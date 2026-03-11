【阪神梅田本店】門外不出！？の味が大集合。企業の本気が詰まった、“社食”の祭典を初開催します

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 1階 食祭テラス「THE 社食めし あの会社のランチ、食べてみませんか？」

■3月25日(水)～30日(月)

企業の福利厚生にルーツを持つ“社員食堂”。当初は手早く、安価に食事ができることが魅力でしたが、今ではカフェテリア方式で選べる楽しみがあったり、栄養士が考えた身体にやさしいメニューが提供されるなど、広く注目を集めるようになりました。

今回は、そんな社員食堂の“社食めし”を特集した企画を初開催！普段は食べることがない、門外不出！？のおいしさを、この機会に味わってみてはいかがですか。

＼スーパープレゼンター／

「社食ドットコム」代表 藤井直樹さん

今回、皆さんもご存じの企業の“社食”が一堂に会する夢の6日間です。入社しなければ食べることができなかった“幻の味”を体験できるチャンスです。おいしさはもちろん、食事を通して各社の社風や社員への想いを感じ取っていただければと思います。進化し続ける社食の熱気を会場で体感してください！

◎必見！一度は食べたい、あの企業の社食めし

〇「ロート製薬」

ロートの春のお花見弁当（1個／スープ付き）1,404円カヌレ（1個）540円

胃腸薬“胃活”を原点に創業した「ロート製薬」。“薬に頼らない製薬会社を目指す”という想いから、2004年に福利厚生施設“スマートキャンプ”を開設。社員の健康を食から支えるため、薬膳をベースにした独自のメニューを考案しています。

今回は、春のおいしさを詰め込んだ“お花見弁当”をご紹介。シークヮーサーを使った特製ポン酢の唐揚げをメインに全9種類の味が楽しめる、身体にやさしく満足感のあるメニューをご用意しました。また、上白糖を使わず糀甘酒で仕上げたこだわりの特製カヌレも登場。おいしくてヘルシーな「ロート製薬」ならではの食をぜひ味わってください。

〇「日清食品」

完全メシ 和牛入り贅沢黒キーマ×芳醇バターチキンの2種盛りカレー（1人前）999円

「日清食品」の社員食堂では、33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した“完全メシ”のメニューが提供され、社員の健康的な食生活をサポート。

“完全メシ 和牛入り贅沢黒キーマ×芳醇バターチキンの2種盛りカレー”は、「日清食品」が食祭テラスのために開発したスペシャルメニュー。和牛の旨みあふれる黒キーマカレーは、スパイスの香りが引き立つコク深い味わい。バターチキンカレーは、タンドリーチキンの香ばしさと発酵バターの豊かなコクが重なるリッチな仕上がり。栄養バランスが調整されていて、しかもおいしい！「日清食品」の“本気”を詰め込んだメニューを、ぜひお召し上がりください。

〇「早和果樹園」

鶏のさっぱり丼～みかんポン酢ジュレ仕立て～（1人前）1,051円

有田みかんの里・和歌山で、7戸の農家が集まってはじまった「早和果樹園」。県外から集まる若手社員たちの偏りがちな食生活を案じ、農家のお母さんたちが団結して生まれたのが社員食堂“なでしこ食堂”です。自社の畑で採れた新鮮な野菜を使い、栄養満点の手作りご飯を提供しています。

今回お届けするのは、不動の人気No.1メニュー“鶏のみかポンのさっぱり煮”の特別バージョン。一般的なポン酢煮とはひと味違い、有田みかんの濃厚な甘みと爽やかな酸味が鶏肉に染み渡る、“なでしこ食堂”ならではのメニューです。まごころ込めた“農家の家庭料理”をこの機会にお楽しみください。

◎企業が手掛けるおいしさにもご注目！

〇「台湾点心の臺瓏（タイロン）」

魯肉飯〈ルーローハン〉（1人前）1,080円台湾ひとくち餃子（16個入り）1,210円

台湾在住26年以上の店主が、“現地の生活に根ざした本当のおいしさ”を日本にも届けたいと一念発起し、多くの台湾人が働く九州の企業で社員食堂事業をスタート。現地の空気感まで再現したランチは評判を呼び、働く人々の重要な活力源として愛されています。

今回は、実際に“社食”で提供されて人気を集めている魯肉飯や小籠包が登場。毎日食べても飽きないよう油分にも気を配り、台湾料理ならではの旨みはしっかりと残しました。次のランチにまた選びたくなる“リアルな台湾の日常食”を、ぜひ味わってみてください。

〇「WORKING FOODIE」 JUNOPARK by SEKISUI HOUSE

プレーンドーナツ（1個）301円など、コーヒー（1杯）481円など

JUNOPARK by SEKISUI HOUSEにある「iru-ca donuts & coffee」は、“今を感じる。居るを感じる。”がコンセプト。忙しい日々の中で、そこに居るだけで気持ちが整う、そんな大切な“居場所”を提供しています。

看板メニューのドーナツは、しっとり軽やかな生地と甘さを抑えたやさしい味わい。コクがあり後味がきれいなコーヒーとともに、一息つく時間に寄り添います。

◎社食の“いま”がわかる！トークショーも開催

日々、進化する“社食”の世界を徹底解剖。現在のトレンドや、社員の健康を支える上で独自の工夫など、プレゼンターの藤井さんや各企業担当者が熱い想いを語ります。これを聞けば、あなたの“社食”への見方が180度変わるかも！？