドウィッチ、ベトナム）


棒棒鶏（中国）


魚介類のマリネ　パッションフルーツドレッシングサラダ


生ハムと初夏の野菜のパフェグラス


トマトのムースとジュレ　


サラダバー



＜魚料理＞


海老のチリソース煮（中国）


ホーイライ・パップリッパオ（アサリのバジル炒め、タイ）


スズキのソテー　アンチョビ入りブールブランソース



＜肉料理＞


タンドリーチキン（インド）


ガイ・パッ・バイガパオ（鶏肉のバジル風味炒め、タイ）


豚肩ロース肉のグリル　バーベキューソース



＜パスタ・ご飯・スープ＞


ルーローハン（豚角煮ご飯、台湾）


グリーンカレー（タイ）


トム・ヤム・クン（タイ）


ミーゴレン（焼きそば、インドネシア）


スパゲッティー　ジェノベーゼ


初夏の野菜たっぷりクリーミーカレー


コシヒカリ


人参のクリームスープ　カレー風味のクルトン添え



＜和食＞


冷やし茶そば


茄子とピーマンの揚げびたし


烏賊の炊き込みご飯



＜お子様料理＞


ミニチーズバーガー


スパゲッティー　ナポリタン


ミニチーズドッグ


チュロス



＜パン＞



＜デザート＞


フルーツ


マンゴー入りフルーツカクテル


トゥンカロン


エッグタルト


マンゴープリン


豆花


マンゴーフロマージュ


白桃と紅茶のムース


ピンクグレープフルーツゼリー


焼き菓子各種



[表: https://prtimes.jp/data/corp/40733/table/64_1_930995ed71835ac5e436c4dfc41419d0.jpg?v=202603111051 ]

※料金はサービス料、税金込です。


※写真はイメージです。
※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります。



ご予約・お問い合わせ

オールデイダイニング　カリフォルニア


TEL：047-355-1181（受付時間　11:00～22:00）


「ステーキ＆アジアンフード・ディナービュッフェ」フェア詳細ページへ(https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/steak-and-asian-food-2026/)